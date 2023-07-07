"Все нормально, все по плану. Переможемо", - Залужний відвідав угруповання військ "Хортиця" і "Таврія". ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Шапталою відвідав угруповання військ на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Головнокомандувача ЗСУ.

"З начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія". Дякую кожному, хто боронить нашу землю", - зазначається у повідомленні.

"Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці - молодці. Переможемо", - підкреслив Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку російських окупантів гине в 5,3 рази більше ніж воїнів ЗСУ, - Маляр