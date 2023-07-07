У мережі з’явились кадри застосування американської системи дистанційного розмінування. ВIДЕО

У мережі показали відео із застосуванням американської системи дистанційного розмінування M58 MICLIC на Південному напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

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