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Упав вниз головою: росіянин загинув у Таїланді, зістрибнувши з головного Буддійського храму країни. ВIДЕО

35-річний росіянин перебував у стані алкогольного сп’яніння, заліз на найвідоміший Буддійський храм міста та обіцяв зістрибнути.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент спроби порятунку зафільмували місцеві.

Після довгих переговорів рятувальники та поліцейські полізли за ним і спробували зняти росіянина з краю, проте чоловік чинив опір і стрибнув із висоти шостого поверху. Зняти чоловіка з висоти намагалися кілька людей.

Упав вниз головою: росіянин загинув у Таїланді, зістрибнувши з головного Буддійського храму країни 01

Внизу був розкладений батут, проте він не допоміг - за кілька годин росіянин помер у лікарні.

Упав вниз головою: росіянин загинув у Таїланді, зістрибнувши з головного Буддійського храму країни 02

Нагадаємо, в єгипетській Хургаді акула з’їла росіянина, який порушив заборону місцевої влади на купання у відкритому морі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акула з’їла росіянина в єгипетській Хургаді. ВIДЕО

Автор: 

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Топ коментарі
+89
а можно шоб кацапи усі в Таіланд до того храму поїхали?
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07.07.2023 23:45 Відповісти
+61
Фу.... Слава Богу ! А то я вже думав, що спасли !!!
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07.07.2023 23:48 Відповісти
+43
Зачем тратиться на билет до Таиланда.Пущай у себя дома с колокольни прыгают.Дома и батут не будет мешать.
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07.07.2023 23:57 Відповісти
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Вы серьезно? Больше что нет новостей?
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08.07.2023 10:17 Відповісти
Тю.. ну самовыпилился один русопридурок, ну что тут такого..
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08.07.2023 10:29 Відповісти
Пацан сказал-пацан сделал !
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08.07.2023 11:08 Відповісти
Уже весь мир видит что москальня- это натурально выродки, изгои человечества
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08.07.2023 12:17 Відповісти
ХАХАХАХАХАХА
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08.07.2023 13:06 Відповісти
В кадре голос - "ура"))
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08.07.2023 16:59 Відповісти
Хароший узкій, не дав підступним тайцям жодного шансу себе врятувати. )
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09.07.2023 01:26 Відповісти
В цьому відео можна побачити усю політику Россії, що ***** зараз робить зі своею країною.
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09.07.2023 14:33 Відповісти
накатил ванька лишнего и не закусывал --- нахера было так далеко ехать , прыгнул бы в маскве с колокольни в кремле намного больше прославился бы --- даже на это мозгов не хватило
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09.07.2023 14:46 Відповісти
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