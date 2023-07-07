УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11109 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 639 9

Воїни 21 ОМБр одним пострілом знищили ворожий танк. ВIДЕО

Бійці 21-ї окремої механізованої бригади знищили ворожий танк. Військові влучили в башту танка, що спровокувало миттєву детонацію боєкомплекту.

Відповідне відео з'явилося на сторінці СтратКом ЗСУ у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці 19 окремого стрілецького батальйону, які зараз захищають Україну у складі 21 окремої механізованої бригади, знищили ворожий танк", – йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 36 ОБрМП знищили розрахунок 120-мм міномета окупантів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2089) знищення (7593)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
147 ! Максимум
показати весь коментар
07.07.2023 18:20 Відповісти
тихо сам собою ты ведешь беседу
показати весь коментар
07.07.2023 18:30 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4605031-sbu-pokazala-unychtozhenye-okkupantov-y-ykh-tekhnyky

Спецназовцы, в частности, поразили два танка, две САУ Акация, три пушки Гиацинт-Б, а также станцию РЭБ Поле-21.
показати весь коментар
07.07.2023 18:32 Відповісти
Натиснути кнопку UA чи яскраво-червоне посилання "ЧИТАТИ НОВИНУ УКРАЇНСЬКОЮ" не дозволяють переконання? Чи щось інше?
показати весь коментар
07.07.2023 19:00 Відповісти
Не тільки в танка башту рознесли а і в пасажирів . Красунчики.
показати весь коментар
07.07.2023 18:33 Відповісти
пассажиры отделались легким испугом у Кабзона
показати весь коментар
07.07.2023 18:35 Відповісти
На превеликий жаль смерть для кацапів,
була миттєва та без болюча !
показати весь коментар
07.07.2023 19:24 Відповісти
Надесь шо там здохли все ******!
показати весь коментар
07.07.2023 20:01 Відповісти
Головне, що люди не постраждали. )
показати весь коментар
07.07.2023 20:05 Відповісти
 
 