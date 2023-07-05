Ввечері 5 липня у окупованій Макіївці пролунав потужний вибух. Горить нафтобаза. ВIДЕО

Ввечері 5 липня Сили оборони завдали чергового удару по об’єкту в окупованій Макіївці.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють соцмережі.

Зазначається, що за попередньою інформацією горить нафтобаза.

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