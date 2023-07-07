УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11109 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 057 16

Італія передала Україні САУ M109L після капітального ремонту. ВIДЕО

Партія з понад 20 італійських САУ M109L після капітального ремонту готується до відправлення в Україну.

Про це на своїй сторінці у соцмережі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис. 

Як повідомляється, відео знято кілька днів тому на станції Поджіо Руско.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант здався в полон, побачивши в небі безпілотник бійців 8 ОГШб. ВIДЕО

Автор: 

Італія (1587) техніка (1858) САУ (230)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Друзі і італійці! Віва Італія!
показати весь коментар
07.07.2023 19:30 Відповісти
+17
Щиро дякуємо, друзі.
показати весь коментар
07.07.2023 19:46 Відповісти
+16
У Итальянцев их вроде 300шт на хранении было.. Так что надеемся на продолжение .
показати весь коментар
07.07.2023 19:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Друзі і італійці! Віва Італія!
показати весь коментар
07.07.2023 19:30 Відповісти
У Итальянцев их вроде 300шт на хранении было.. Так что надеемся на продолжение .
показати весь коментар
07.07.2023 19:35 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
показати весь коментар
07.07.2023 19:46 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
07.07.2023 19:51 Відповісти
месяц назад тебя и на сайте не было - где эта статья про негодность этих САУ...?
показати весь коментар
07.07.2023 20:16 Відповісти
Итальянцы бегут оказывать помощь Украине, чуть ли не в первых рядах.
Многие довольны, о, Италия помогает, молодцы.
Немногие понимают почему Рим так усерден. Итальянцы до вторжения в десны с путлером целовались, мутные дела проворачивали, серый российский нал отмывали. Сколько рашистких миллиардов осело в Ватикане, и отмыли через Banca Antonveneta принадлежавший Берлускони, вряд ли кто то когда то раскроет. Многие на Аппениннах состояния себе сделали проворачивая дела с мордором. Итальянский банк Unicredit, как и австрийский Raiffeisen до сих пор так и не ушел из РФ.
Политический истеблишмент макаронников стремится поскорее стереть эти нюансы прошлого, пустить пудру в глаза, чтобы люди поскорее забыли их довоенные фокусы. После войны немногие вспомнят а кто же взращивал кураж и ощущение безнаказанности у кремлядей.
показати весь коментар
07.07.2023 20:39 Відповісти
Ну т.е. итальянцы помогали московитским боярам грабить московию и выводить из нее бабло? Вот как то пох. Другое дело если бы они оружием московитов накачивали. А так пусть грабят московию и дальше, "страна не обеднеет"
показати весь коментар
07.07.2023 21:09 Відповісти
дело намного шире и проблематичнее чем вы себе представляете.
московитские бояре не просто грабили московию, с благословения царька, а то и при его активном участии.
кремлевская мафия выводила средства из ограбливаемой ими территории и откладывала свои заначки в оффшорах. более того - покупали активы на западе. выкупали клубы, заводы, сети заправок. вкладывали в различные биржевые фонды, финансовые трасты.
как раковые метастазы пустили свои щупальца повсюду. уже 8 лет как минимум из этих средств идет финансирование институтов подрыва западной демократии, подкуп политиков, лоббирование выгодных позиций посредством СМИ и прочее. думаете на что существуют всякие политические ле-пенши во франции, орбаны, и прочие коррумпированные ******?
помните панамское досье которое всплыло в 2015 году? американцы тогда впервые просекли с чем имеют дело. уже тогда высказывалась версия что на рашистов с их гибридной войной против Украины, не наложили драконовские санкции и не стали замораживать их заначки просто потому что это привело бы к обрушению мировой экономики.
показати весь коментар
08.07.2023 22:39 Відповісти
Что ж может не все так и просто. Но как видите санкции и заморажевание активов бояр да и самой московии к обрушению экономики не привели. По сравнению с ковид-истерикой потери экономики вообще мизер.
показати весь коментар
09.07.2023 13:31 Відповісти
потому что за 8 лет подготовились.
если бы с самого начала гибридной агрессии на западе ввели бы блокирующие санкции типа тех что обрушили на рф в начале вторжения, то никакую войну путин и его кодла в 2022 году не начали бы. у них просто не было бы средств на подобное. все погибшие и покалеченные украинцы были бы живы. а так...
показати весь коментар
09.07.2023 19:00 Відповісти
И? Что было, то было, главное, что сейчас есть.
показати весь коментар
08.07.2023 00:21 Відповісти
в том то и проблема - то что есть сейчас берет свое начало из того что было.
дьявол кроется в деталях, знаете ли.
показати весь коментар
08.07.2023 22:27 Відповісти
подарки від союзників для кацапів... вдячні кацапи аж штани підмочили... від Америки касетні снаряди, від ітагії гаубиці... ще вимолюють й напружено чекають Ф-16 і 18...
показати весь коментар
07.07.2023 21:08 Відповісти
Дякуємо Італіє!
показати весь коментар
07.07.2023 23:53 Відповісти
"Вози залізної тарані -
То щедрої, гостинець, пані...."
показати весь коментар
08.07.2023 12:53 Відповісти
 
 