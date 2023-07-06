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HIMARS знищив російську РСЗВ "Торнадо" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Російська 122-мм РСЗВ "Торнадо" на шасі КамАЗ-5350 була знищена реактивним снарядом GMLRS на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Також дивіться: ЗСУ ударами HIMARS знищили одразу чотири ворожі САУ "Мста-С". ВIДЕО

Автор: 

HIMARS (310) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+39
ЭПИЧНО!
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06.07.2023 20:53 Відповісти
+37
Красиво и впечатлительно
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06.07.2023 20:56 Відповісти
+26
Файно. Не шкодую, що донатнув два тижні тому 2200 грн., а нині 1000 грн. на дрони. Бачу результат і від своїх пару гривень.
Супер!
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06.07.2023 21:13 Відповісти
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ЭПИЧНО!
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06.07.2023 20:53 Відповісти
Нікуя собі вибух. Повний звіздець касабам.
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06.07.2023 22:37 Відповісти
Якщо зразу не пришибло, то від пилюки задохнуться!
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07.07.2023 09:28 Відповісти
Лепо.
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06.07.2023 23:26 Відповісти
Жёстко...
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06.07.2023 20:54 Відповісти
Красиво и впечатлительно
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06.07.2023 20:56 Відповісти
Хіба це ,,Торнадо,,?
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06.07.2023 20:57 Відповісти
Торнадо-Г
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06.07.2023 21:05 Відповісти
Торнадо - Г , модернізований рсзв Град .
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06.07.2023 21:06 Відповісти
Г воно і у Африці ге.
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06.07.2023 21:26 Відповісти
моща!
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06.07.2023 20:57 Відповісти
Пилу багато !
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06.07.2023 20:58 Відповісти
Пыль это саван для экипажа рашистов.
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06.07.2023 21:01 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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06.07.2023 20:58 Відповісти
Деторнатизация состоялась.
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06.07.2023 20:58 Відповісти
Ничто так не выдает технику как многочисленные следы в поле.
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06.07.2023 21:00 Відповісти
Гарно.
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06.07.2023 21:04 Відповісти
Що там поруч на полі у білих мішках,або якщо вівці то поглохнули бідні.
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06.07.2023 21:06 Відповісти
Скоріш всього - то не "мішки" а "пірамідки" Привезли та вивалили з самоскидів Кацапи сер!
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07.07.2023 01:23 Відповісти
Можливо Ви праві,є старі коліі,але на 0.57ті пірамідки наче *розбігаються*.
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07.07.2023 10:00 Відповісти
Не знаю Мене там не було
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07.07.2023 10:16 Відповісти
гарний постріл, було б там десь поряд щє штук з 5 кацторнадів, перетворило б на попіл усіх - міліметрять хлопці!
почяли хаймерсами по окремо стоячiй кацапні насипати - тобто є чим.
a щє пів року тому це було важко уявити!
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06.07.2023 21:06 Відповісти
https://youtu.be/unuE4W-WKeU The Final Countdown
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06.07.2023 23:39 Відповісти
Хороший касап - это 200й касап
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06.07.2023 21:10 Відповісти
А ось кому торнадо! Небита-некрашена!
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06.07.2023 21:12 Відповісти
Файно. Не шкодую, що донатнув два тижні тому 2200 грн., а нині 1000 грн. на дрони. Бачу результат і від своїх пару гривень.
Супер!
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06.07.2023 21:13 Відповісти
Зря кацап с неё слез. Бегал по полю- только сдох уставшим.
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06.07.2023 21:15 Відповісти
Who is fucked now? 😁
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06.07.2023 21:34 Відповісти
Ви що? сумнiваетесь?
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06.07.2023 23:50 Відповісти
It's "сумніваЄтесь", isn't it?
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07.07.2023 01:09 Відповісти
ХМЫ... когда аргументов то нiц, в ход идет каллиграфия. Шо вы прикопались к моей "клаве"?У вас рядом с домом разве нет столба? летц гоу... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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07.07.2023 07:13 Відповісти
Ви, швидше за все, мали на увазі граматику 🤣
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07.07.2023 07:28 Відповісти
Не, я имел ввиду тест на вшивость.
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07.07.2023 07:38 Відповісти
Також або Alexander, або Aleksandr. А ще краще - Олександр 😅.
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07.07.2023 07:31 Відповісти
Вот опять - каллиграфия поперек. Це шо, синдром пэсика. который глянцует свои гогошары
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07.07.2023 07:40 Відповісти
Тревожно))
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06.07.2023 21:34 Відповісти
ого да нефига себе, видать такой эффект из за летней пыли
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06.07.2023 21:50 Відповісти
Ocen krasivo
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06.07.2023 21:52 Відповісти
КРА-СО-ТА!
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06.07.2023 21:53 Відповісти
Бахнуло епічно, але не видно вибуху Торнадо. Це для контролю.

