ЗСУ ударами HIMARS знищили одразу чотири ворожі САУ "Мста-С". ВIДЕО
Українські воїни потужними ударами HIMARS розгромили одразу чотири самохідні гаубиці окупантів "Мста-С". Ймовірно, вони готувалися відкрити вогонь по українських позиціях. Однак завдяки високоточним боєприпасам український HIMARS перетворив їх на купи металобрухту.
Відео опублікували на фейсбук-сторінці Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+52 Русня Двухсотая
показати весь коментар01.07.2023 13:57 Посилання
+45 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар01.07.2023 13:41 Посилання
+43 Олег Каз
показати весь коментар01.07.2023 13:42 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це відео - лише один випадок... дуже круто...
Дані супутникової розвідки справно поставлять США та ЄС.
А этот, что ползёт - переходит дорогу в неположенном месте.
1000 орків становляться 200.
Чи то після щєй ефект?
Дострокові
Та кацапів потоптав.
Розірвались їх гаримати,
Буде в пеклі кацап спати.