Італія передала Україні САУ M109L після капітального ремонту. ВIДЕО

Партія з понад 20 італійських САУ M109L після капітального ремонту готується до відправлення в Україну.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис.

Як повідомляється, відео знято кілька днів тому на станції Поджіо Руско.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант здався в полон, побачивши в небі безпілотник бійців 8 ОГШб. ВIДЕО