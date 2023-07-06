Бійці батальйону "Айдар" полонили трьох окупантів. ВIДЕО
Бійці 24го окремого штурмового батальйону "Айдар" полонили трьох окупантів під час зачистки ворожої позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни показали свої "трофейних" загарбників у соцмережах.
Топ коментарі
+20 Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар06.07.2023 12:54 Відповісти Посилання
+14 Gary Grant
показати весь коментар06.07.2023 12:47 Відповісти Посилання
+10 oz ol #211540
показати весь коментар06.07.2023 13:38 Відповісти Посилання
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хлопці - ви кращі!!!!!
Айдарівці розповіли, що двічи, впродовж літа, в 14-му могли звільнити Луганськ.
Перший раз у червні, коли "на плечах" відступаючого ворога увірвалися уже в Каміннобродський район, але отримали наказ повернутися на свої позиції. Це викликало здивування і нерозуміння.
Другий раз в серпні, коли місто було заблоковане, бойовики втекли, залишилось там (зі слів самих сепаратистів) 50-60 чоловік зі стрілецькою зброєю. Але наказу увійти в місто не було. Це викликало здивування у самих сепаратистів, яке вони висловили айдарівцям при обміні полоненими.
Джерело:https://realgazeta.com.ua/goryachii-avgust-2014_go-bitva-za-lugansk/ Горячий август 2014. Битва за Луганск .
Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.
А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ можe закінчуватись максимально харошимі руськімі.
Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.
Але ніт.
Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.
Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: "