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ЗСУ ударами HIMARS знищили одразу чотири ворожі САУ "Мста-С". ВIДЕО

Українські воїни потужними ударами HIMARS розгромили одразу чотири самохідні гаубиці окупантів "Мста-С". Ймовірно, вони готувалися відкрити вогонь по українських позиціях. Однак завдяки високоточним боєприпасам український HIMARS перетворив їх на купи металобрухту.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7511) САУ (229) HIMARS (309)


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Топ коментарі
+52
Трохи прикро, що деякі мальчики в трусиках встигли розбігтися.
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01.07.2023 13:57
+45
Розбивають росіянам їх головну силу на полі бою - гармати. Потім жести доброї волі почнуться.
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01.07.2023 13:41
+43
Сподіваюсь, що таких нищівних ударів набагато більше!
І це відео - лише один випадок... дуже круто...
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01.07.2023 13:42
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Розбивають росіянам їх головну силу на полі бою - гармати. Потім жести доброї волі почнуться.
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01.07.2023 13:41 Відповісти
Трохи прикро, що деякі мальчики в трусиках встигли розбігтися.
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01.07.2023 13:57 Відповісти
не все, последний тихонько пополз подшмаленный
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01.07.2023 14:19 Відповісти
Потрібно добровольці з Папуа Нова Гвінея. Там ще е коллаборанти, ось і будуть таких "смажених" з задоволенням їсти.
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01.07.2023 16:02 Відповісти
тьоплєнькій
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01.07.2023 19:18 Відповісти
Вот этого вот подшмаленного расстрелять. Если выживет. Опознать по ожогам.
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02.07.2023 06:05 Відповісти
Я не жорстока, але серце моє радіє, дивлячись на це.
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01.07.2023 14:58 Відповісти
Втекло двоє, один підранок, а було п'ятеро.
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01.07.2023 15:14 Відповісти
Отей сподобався, котрий в кінці відео по-пластунськи агоніровав через дорогу, на той Світ.
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01.07.2023 16:00 Відповісти
живучі падли
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01.07.2023 13:41 Відповісти
Як таргани
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01.07.2023 13:46 Відповісти
Сподіваюсь, що таких нищівних ударів набагато більше!
І це відео - лише один випадок... дуже круто...
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01.07.2023 13:42 Відповісти
👌
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01.07.2023 13:42 Відповісти
Хорошо побежали спортсмены наверное.
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01.07.2023 13:45 Відповісти
С такой точностью стрельбы у кацапов уже давно техники не должно было остаться!
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01.07.2023 13:45 Відповісти
Тим паче, що розміщення техніки нам повинно бути відомо. Саме це ж обіцяли, купуючи доступ до супутника?
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01.07.2023 13:54 Відповісти
Та нема там ніякого супутника, забудьте! Прітула з родичем ригом Хомутинником по карманах розсовали 600 млн. грн, трохи відсипали Рєзнікову за "кришу".

