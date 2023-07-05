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Ввечері 5 липня у окупованій Макіївці пролунав потужний вибух. Горить нафтобаза. ВIДЕО

Ввечері 5 липня Сили оборони завдали чергового удару по об’єкту в окупованій Макіївці.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють соцмережі.

Зазначається, що за попередньою інформацією горить нафтобаза.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару ЗСУ по складу боєприпасів у окупованій Макіївці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4525) Макіївка (110)


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Топ коментарі
+19
Принцип рівнодії в природі - весь 22 рік мразота била по наших нафтосховищах, нафтопереробних і навіть по АЗС, від Одеси до Івано-Франківська. Тепер отримуйте, і до вирівнювання рахунку ще далеко, як за кількістю так і за обсягами
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05.07.2023 22:13 Відповісти
+15
Щодня свято
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05.07.2023 21:51 Відповісти
+14
Ну вчера файер шоу было по красивей
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05.07.2023 21:57 Відповісти
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Щодня свято
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05.07.2023 21:51 Відповісти
То часом не в знаменитий "макєєвскій раднічьок" прилетіло?
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05.07.2023 21:51 Відповісти
То щоб посійно трималися в тонусі...
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05.07.2023 21:51 Відповісти
Знов мабуть "трава горить".
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05.07.2023 21:53 Відповісти
👍
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05.07.2023 21:53 Відповісти
Show must go on...
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05.07.2023 21:55 Відповісти
Это еще не шоу.
Шоу было на тг "Moscov calling"
Руссолдат виложил видео
Приехал к ним в подраздиление(не пишут какое и где) командир полка и порасстрелевал машины купленные "300"тыми на свои деньги(выплаты по ранению) для "выполнения боевых задач". "Нива" "Ниссан", 3 квадроцикла. По номерам-193-Краснодарский край. Говорит "Это для вас много".
Дно еще далеко.
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05.07.2023 23:33 Відповісти
Ну вчера файер шоу было по красивей
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05.07.2023 21:57 Відповісти
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05.07.2023 23:26 Відповісти
Хто дамбіт Бамбас?
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05.07.2023 21:58 Відповісти
Метан на шахті загорівся?
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05.07.2023 22:02 Відповісти
Шо, опять?
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05.07.2023 22:02 Відповісти
Не видно митингов макеевских любителей ПУТЄНВВЄДИВОЙСКА.
Шо сепарня скаже, ще вводить чи вже хватить?
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05.07.2023 22:07 Відповісти
Ще можна ввадить, до гланд не дістало ...
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05.07.2023 22:14 Відповісти
Гори ясно, чтобы не погасло!
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05.07.2023 22:08 Відповісти
Принцип рівнодії в природі - весь 22 рік мразота била по наших нафтосховищах, нафтопереробних і навіть по АЗС, від Одеси до Івано-Франківська. Тепер отримуйте, і до вирівнювання рахунку ще далеко, як за кількістю так і за обсягами
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05.07.2023 22:13 Відповісти
Не промазали,точно в ціль.
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05.07.2023 22:24 Відповісти
Сегодня прям фаер шоу по всем окупированым городам на фронте......походу движло затевается
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05.07.2023 22:38 Відповісти
кацап покурил где еще не попало, видимо.
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05.07.2023 23:13 Відповісти
Зачем россияне обстреливают Макеевку? Астанавитесь!
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06.07.2023 03:54 Відповісти
...быдлонасекомыши болот мацковии жарят крокодила.....
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06.07.2023 08:27 Відповісти
 
 