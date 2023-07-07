"Все нормально, все по плану. Переможемо", - Залужний відвідав угруповання військ "Хортиця" і "Таврія". ВIДЕО
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Шапталою відвідав угруповання військ на південному напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Головнокомандувача ЗСУ.
"З начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія". Дякую кожному, хто боронить нашу землю", - зазначається у повідомленні.
"Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці - молодці. Переможемо", - підкреслив Залужний.
Топ коментарі
+44 Михайло Михайлович Іл #552486
показати весь коментар07.07.2023 22:21 Відповісти Посилання
+29 MrStepanovM
показати весь коментар07.07.2023 22:23 Відповісти Посилання
+23 ігор тарчук
показати весь коментар07.07.2023 22:21 Відповісти Посилання
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Povaga Valeriyu Zaluzhnomu !
Від всієї. багатостраждальної України--щира подяка Вам за ратні здобутки !!! З Вами всі наші сподівання і надії на краще ... ПЕРЕМОГИ Вам над рашо-гадом!