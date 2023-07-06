Аеророзвідка 78-го батальйону тероборони з Івано-Франківська вистежила ворожу САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО
Аеророзвідники 78-го батальйону тероборони з Івано-Франківська вистежили ворожу САУ 2С19 "Мста-С" та передали координати для атаки бійцям 44-ї артилерійської бригади.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережі опублікував відеозапис результату ефективної співпраці двох підрозділів.
"До обряду анігіляції російської артилерії долучається тероборона Івано-Франківщини. За підтримки операторів БПЛА 78-го окремого батальйону ТрО артилеристи на Запорізькому напрямку яскраво знищують найкращу російську САУ МСТА-С", - пише у коментарі до відео Бутусов.
Топ коментарі
+3 Евген Марчен
показати весь коментар06.07.2023 12:33 Відповісти Посилання
+3 Роман Дузінкевич
показати весь коментар06.07.2023 12:40 Відповісти Посилання
+2 Alex Vassago
показати весь коментар06.07.2023 12:36 Відповісти Посилання
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Знищення?!!
Хоч би дрона послали слідом хоч з якоюсь там мінометною міною...