ЗСУ ударами HIMARS знищили одразу чотири ворожі САУ "Мста-С". ВIДЕО

Українські воїни потужними ударами HIMARS розгромили одразу чотири самохідні гаубиці окупантів "Мста-С". Ймовірно, вони готувалися відкрити вогонь по українських позиціях. Однак завдяки високоточним боєприпасам український HIMARS перетворив їх на купи металобрухту.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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