УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12461 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
7 452 2

Два ворожі БТРи знищили артилеристи 63-ї ОМБр. ВIДЕО

Українські воїни із 63-ї ОМБр вогнем реактивної артилерії знищили два БТРи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, залп двох реактивних установок та результат роботи артилеристів бійці зафільмували на відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російська машина РЕБ знищена за корегування аеророзвідки 63-ї бригади. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7578) БТР (281) 63 ОМБр (107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нашим мужнім Воїнам щира подяка і респект
за їх чудову роботу👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
05.07.2023 13:25 Відповісти
Ну таке. Нічого не зрозуміло. Я гарні кадри від влучань хімарсами, сау з смартснарядами, дронами, а радянським рсзо напевне лиш піхоту можна шугати.
показати весь коментар
05.07.2023 18:38 Відповісти
 
 