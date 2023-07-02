Наші бійці підірвали ворожу БТР-82. ВIДЕО
Воїни ЗСУ знищили ворожу БТР-82: бійці підірвали російську техніку.
Відео успішного ураження БТР опублікували у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
БТР-82 - глибока російська модернізація бронетранспортера БТР-80. Бронетранспортер отримав нову башту з 30-мм гарматою 2А72. Розроблений і виробляється на АТ "Арзамасский машиностроительный завод" у Росії.
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