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Новини Відео Війна
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Аеророзвідка 78-го батальйону тероборони з Івано-Франківська вистежила ворожу САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО

Аеророзвідники 78-го батальйону тероборони з Івано-Франківська вистежили ворожу САУ 2С19 "Мста-С" та передали координати для атаки бійцям 44-ї артилерійської бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі опублікував відеозапис результату ефективної співпраці двох підрозділів.

"До обряду анігіляції російської артилерії долучається тероборона Івано-Франківщини. За підтримки операторів БПЛА 78-го окремого батальйону ТрО артилеристи на Запорізькому напрямку яскраво знищують найкращу російську САУ МСТА-С", - пише у коментарі до відео Бутусов.

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Автор: 

Івано-Франківськ (523) Бутусов Юрій (3617) 44 артилерійська бригада (37) тероборона (386) аеророзвідка (25)


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Топ коментарі
+3
ніби то не потрапили... а просто поруч...?
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06.07.2023 12:33 Відповісти
+3
Іксперд не підтверджує знищення, бо йому з дивану хєрово видно. Вам не соромно писати подібні висери?
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06.07.2023 12:40 Відповісти
+2
І що це було?!!
Знищення?!!
Хоч би дрона послали слідом хоч з якоюсь там мінометною міною...
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06.07.2023 12:36 Відповісти
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ніби то не потрапили... а просто поруч...?
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06.07.2023 12:33 Відповісти
Де ви це побачили? Нібито
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06.07.2023 12:35 Відповісти
Силует проглядається поруч з місцем підриву.
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06.07.2023 13:40 Відповісти
І що це було?!!
Знищення?!!
Хоч би дрона послали слідом хоч з якоюсь там мінометною міною...
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06.07.2023 12:36 Відповісти
Іксперд не підтверджує знищення, бо йому з дивану хєрово видно. Вам не соромно писати подібні висери?
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06.07.2023 12:40 Відповісти
по чому видно знищення ні диму ні вогню
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06.07.2023 12:55 Відповісти
А вам не соромно вживати на людях лайку? Вас що - серед кацапів виховали?
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06.07.2023 13:37 Відповісти
Це має стосунок до предмету розмови? Не бздіть у калюжу, будь ласка.
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06.07.2023 14:02 Відповісти
только пиль пошел, Хаймарс однако
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06.07.2023 13:06 Відповісти
Воздушный разрыв - друшлаг для макаронов, а не арта...
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06.07.2023 14:24 Відповісти
 
 