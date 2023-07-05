Артилеристи 24-ї ОМБр знищили склад боєприпасів окупантів на Донеччині. ВIДЕО
На Донеччині артилеристи 24-ї окремої менанізованої бригади ЗСУ нанесли вогневе ураження по місцю розташування окупантів та підірвали ворожий польовий склад боєприпасів.
Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Також дивіться: Бойова робота артилеристів 24-ї ОМБр ім. короля Данила та САУ "Акація" на Бахмутському напрямку. ФОТОрепортаж
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Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар05.07.2023 22:43 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
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