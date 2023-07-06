Штурмова група ЗСУ бере у полон шістьох окупантів. ВIДЕО

Українські воїни зачистили ворожі позицію у лісосмузі та полонили шістьох окупантів.

Відеозапис фрагментів штурмових дій та полонених загарбників опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Штурмова група ЗС України чистить посадку, знищує та бере в полон російську піхоту. На відео – 6 полонених здаються один за одним. Декого доводиться вмовляти вилазити з бліндажів кидками гранат. Впевнена та злагоджена робота українських воїнів. На вході у посадку – відірвана башта російської БМП-3", - пише у коментарі Бутусов.

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