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Артилеристи 24-ї ОМБр знищили склад боєприпасів окупантів на Донеччині. ВIДЕО

На Донеччині артилеристи 24-ї окремої менанізованої бригади ЗСУ нанесли вогневе ураження по місцю розташування окупантів та підірвали ворожий польовий склад боєприпасів.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бойова робота артилеристів 24-ї ОМБр ім. короля Данила та САУ "Акація" на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (8816) артилерія (801) 24 омб імені князя Данила Галицького (260)


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Добре поцілили. Сподіваюся, в той час там знаходилося хоча б кілька рашистських виродків.
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05.07.2023 22:43 Відповісти
 
 