Аеророзвідка 78-го батальйону тероборони з Івано-Франківська вистежила ворожу САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО

Аеророзвідники 78-го батальйону тероборони з Івано-Франківська вистежили ворожу САУ 2С19 "Мста-С" та передали координати для атаки бійцям 44-ї артилерійської бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі опублікував відеозапис результату ефективної співпраці двох підрозділів.

"До обряду анігіляції російської артилерії долучається тероборона Івано-Франківщини. За підтримки операторів БПЛА 78-го окремого батальйону ТрО артилеристи на Запорізькому напрямку яскраво знищують найкращу російську САУ МСТА-С", - пише у коментарі до відео Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ять "двохсотих", 13 полонених: Бійці 110-ї ОМБр захопили позицію окупантів поблизу Авдіївки. ВIДЕО