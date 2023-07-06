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Бійці батальйону "Айдар" полонили трьох окупантів. ВIДЕО

Бійці 24го окремого штурмового батальйону "Айдар" полонили трьох окупантів під час зачистки ворожої позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни показали свої "трофейних" загарбників у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант тягне у бік українських позицій свого "трьохсотого" і здається в полон. ВIДЕО

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бойові дії (4079) полонені (2299)


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Топ коментарі
+20
Бідні хлопці, емоції, адреналін,....Горіть в пеклі москалі. А ви ,Айдар, залишайтесь живими
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06.07.2023 12:54 Відповісти
+14
Красені 👍
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06.07.2023 12:47 Відповісти
+10
знімаю капелюха,
хлопці - ви кращі!!!!!
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06.07.2023 13:38 Відповісти
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Красені 👍
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06.07.2023 12:47 Відповісти
Бідні хлопці, емоції, адреналін,....Горіть в пеклі москалі. А ви ,Айдар, залишайтесь живими
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06.07.2023 12:54 Відповісти
і жара!
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07.07.2023 08:09 Відповісти
знімаю капелюха,
хлопці - ви кращі!!!!!
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06.07.2023 13:38 Відповісти
Взагалі, "Айдар" - це вже лагенда ЗСУ!
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06.07.2023 13:47 Відповісти
Дещо знайшов про "Айдар" в 14-му році.
Айдарівці розповіли, що двічи, впродовж літа, в 14-му могли звільнити Луганськ.
Перший раз у червні, коли "на плечах" відступаючого ворога увірвалися уже в Каміннобродський район, але отримали наказ повернутися на свої позиції. Це викликало здивування і нерозуміння.
Другий раз в серпні, коли місто було заблоковане, бойовики втекли, залишилось там (зі слів самих сепаратистів) 50-60 чоловік зі стрілецькою зброєю. Але наказу увійти в місто не було. Це викликало здивування у самих сепаратистів, яке вони висловили айдарівцям при обміні полоненими.
Джерело:https://realgazeta.com.ua/goryachii-avgust-2014_go-bitva-za-lugansk/ Горячий август 2014. Битва за Луганск .
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06.07.2023 14:07 Відповісти
Побольше громких эмоций , шоб **** срали подливой , при видя Украинского солдата.
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06.07.2023 16:24 Відповісти
а першим говорить точно не українець. у нього явний акцент.
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07.07.2023 08:11 Відповісти
А як узнали, що це Айдар, всралися ще двічі.
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07.07.2023 09:03 Відповісти
нельзя ими прикрыться???
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06.07.2023 17:53 Відповісти
Але в мене для вас погані новини. Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.

Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.

А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ можe закінчуватись максимально харошимі руськімі.

Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.

Але ніт.

Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.

Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: "
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07.07.2023 00:24 Відповісти
а перший, що говориьт, іноземець.
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07.07.2023 08:10 Відповісти
Хробаків наловили цілу купу.
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08.07.2023 14:27 Відповісти
 
 