Штурмова група ЗСУ бере у полон шістьох окупантів. ВIДЕО
Українські воїни зачистили ворожі позицію у лісосмузі та полонили шістьох окупантів.
Відеозапис фрагментів штурмових дій та полонених загарбників опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Штурмова група ЗС України чистить посадку, знищує та бере в полон російську піхоту. На відео – 6 полонених здаються один за одним. Декого доводиться вмовляти вилазити з бліндажів кидками гранат. Впевнена та злагоджена робота українських воїнів. На вході у посадку – відірвана башта російської БМП-3", - пише у коментарі Бутусов.
Топ коментарі
+25 Qq Qqq #455433
показати весь коментар06.07.2023 14:37 Відповісти Посилання
+24 Павло Бубенко #551281
показати весь коментар06.07.2023 14:41 Відповісти Посилання
+17 Bazyl300
показати весь коментар06.07.2023 15:00 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Qq Qqq #455433
показати весь коментар06.07.2023 14:37 Відповісти Мені подобається 25 Посилання
Павло Бубенко #551281
показати весь коментар06.07.2023 14:41 Відповісти Мені подобається 24 Посилання
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар06.07.2023 14:52 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
Oleksii Pilevych #551217
показати весь коментар06.07.2023 15:00 Відповісти Мені подобається 16 Посилання
Bazyl300
показати весь коментар06.07.2023 15:00 Відповісти Мені подобається 17 Посилання
Hnn -------------
показати весь коментар07.07.2023 11:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Golden Mask
показати весь коментар06.07.2023 15:52 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Николай #549736
показати весь коментар06.07.2023 16:55 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Георгий Канада #552767
показати весь коментар07.07.2023 09:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Святослав укр
показати весь коментар07.07.2023 09:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Aleksey NotBad
показати весь коментар07.07.2023 12:07 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Влад Кашин
показати весь коментар07.07.2023 18:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль