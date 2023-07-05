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Російська машина РЕБ знищена за корегування аеророзвідки 63-ї бригади. ВIДЕО

Аеророзвідники 63-ї ОМБр вистежили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби, а артилеристи влучним ударом знищили його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських воїнів зафільмував безпілотник.

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Автор: 

63 ОМБр (107)


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Респект Вам, Захисникам України, за взаємодію та оперативність!!!
Пильнуймо Україну та контролюймо привладних!!

Слава Україні!!
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05.07.2023 12:05 Відповісти
👍
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05.07.2023 12:12 Відповісти
Вдалого полювання, Хлопці ! Слава Українському Війську!
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05.07.2023 12:15 Відповісти
Тепер можна дрони камікадзе спокійно використовувати.
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05.07.2023 12:17 Відповісти
А здавалося, так гарно пєтушня сховалася, ан ніт, услід за крєйсєром моцква в далекий похід.
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05.07.2023 12:48 Відповісти
Сидиш такий в навушниках слухаешь незрозумілу тобі мову на зіних частотах, и тут БАХ, і ти вже слухаешь кобздона. Примусова зміна радіостанції так би мовити.
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05.07.2023 13:13 Відповісти
👍
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05.07.2023 14:24 Відповісти
Там сідьєлі рібьята😃💀
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05.07.2023 13:25 Відповісти
Дуже добре.РЕБ,після арти, одна з найголовніших цілей
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05.07.2023 13:52 Відповісти
 
 