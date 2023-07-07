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Новини Відео Війна
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Шведські БМП CV9040C з українськими екіпажами під час обкатки та нічних стрільб на полігоні в Україні. ВIДЕО

Українські військові вже тренуються воювати проти окупантів на шведських БМП CV9040C.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис із фрагментами обкатки шведських бронемашин та нічних стрільб.

"У травні 2023 року Україна отримала 50 БМП CV9040С у рамках військової допомоги з арсеналу Збройних Сил Швеції. Основним озброєнням цієї БМП є 40-мм автоматична гармата Bofors та спарений 7,62 мм кулемет, розміщені в стабілізованій башті. Це дає можливість ведення прицільного вогню на ходу. Окрім того, CV9040 відрізняється високою прохідністю, і ця характеристика робить цю шведську БМП буквально незамінною для ЗСУ", - пише у коментарі до відео Бутусов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час головування Швеції в ЄС вдалося об’єднати Європу в підтримці України, - фон дер Ляєн

Автор: 

Швеція (969) Бутусов Юрій (3617) БМП (415)


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Топ коментарі
+7
"С нашей стороны по нам е@ашат! Ты уничтожил часть передка, бл@ть""

Орки заняты уничтожением друг друга артиллерийским огнем на Ореховском направлении и скулят об этом в радиоэфиреhttps://t.me/Ukraine_365News/56782
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07.07.2023 14:41 Відповісти
+6
Дуже супероват техніка,дуже.Подяка!
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07.07.2023 14:58 Відповісти
+4
там сьогодні какашенков уже "уничтожать" їх почав ))
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07.07.2023 14:44 Відповісти
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"С нашей стороны по нам е@ашат! Ты уничтожил часть передка, бл@ть""

Орки заняты уничтожением друг друга артиллерийским огнем на Ореховском направлении и скулят об этом в радиоэфиреhttps://t.me/Ukraine_365News/56782
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07.07.2023 14:41 Відповісти
Что демонстрируют?
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07.07.2023 14:56 Відповісти
там сьогодні какашенков уже "уничтожать" їх почав ))
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07.07.2023 14:44 Відповісти
відео, музика
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07.07.2023 14:45 Відповісти
One in a Million

Пісня, Боссон
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07.07.2023 14:53 Відповісти
і шо, лайно ні до чого
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07.07.2023 14:59 Відповісти
Дуже супероват техніка,дуже.Подяка!
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07.07.2023 14:58 Відповісти
Здається ця гармата може стріляти зенітними програмуємими снарядами, цікаво чи може вона працювати по повітряних цілях, було би дуже добре проти дронів.
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07.07.2023 15:06 Відповісти
..на кінці стволу гармати мав би бути "програматор" для програмування кожного снаряду для часу (відстані) вибуху
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07.07.2023 15:46 Відповісти
Я знаю. В Вікіпедії згадується, що деякі такі БМП проходили модернізацію під такий *********, а от про системи виявлення повітряних цілей і кут під'йому гармати я не знайшов ...
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07.07.2023 17:55 Відповісти
Швидше за все такі деталі ТТХ це секретна інформація і її можна знайти лиш в спільноті вар тандер.
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07.07.2023 20:21 Відповісти
нічні стрільби - це в неї нічний приціл ?
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07.07.2023 15:11 Відповісти
Оце полігон для випробовувань. Українським воякАм мають доплачувати західні фірми, що виготовляють зброю.
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07.07.2023 15:46 Відповісти
Все це чудово, але... командири, скажіть тому "воїну" що смалить цигарку прямо в машині, що такі фокуси можуть привести до біди.
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07.07.2023 17:59 Відповісти
 
 