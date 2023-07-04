Вибухи пролунали в окупованих Донецьку та Макіївці. ВIДЕО
В окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+43 ТутАхламон
показати весь коментар04.07.2023 22:29 Відповісти Посилання
+27 Mikhail Saveliev #551143
показати весь коментар04.07.2023 22:27 Відповісти Посилання
+21 YU ST
показати весь коментар04.07.2023 22:27 Відповісти Посилання
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Після визволення - к ******, рускоязичні. Драні патарочі.
І із-за дебілізму руськоязичних у нас війна. Гнать к *****-мать!
Звикли, як у сруськай удмуртії…
По Макіївці,прилетіло скоріш за все за лісне,де був склад зі старими сховищами шахтної вибухівкі,але сепари їх юзали ,там була база,реб і тп,маю надію нічого не залишилось
Донецк давно нужно было покинуть, каждый делает свой выбор или его делают предки (за вас, как видимо, в этом случае), что не освобождает от ответсвености за дальнейшую судьбу!