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Артилеристи 36 ОБрМП знищили розрахунок 120-мм міномета окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідники 501 окремого батальйону морської піхоти виявили розрахунок 120-мм міномета окупантів. Його знищили артилеристи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7593) 36 окрема бригада морської піхоти (206) міномет (106)


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Хлопці , Ви молодці ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.07.2023 16:57 Відповісти
Закликаю авторів подібних публікацій писати об,єктивні заголовки до них. Всі за те, щоб орків знищували всіма доступними методами, це зрозуміло. Але... Хтось побачив на цьому конкретному відео знищений мінометний розрахунок? Я, наприклад, не побачив. Якось так.
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07.07.2023 19:44 Відповісти
Купляєш дрона, записуєшся в ЗСУ, та пистуй і покажи їм як це треба робити
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07.07.2023 18:43 Відповісти
 
 