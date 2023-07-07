Італія передала Україні САУ M109L після капітального ремонту. ВIДЕО
Партія з понад 20 італійських САУ M109L після капітального ремонту готується до відправлення в Україну.
Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис.
Як повідомляється, відео знято кілька днів тому на станції Поджіо Руско.
Топ коментарі
+23 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар07.07.2023 19:30 Відповісти Посилання
+17 Чайка Київ
показати весь коментар07.07.2023 19:46 Відповісти Посилання
+16 Svetlana S #526264
показати весь коментар07.07.2023 19:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Многие довольны, о, Италия помогает, молодцы.
Немногие понимают почему Рим так усерден. Итальянцы до вторжения в десны с путлером целовались, мутные дела проворачивали, серый российский нал отмывали. Сколько рашистких миллиардов осело в Ватикане, и отмыли через Banca Antonveneta принадлежавший Берлускони, вряд ли кто то когда то раскроет. Многие на Аппениннах состояния себе сделали проворачивая дела с мордором. Итальянский банк Unicredit, как и австрийский Raiffeisen до сих пор так и не ушел из РФ.
Политический истеблишмент макаронников стремится поскорее стереть эти нюансы прошлого, пустить пудру в глаза, чтобы люди поскорее забыли их довоенные фокусы. После войны немногие вспомнят а кто же взращивал кураж и ощущение безнаказанности у кремлядей.
московитские бояре не просто грабили московию, с благословения царька, а то и при его активном участии.
кремлевская мафия выводила средства из ограбливаемой ими территории и откладывала свои заначки в оффшорах. более того - покупали активы на западе. выкупали клубы, заводы, сети заправок. вкладывали в различные биржевые фонды, финансовые трасты.
как раковые метастазы пустили свои щупальца повсюду. уже 8 лет как минимум из этих средств идет финансирование институтов подрыва западной демократии, подкуп политиков, лоббирование выгодных позиций посредством СМИ и прочее. думаете на что существуют всякие политические ле-пенши во франции, орбаны, и прочие коррумпированные ******?
помните панамское досье которое всплыло в 2015 году? американцы тогда впервые просекли с чем имеют дело. уже тогда высказывалась версия что на рашистов с их гибридной войной против Украины, не наложили драконовские санкции и не стали замораживать их заначки просто потому что это привело бы к обрушению мировой экономики.
если бы с самого начала гибридной агрессии на западе ввели бы блокирующие санкции типа тех что обрушили на рф в начале вторжения, то никакую войну путин и его кодла в 2022 году не начали бы. у них просто не было бы средств на подобное. все погибшие и покалеченные украинцы были бы живы. а так...
дьявол кроется в деталях, знаете ли.
То щедрої, гостинець, пані...."