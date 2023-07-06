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Штурмова група ЗСУ бере у полон шістьох окупантів. ВIДЕО

Українські воїни зачистили ворожі позицію у лісосмузі та полонили шістьох окупантів.

Відеозапис фрагментів штурмових дій та полонених загарбників опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Штурмова група ЗС України чистить посадку, знищує та бере в полон російську піхоту. На відео – 6 полонених здаються один за одним. Декого доводиться вмовляти вилазити з бліндажів кидками гранат. Впевнена та злагоджена робота українських воїнів. На вході у посадку – відірвана башта російської БМП-3", - пише у коментарі Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці батальйону "Айдар" полонили трьох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (4079) Бутусов Юрій (3617) полонені (2299)


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Топ коментарі
+25
Бережи Вас бог хлопці.
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06.07.2023 14:37 Відповісти
+24
Слава Вам, наші Герої, навіки! Бережіть себе, рідненькі!
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06.07.2023 14:41 Відповісти
+17
Ще раз переконуюсь-українці,після того,що наробили ці рашисти в Україні:тисячі вбитих,закатованих,згвалтованих-гуманна нація!
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06.07.2023 15:00 Відповісти
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Бережи Вас бог хлопці.
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06.07.2023 14:37 Відповісти
Слава Вам, наші Герої, навіки! Бережіть себе, рідненькі!
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06.07.2023 14:41 Відповісти
Козаки!!!
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06.07.2023 14:52 Відповісти
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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06.07.2023 15:00 Відповісти
Ще раз переконуюсь-українці,після того,що наробили ці рашисти в Україні:тисячі вбитих,закатованих,згвалтованих-гуманна нація!
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06.07.2023 15:00 Відповісти
Та да ... "Дружище, выходи. Жить будешь" Еще-бы добавил "пожалуйста" ! Бешенный шакал этим мразям дружище !
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07.07.2023 11:14 Відповісти
SUPER . СЛАВА ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
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06.07.2023 15:52 Відповісти
Я б не витримав. Закуярив би. У командира залізні нерви та відмінний вишкіл.
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06.07.2023 16:55 Відповісти
трохи с часом будуть здаваться батальенами, тримаемось
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07.07.2023 09:56 Відповісти
А подобаєтся!
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07.07.2023 09:59 Відповісти
хз как выдерживают не пристрелить. я бы просто засыпал их нору нахер
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07.07.2023 12:07 Відповісти
Якого біса цю сволоту кілька разів просити в полон здаватися ... Раз сказав, відповіді не отримав... і у витрату
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07.07.2023 18:18 Відповісти
 
 