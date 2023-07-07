Артилеристи 36 ОБрМП знищили розрахунок 120-мм міномета окупантів. ВIДЕО
Аеророзвідники 501 окремого батальйону морської піхоти виявили розрахунок 120-мм міномета окупантів. Його знищили артилеристи 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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