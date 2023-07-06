HIMARS знищив російську РСЗВ "Торнадо" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Російська 122-мм РСЗВ "Торнадо" на шасі КамАЗ-5350 була знищена реактивним снарядом GMLRS на Запорізькому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
Топ коментарі
+39 Пачкуале
показати весь коментар06.07.2023 20:53 Відповісти Посилання
+37 Mod Dom
показати весь коментар06.07.2023 20:56 Відповісти Посилання
+26 YU ST
показати весь коментар06.07.2023 21:13 Відповісти Посилання
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почяли хаймерсами по окремо стоячiй кацапні насипати - тобто є чим.
a щє пів року тому це було важко уявити!
Супер!
Звісно, якщо поряд вибухнуло, то пошкоджено намертво.
Слава Україні!!
"Вопреки многочисленным мифам, ни какой разницы между окулистом и офтальмологом нет! Это разный перевод одного и того же слова - «глаз». Оculusс (окулист) - латинское название, ophthalmosс (офтальмолог) - древнегреческий перевод слова «глаз»!"
Он глаз на одно место рашистам натягивает - от-того его хлопцы глазнюком и назвали