Дані супутникової розвідки справно поставлять США та ЄС.
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01.07.2023 14:07 Відповісти
Так, США мабуть постачають. Але на Цензорі був схвальний відгук ГУР МО про розвідувальну інформацію, яку ГУР МО отримує як послуги від солідної закордонної компанії - власника супутника, який в народі інколи називають "супутник Притули", за контрактом,
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01.07.2023 14:26 Відповісти
Це САУ - вони не стоять на одній позиції, а постійно переміщуються. Супутник на стільки оперативну інформацію не надає. Дроном-розвідником засікли скорійше за все.
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01.07.2023 14:27 Відповісти
Ну тобто не "скорійше за все", а точно дроном-розвідником - з нього й знімали.
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01.07.2023 14:28 Відповісти
Так Хаймерсами, почали бити по артилерії лише на прикінці весни, а до того Хаймерсами били по складах і жирних цілях, тепер уже гатимо і по артилерії, і це таки Чудово
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01.07.2023 15:31 Відповісти
хаймарси ЗАВЖДИ били по сау, від самого початку.
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01.07.2023 16:45 Відповісти
парашник пізно почав димовою завісою прикриватись, "давши газу"! ))
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01.07.2023 13:47 Відповісти
то був промо-приквел, а тут повна версія, режисерська
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01.07.2023 15:15 Відповісти
"Зелёнка" их прикрывала, а они её жгут своими "Мстами" - ну есть совесть вообще ?
А этот, что ползёт - переходит дорогу в неположенном месте.
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01.07.2023 13:53 Відповісти
ёще бы, конёчно как ты йо-кнул, сово поди. ну че, и такиё бывают, болёё того, много вато их
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01.07.2023 14:06 Відповісти
О, оце знищили. Ато показуюте "знищення" коли снаряд підривається десь з боку і починається понос за вольфрамові шарики.
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01.07.2023 13:53 Відповісти
А поля незасіяні чорніють.
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01.07.2023 13:57 Відповісти
хай відпочинуть під паром
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01.07.2023 14:08 Відповісти
І ці орки будуть гарним добривом через пару років.
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01.07.2023 16:06 Відповісти
Бей гадів!
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01.07.2023 13:57 Відповісти
500-600 в день твоих из стада разве это плохо.. Это же хорошо.. Правда?
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01.07.2023 14:08 Відповісти
Гарно коли за добу не менш
1000 орків становляться 200.
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01.07.2023 16:08 Відповісти
Есть видео где тебя на бутылку насаживают! Но его цензура не пропускает
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01.07.2023 14:09 Відповісти
своїх не кидаєм,тільки п'яти засяяли
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01.07.2023 14:02 Відповісти
В лесу стояла Мста - настала ей пста
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01.07.2023 14:14 Відповісти
Альтилерист так хорошо загорел, что аж задымился. ****, лето у нас жаркое и солнечное. Надо беречь кожу от ожогов. ( Реклама крема от солнца)
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01.07.2023 14:17 Відповісти
Фейк... мабуть
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01.07.2023 14:21 Відповісти
Почитай комментарий сверху, где твой брат-кацап рассказывает, что этот реальный случай снят с разных ракурсов (Фейки "снимают" только с одного ракурса, чтобы не морочиться)
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01.07.2023 14:36 Відповісти
Звісно фейк : сау були дерев"яними, детонація не того кольору та розміру, а орк на відео просто приймав сонячні ванни .
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01.07.2023 14:43 Відповісти
Шкода, що не всі здохли
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01.07.2023 14:33 Відповісти
Це коли забув крем для засмаги 😁
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01.07.2023 14:34 Відповісти
А в одного кацапа дим із дупи йде.
Чи то після щєй ефект?
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01.07.2023 14:37 Відповісти
газы с дупы горючие
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01.07.2023 14:39 Відповісти
один удар четыре дырки
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01.07.2023 14:38 Відповісти
Зєля зупинив фінансування ракетних програм під нуль.

Дострокові
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01.07.2023 14:41 Відповісти
дає газу... димить і повзе... мабуть назад в кацапію....
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01.07.2023 14:45 Відповісти
Таргани - розбіглися. Хробаки - розповзлися.
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01.07.2023 14:50 Відповісти
Хаймарс тихо прошептав,
Та кацапів потоптав.
Розірвались їх гаримати,
Буде в пеклі кацап спати.
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01.07.2023 14:56 Відповісти
Краса.
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01.07.2023 15:24 Відповісти
Красавы! Одного ****** подкоптило, лежал и корчился, подымливая. Надеюсь, сдохнет)
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01.07.2023 15:41 Відповісти
уйшов підранок
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01.07.2023 16:44 Відповісти
відео старе з початку наступу, але дуже файне бо кацапен оркен були на бойових постах та якщо не обісрались то сконали, що радує навіть більше ніж враження мсти.
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01.07.2023 16:48 Відповісти
рашиськофашІскаму п...дару п...рдак зажарІла ггг
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01.07.2023 17:48 Відповісти
нічого не видно
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02.07.2023 05:33 Відповісти
 
 