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Знищення російської БМ-21 "Град" на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїни 26-ої артилерійської бригади ЗСУ за допомогою польської 155-mm САУ "Krab" знищили російський БМ-21 "Град" на Бахмутському напрямку. Від окупантів залишилась лише величезна вирва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Лише за офіційною інформацією від початку широкомасштабного вторгнення у Польщі для власної армії було законтрактовано 700 САУ (здебільшого корейські K9 Thunder та польські AHS Krab).

За словами одного з командирів 61-ї окремої механізованої Степової бригади ЗСУ польські САУ Krab зіграли одну з ключових ролей у боях проти ворога у Бахмуті та на Херсонському напрямках:

"Ми стріляли з них по будинках з найманцями "Вагнера", причому з великої відстані. Одного-двох пострілів було достатньо, щоб точно вразити ціль. Створюються розвідувально-вогневі комплекси, до яких входять гаубиця "Краб", пілот безпілотника та спостерігач. Ці три компоненти на фронті просто ідеально працюють".

Також дивіться: Воїни 26 АБр знищили ворожу ББМ пострілом із польської САУ Krab. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1562) 26 артилерійська бригада (33) САУ (230)


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Ого. Оце димова завіса орків. ЗСУ в УДАРІ.👍
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05.07.2023 20:36 Відповісти
застали с спущенным штанами - заряженную пу в хлам
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05.07.2023 20:42 Відповісти
надеюсь расчёту рзсо в награду такое поострят
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05.07.2023 20:50 Відповісти
Осталісь от козліков рожкі да ножкі...
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05.07.2023 21:53 Відповісти
ямка
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05.07.2023 23:00 Відповісти
 
 