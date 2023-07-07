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Новини Відео Війна
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У мережі з’явились кадри застосування американської системи дистанційного розмінування. ВIДЕО

У мережі показали відео із застосуванням американської системи дистанційного розмінування M58 MICLIC на Південному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

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Автор: 

техніка (1858) ЗСУ (7676)


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Щиро дякуємо, Америко, за врятовані життя наших захисників.
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07.07.2023 21:38 Відповісти
Таки так. Слава Союзникам, Слава ЗСУ ! Ганьба казнокрадам !!!
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07.07.2023 21:39 Відповісти
👍
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07.07.2023 21:39 Відповісти
Привіт всім. Вибачаюсь за спам і дякую всім за підтримку. З 2014 борюся з кацапоботами в Ірландї. Стаття про передачу зброї Україні на Ірландському TheJournal.ie Це найбільший ресурс в Ірландії де можна коментувати. Місце кишить кацапськими ботами які розганяють дезінфу. Модерації майже немає і лайки можна ставити без реєстрації. Будь ласка пролайкайте мої коментарі. https://www.thejournal.ie/us-cluster-bombs-to-ukraine-6112552-Jul2023/#comment-10454885 Війна іде не тільки на полі бою. Кацапи з квітня 2022 року найняли купу клік фермів для дискримінації України. На жаль крім , не бачу майже ніякої роботи з боку Заходу і України. В Азії ситуація зовсім погана. Заходив на деякі Індонезійські ресурси там просто пряма кацапська пропаганда і розкручують Кадирова як героя. 0 протидії від України і Заходу. Якщо захочете коментувати, то на Заході своя специфіка. Більш сприйнятні загальні коментарі а не атаки на персону, навіть якщо це 100% бот. Всім дякую.
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07.07.2023 21:46 Відповісти
І що це за відео?
Ви самі його дивились?
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07.07.2023 21:59 Відповісти
Ось https://youtu.be/P4uR-S5N7ro тут краще видно, що це таке, та як працює.
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07.07.2023 22:01 Відповісти
Як що сказати що нас чекає попереду, то у багатьох українців руки опустяться і почнеться депресія.
Тому треба радіти і невеличким перемогам і випадкам.
Вперед до Перемоги України.
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08.07.2023 00:59 Відповісти
Ой жалко пацанов...що так мало здохло!
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08.07.2023 10:06 Відповісти
хм ... як зрозуміти ?
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08.07.2023 12:56 Відповісти
 
 