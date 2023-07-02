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Наші бійці підірвали ворожу БТР-82. ВIДЕО

Воїни ЗСУ знищили ворожу БТР-82: бійці підірвали російську техніку.

Відео успішного ураження БТР опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

БТР-82 - глибока російська модернізація бронетранспортера БТР-80. Бронетранспортер отримав нову башту з 30-мм гарматою 2А72. Розроблений і виробляється на АТ "Арзамасский машиностроительный завод" у Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28 ОМБр знищили ворожий танк. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7511) БТР (281)


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Тільки шмоття полетіло разом з лаптями.
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02.07.2023 09:44 Відповісти
Не стільки глибока модернізація, скільки висока!
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02.07.2023 09:46 Відповісти
Руzкі параскінулі маzґамі!
Все як вони *******.
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02.07.2023 09:46 Відповісти
Нігуя собі бада-бум!
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02.07.2023 09:53 Відповісти
Мабуть снаряди віз
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02.07.2023 09:54 Відповісти
Може онучі у селітрі вимочили....
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02.07.2023 09:59 Відповісти
фанеру
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02.07.2023 10:13 Відповісти
как фанера над Парижем
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02.07.2023 10:12 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4603382-za-sutky-unychtozhena-sotnia-edynyts-tekhnyky-rf-henshtab За сутки уничтожена сотня единиц техники РФ - Генштаб
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02.07.2023 10:15 Відповісти
 
 