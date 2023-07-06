Чому неправильно казати, що "всі травмовані війною"? // НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Що таке травма війни? Як правильно підтримати військових? Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ – Ксенія Возніцина, директорка Центру психічного здоров’я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна". Вона працює з жінками та чоловіками, які мають досвід війни з 2014 року й запевняє – якщо воїн отримує реалізацію і підтримку сім’ї , то він одужує.

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