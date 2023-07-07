Шведські БМП CV9040C з українськими екіпажами під час обкатки та нічних стрільб на полігоні в Україні. ВIДЕО
Українські військові вже тренуються воювати проти окупантів на шведських БМП CV9040C.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис із фрагментами обкатки шведських бронемашин та нічних стрільб.
"У травні 2023 року Україна отримала 50 БМП CV9040С у рамках військової допомоги з арсеналу Збройних Сил Швеції. Основним озброєнням цієї БМП є 40-мм автоматична гармата Bofors та спарений 7,62 мм кулемет, розміщені в стабілізованій башті. Це дає можливість ведення прицільного вогню на ходу. Окрім того, CV9040 відрізняється високою прохідністю, і ця характеристика робить цю шведську БМП буквально незамінною для ЗСУ", - пише у коментарі до відео Бутусов.
Топ коментарі
+7 Bob Fayn
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+6 Семен горбунков #575581
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+4 Fjall_Raven
показати весь коментар07.07.2023 14:44 Відповісти Посилання
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