Два ворожі БТРи знищили артилеристи 63-ї ОМБр. ВIДЕО

Українські воїни із 63-ї ОМБр вогнем реактивної артилерії знищили два БТРи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, залп двох реактивних установок та результат роботи артилеристів бійці зафільмували на відео.

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