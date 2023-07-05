Ввечері 5 липня у окупованій Макіївці пролунав потужний вибух. Горить нафтобаза. ВIДЕО
Ввечері 5 липня Сили оборони завдали чергового удару по об’єкту в окупованій Макіївці.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють соцмережі.
Зазначається, що за попередньою інформацією горить нафтобаза.
Топ коментарі
+19 Advokat Savchuk
показати весь коментар05.07.2023 22:13 Відповісти Посилання
+15 U A #508723
показати весь коментар05.07.2023 21:51 Відповісти Посилання
+14 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар05.07.2023 21:57 Відповісти Посилання
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Шоу было на тг "Moscov calling"
Руссолдат виложил видео
Приехал к ним в подраздиление(не пишут какое и где) командир полка и порасстрелевал машины купленные "300"тыми на свои деньги(выплаты по ранению) для "выполнения боевых задач". "Нива" "Ниссан", 3 квадроцикла. По номерам-193-Краснодарский край. Говорит "Это для вас много".
Дно еще далеко.
Шо сепарня скаже, ще вводить чи вже хватить?