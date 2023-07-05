Російська машина РЕБ знищена за корегування аеророзвідки 63-ї бригади. ВIДЕО
Аеророзвідники 63-ї ОМБр вистежили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби, а артилеристи влучним ударом знищили його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських воїнів зафільмував безпілотник.
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