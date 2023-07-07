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"Все нормально, все по плану. Переможемо", - Залужний відвідав угруповання військ "Хортиця" і "Таврія". ВIДЕО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генштабу Шапталою відвідав угруповання військ на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Головнокомандувача ЗСУ.

"З начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ "Хортиця" і "Таврія". Дякую кожному, хто боронить нашу землю", - зазначається у повідомленні.

"Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці - молодці. Переможемо", - підкреслив Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На південному напрямку російських окупантів гине в 5,3 рази більше ніж воїнів ЗСУ, - Маляр

Автор: 

Залужний Валерій (726) Сирський Олександр (646) Шаптала Сергій (21) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+44
Хоч з чимось нашій країні пощастило. Треба його в Президенти після війни - він єдиний шанс змістити зелених, бо за Пороха чи ще кологось 75 зелебобиків чисто із принципа не проголосують і ми знову дістанем ЗЕ при владі
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07.07.2023 22:21 Відповісти
+29
тссс...подоляки-дєрьмаки на чеку...
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07.07.2023 22:23 Відповісти
+23
СЛАВА ЗСУ!
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07.07.2023 22:21 Відповісти
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Хоч з чимось нашій країні пощастило. Треба його в Президенти після війни - він єдиний шанс змістити зелених, бо за Пороха чи ще кологось 75 зелебобиків чисто із принципа не проголосують і ми знову дістанем ЗЕ при владі
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07.07.2023 22:21 Відповісти
тссс...подоляки-дєрьмаки на чеку...
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07.07.2023 22:23 Відповісти
та если бы так
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07.07.2023 22:31 Відповісти
Кумедні люди - тільки зареєструвався і одразу в бан
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07.07.2023 22:44 Відповісти
А що тобі не так зебіл? Не подобається створені при Пороху - "Нептун", "Богдана", поставлені байрактари, джавеліни, відновлена армія, яка була гола-боса? Доречі...ану нагадай - а що створило оте недорозуміння яке ви обрали у 2019 році? І як там асхфальтне "ПіВіО" із шашликами гарно тебе захищає?
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07.07.2023 22:52 Відповісти
благодаря западу у нас есть такой УМНЫЙ ЧЕЛОВЕК И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ , а благодаря 73% дегенератов , у нас есть козюлька в носе - зеля и его шобла , ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ ВЕЛИЧИН , один есть то что есть , а другой - играбщий роль , дешево , по приколу , лишь бы поржали , клован.
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07.07.2023 22:33 Відповісти
Я бачу президента, при якому другу армію світу перетворили на світове посміховисько. При якому Залужний займає свою посаду. А що в тебе там у сраці свербить, то до проктолога.
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08.07.2023 10:32 Відповісти
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08.07.2023 14:34 Відповісти
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08.07.2023 15:21 Відповісти
доволі жалюгідне видовище..... усе, що залишаеться таким як ви, це постити тупі фоточки) Ну якщо так на душі легше, хай буде))
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08.07.2023 15:48 Відповісти
Залужному--Респектіще!,Слава ЗСУ!!!,а голосувати,треба за того,у кому ви особисто,бачите Людину,Все інше,це--стадна хвороба,
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07.07.2023 22:34 Відповісти
Умный и грамотный генерал не обязательно умный и грамотный президент...
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07.07.2023 22:46 Відповісти
Він єдиний бред за який проголосують і зелебобики і солдати і праві сили і домохазяйки. Якщо ні - ми дістанем Подоляка чи Арестович
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07.07.2023 23:00 Відповісти
бо ідіоти голосують за популярних, а не розумних
отак і живемо
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08.07.2023 08:47 Відповісти
В каком месте умный и грамотный, представитель шапито-95? Может в бренчании на балалайке в голом виде?
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07.07.2023 23:08 Відповісти
Для чого людині йти в політику, якщо вона повністю на своєму місці? Ну хіба що від безмежної поваги отримати тупий хейт, як це зазвичай і буває.
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07.07.2023 23:28 Відповісти
А з чого ти взяв, що за нього проголосують?
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07.07.2023 23:59 Відповісти
Не треба. Кожен має бути на своєму місці.
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08.07.2023 08:53 Відповісти
а де повинен бути пісюніст
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08.07.2023 09:07 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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07.07.2023 22:21 Відповісти
Москалі вже ідентифікують ту місцевість, будуть засипати ракетами і завтра повідомлять про враження центру управління. Хоч відео знято невідомо коли, а бункер взагалі можливо під Київом
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07.07.2023 22:29 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ! Буде тобі враже, як Залужний скаже!
Москалоті - смерть! їхнім слугам - тюрма!
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07.07.2023 22:31 Відповісти
Бережи Боже наше Військо
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07.07.2023 22:37 Відповісти
Цензор, тебе оцей рашабот ніяк не бентежить вже четвертий місяць?
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07.07.2023 23:05 Відповісти
Хто там був? Турок, чи Ніко, чи новорег з підозріло стереотипним прізвищем?
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07.07.2023 23:35 Відповісти
Шо такое, девочка, нервишки сдают?
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08.07.2023 12:29 Відповісти
З Богом, рідненькі
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07.07.2023 22:55 Відповісти
,,Не сотвори собі кумира,,
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07.07.2023 23:05 Відповісти
Вже половина літа позаду, скільки ще чекати? На Крим начхати, але ж до Токмака пора вже дійти.
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07.07.2023 23:30 Відповісти
Позвоните Залужному прямо сейчас, в автомобиль, у него есть мобильная связь. Напомните ему , что б не тянул.
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08.07.2023 00:11 Відповісти
Чекати потрібно рівно стільки скільки країна під флажком якої ти пишеш роздуплиться щоб надати все потрібне для цивілізованого наступу а не як кацапи мясом.
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08.07.2023 08:01 Відповісти
Бережи Бог наших захисників
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08.07.2023 04:56 Відповісти
П'ятисотий день з часу повномасштабного вторгнення ***** припав на ювілей...
https://krainau.com/images/15/50r11.jpg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSONFc07-**********************************************-KoQHVhdZNCwjtc&usqp=CAU
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08.07.2023 05:11 Відповісти
Slava Ukrain ! Slava Ukrains'kiy Nacii !Slava Zbroynim Silam Ukraini !
Povaga Valeriyu Zaluzhnomu !
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08.07.2023 11:09 Відповісти
Притирочний піпл вже намірився за арєстовіча голосувати - це якщо любімий Найвеличніший Черчилль з доброго дива не піде на другий термін. А якщо не арєстовіч, то проголосують за будь-якого утирка, на якого піплу Бєняколомойський в тєлєвізорє пальцем покаже. І знов злодійська шобла буде Україну дерибанити.
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08.07.2023 12:44 Відповісти
КОМАНДАРМИ !
Від всієї. багатостраждальної України--щира подяка Вам за ратні здобутки !!! З Вами всі наші сподівання і надії на краще ... ПЕРЕМОГИ Вам над рашо-гадом!
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08.07.2023 12:55 Відповісти
 
 