Бійці батальйону "Айдар" полонили трьох окупантів. ВIДЕО

Бійці 24го окремого штурмового батальйону "Айдар" полонили трьох окупантів під час зачистки ворожої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни показали свої "трофейних" загарбників у соцмережах.

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