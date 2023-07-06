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Чому неправильно казати, що "всі травмовані війною"? // НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Що таке травма війни? Як правильно підтримати військових? Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Ксенія Возніцина, директорка Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна". Вона працює з жінками та чоловіками, які мають досвід війни з 2014 року й запевняє – якщо воїн отримує реалізацію і підтримку сім’ї , то він одужує.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы тебя на Донбасс не посылали" — чи штурхатимуть ветерана з такими словами? / Майбутнє після війни / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Автор: 

ветерани (1089) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Багато українців травмовані війною, не обов'язково військові, ПТСР є багато в кого. Навіть по коментаторах на цензорі це видно - кількість коментарів поменшала, а рівень психозу та неадекватності зріс...
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06.07.2023 21:15 Відповісти
Это самообман, говорить, что не все военные травмированы войной... Дай бог, чтоб у нас не произошло того, что произошло в раше после чеченских войн. Они тоже сделали вид, что "не травмированы", и это вылезло насилием в правоохранительных органах, да и вообще.
Но у них это политика государства и их это устраивает. Надеюсь Ураина стремится в другом направлении...
А так, полиция уже считается, что поинтересоваться причиной остановки - это хамство. Хотя по закону причину остановки должны сообщать сразу и без вопросов. А война еще не закончилась...
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06.07.2023 21:32 Відповісти
Люди разные и по разному чувствуют происходящее...
И безусловно все у кого есть хоть какие-то мозги - травмированы этой войной. Но по-разному конечно. Кому-то досталось сильно, кого-то зацепило краем, но в целом даже гражданские жители там Одессы, Киева, Днепра, Запорожья, тем более Харькова, они как вообще? 2000+ воздушных тревого, сотни взрывов ПВО и тем более прилётов. Это не травма по мнению психологов? )
Западной Украине досталось поменьше, но сегодня прилетелов во Львов и прилетало и раньше.
А гранд-мобилизасьон? Это уж всех зацепило точно...
Короче выкарабкиваться придётся долго и лучше делать это всем обществом.
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06.07.2023 22:12 Відповісти
тут у всієї карїни ПТСР після того як люди роблять все і навіть бльіше чим все для перемоги, а влада систематично продовжує безкарно красти. Як тут без ПТСР корли відчуваєш себе постійно обманутим, хоч знаїш що старався а тебе систематично раз за разом ставлять раком.
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07.07.2023 12:15 Відповісти
 
 