Знищення російської БМ-21 "Град" на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїни 26-ої артилерійської бригади ЗСУ за допомогою польської 155-mm САУ "Krab" знищили російський БМ-21 "Град" на Бахмутському напрямку. Від окупантів залишилась лише величезна вирва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Лише за офіційною інформацією від початку широкомасштабного вторгнення у Польщі для власної армії було законтрактовано 700 САУ (здебільшого корейські K9 Thunder та польські AHS Krab).

За словами одного з командирів 61-ї окремої механізованої Степової бригади ЗСУ польські САУ Krab зіграли одну з ключових ролей у боях проти ворога у Бахмуті та на Херсонському напрямках:

"Ми стріляли з них по будинках з найманцями "Вагнера", причому з великої відстані. Одного-двох пострілів було достатньо, щоб точно вразити ціль. Створюються розвідувально-вогневі комплекси, до яких входять гаубиця "Краб", пілот безпілотника та спостерігач. Ці три компоненти на фронті просто ідеально працюють".

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