Звісно, якщо поряд вибухнуло, то пошкоджено намертво.
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06.07.2023 22:21 Відповісти
жаль тебя рядом не было - описал бы это эпично...(
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06.07.2023 22:30 Відповісти
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07.07.2023 00:48 Відповісти
Щоденно в Україні, мирні хлібороби, знищують орків *****!!
Слава Україні!!
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06.07.2023 22:25 Відповісти
І навіть металобрухту не залишилось.
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06.07.2023 22:34 Відповісти
Отличное видео. Супер! Но непонятно, в первой части видео этот РСЗО "Торнадо" стоит недалеко от перекрестка дорог, а когда он взрывается - то перекрестка нигде не видно, видимо, его снесло взрывом.. ) Но главное - что что-то взорвали..
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06.07.2023 22:52 Відповісти
Все видно - ось твій перекрьосток.
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06.07.2023 23:05 Відповісти
Да, Thanks! Перекресток оказался чуть дальше, видимо, его туда отнесло взрывом.. )
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06.07.2023 23:38 Відповісти
Кацап?
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06.07.2023 23:39 Відповісти
Noh, en sanoisi niin.. )
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06.07.2023 23:42 Відповісти
Але все на то вказує. У тєбя ус атклєілса.
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06.07.2023 23:48 Відповісти
сочувствующий
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06.07.2023 23:45 Відповісти
А в чем разница между офтальмологом и окулистом?
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06.07.2023 23:43 Відповісти
Хоч ти і провокатор, але я тобі поясню на панятном тєбє язикє.
"Вопреки многочисленным мифам, ни какой разницы между окулистом и офтальмологом нет! Это разный перевод одного и того же слова - «глаз». Оculusс (окулист) - латинское название, ophthalmosс (офтальмолог) - древнегреческий перевод слова «глаз»!"
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06.07.2023 23:50 Відповісти
Недоколыханого укачало, бо задает тупые вопросы... Не звертайте на нюю уваги.
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06.07.2023 23:54 Відповісти
Да, тут хватает истериков, чуть что - сразу поднимают истерику: "А-а-а, провокатор".. )
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07.07.2023 00:18 Відповісти
))
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07.07.2023 10:42 Відповісти
Бг-ггг... ПАМ`ЯТКА: где-то рядом, возле вас, есть столб... hurry up... гоу-гоу-гоу... А ШО ДЕЛАТЬ ...ХЕХ...
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07.07.2023 07:21 Відповісти
Переведи..
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07.07.2023 10:44 Відповісти
Глазнюка ему нужно посетить! Миколу - глазнюка.
Он глаз на одно место рашистам натягивает - от-того его хлопцы глазнюком и назвали
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07.07.2023 13:40 Відповісти
Прямиком в Ад ********.
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06.07.2023 23:07 Відповісти
как говорят американцы, - упси-дэзис!
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06.07.2023 23:19 Відповісти
экипаж мог не успеть сказать, что сдохли "за пацанов"
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06.07.2023 23:26 Відповісти
Они не успели сдохнуть , бо карколомно испарились, на уровне молекул.
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07.07.2023 00:04 Відповісти
не факт, Торнадо не вибухнув
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07.07.2023 00:50 Відповісти
Якщо боєголовка була осколочна чи осколочно-фугасна - то той Торнадо на "дуршлаг" перетворився Разом з екіпажем
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07.07.2023 01:28 Відповісти
+5
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07.07.2023 11:07 Відповісти
Гарненько..і екіпаж до кабзона)
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07.07.2023 01:15 Відповісти
З низьким кутом підйому луплять, явно впритул на дуже невеликій дальності.
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07.07.2023 02:08 Відповісти
Тепер я можу спати спокійно. Слава Україні!
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07.07.2023 06:25 Відповісти
ТЫЦЬ та й розвиднiлось, який же ступень вдень лягае спати... Чи вы с вахты сменился , задавив солитера?
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07.07.2023 07:27 Відповісти
In US, it's 2132 now. So, ступень is the one who just woke up 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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07.07.2023 07:33 Відповісти
А вы докажите, шо это не прокси-отмазка... Отже, "Долго спать - вредно. Сверх меры подобает спать мертвым , а не живым", - святитель Василий Великий, о бодрствовании.
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07.07.2023 07:37 Відповісти
Исключение: кацапы во сне не лимитируются, могут спать спокойно (лаптеунтами вперед)
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07.07.2023 07:45 Відповісти
Мабуть,останньою у кацапів з Торнадо мелькнула думка: Что же у нас снова пошло нє так....
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07.07.2023 09:58 Відповісти
Красівоє
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07.07.2023 10:05 Відповісти
 
 