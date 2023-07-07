Воїни 21 ОМБр одним пострілом знищили ворожий танк. ВIДЕО
Бійці 21-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий танк. Військові влучили в башту танка, що спровокувало миттєву детонацію боєкомплекту.
Відповідне відео з'явилося на сторінці СтратКом ЗСУ у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Бійці 19 окремого стрілецького батальйону, які зараз захищають Україну у складі 21 окремої механізованої бригади, знищили ворожий танк", – йдеться в повідомленні.
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Спецназовцы, в частности, поразили два танка, две САУ Акация, три пушки Гиацинт-Б, а также станцию РЭБ Поле-21.
була миттєва та без болюча !