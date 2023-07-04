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Вибухи пролунали в окупованих Донецьку та Макіївці. ВIДЕО

В окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку заріс деревами та бур’янами. ВIДЕО

Автор: 

Донецьк (948) Макіївка (110)


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Топ коментарі
+43
Потрібно надолужити за всі "8 лет дамбили бамбас".
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04.07.2023 22:29 Відповісти
+27
Доброго вечора дамбасянє
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04.07.2023 22:27 Відповісти
+21
Всі веселі: відчувають швидке визволення.
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04.07.2023 22:27 Відповісти
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Всі веселі: відчувають швидке визволення.
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04.07.2023 22:27 Відповісти
Доброго вечора дамбасянє
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04.07.2023 22:27 Відповісти
Потрібно надолужити за всі "8 лет дамбили бамбас".
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04.07.2023 22:29 Відповісти
То добре, хай Донецьк згорить, бо там вже нема українців. А якщо і є пару партизан, то довгих їм літ.
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04.07.2023 22:31 Відповісти
Данбас - чиряк позаду України.
Після визволення - к ******, рускоязичні. Драні патарочі.
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04.07.2023 23:18 Відповісти
Десятиліттями живуть поруч - ні одна курва не вивчила, і не спробувала розмовляти на українській мові.
І із-за дебілізму руськоязичних у нас війна. Гнать к *****-мать!
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04.07.2023 23:31 Відповісти
В Дирявих диско почалось їм всю ноч танцавать😎
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04.07.2023 22:32 Відповісти
дим чорний. далі буде. )
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04.07.2023 22:35 Відповісти
Хто дамбіт Бамбас?
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04.07.2023 22:41 Відповісти
бомбери)
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04.07.2023 22:46 Відповісти
А смеются, потому что знают, что Украина по мирным не бьёт
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04.07.2023 22:46 Відповісти
Искандеры уже не смеются
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04.07.2023 23:29 Відповісти
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04.07.2023 22:46 Відповісти
Эпично.
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04.07.2023 22:51 Відповісти
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04.07.2023 23:17 Відповісти
Той чувак в камуфляжі ЗСУ має бути.То ж бог бавовни.
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04.07.2023 23:48 Відповісти
Це мабуть шторм шадоу, які вже багато разів закінчилися в ЗСУ.
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04.07.2023 22:49 Відповісти
Якщо вірити ко-конашенкову, то всі вони повзривалися на складі під Хмельницьким (разом з усіма снарядами зі збідненим ураном) ще 2 місяці тому назад
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04.07.2023 23:28 Відповісти
Happy Independence day, motherf****rs.
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04.07.2023 23:06 Відповісти
Не погано так подомбіли.
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04.07.2023 23:17 Відповісти
Щоб їх там усіх в труху. Разом з будівлями, териконами і мільйоном троянд.
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04.07.2023 23:27 Відповісти
Знов ти тут трешся .ботяра провокатор
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05.07.2023 08:51 Відповісти
Саме ця мерзота тягнула "русский мир" тому отримуйте колоборанти .
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04.07.2023 23:32 Відповісти
Літо, Мирна Україна, спека, а орки *****, падлюки, курять де попало!
Звикли, як у сруськай удмуртії…
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04.07.2023 23:57 Відповісти
Люфт Гаꑭза @LuftGanza 2 ч
По Макіївці,прилетіло скоріш за все за лісне,де був склад зі старими сховищами шахтної вибухівкі,але сепари їх юзали ,там була база,реб і тп,маю надію нічого не залишилось
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05.07.2023 01:24 Відповісти
Да это просто салют. Наверно праздник какой-то 😁
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05.07.2023 02:40 Відповісти
Автор видео явно "в штаны наложил"!
Донецк давно нужно было покинуть, каждый делает свой выбор или его делают предки (за вас, как видимо, в этом случае), что не освобождает от ответсвености за дальнейшую судьбу!
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05.07.2023 10:02 Відповісти
 
 