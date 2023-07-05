Два ворожі БТРи знищили артилеристи 63-ї ОМБр. ВIДЕО
Українські воїни із 63-ї ОМБр вогнем реактивної артилерії знищили два БТРи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, залп двох реактивних установок та результат роботи артилеристів бійці зафільмували на відео.
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за їх чудову роботу👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️