Упав вниз головою: росіянин загинув у Таїланді, зістрибнувши з головного Буддійського храму країни. ВIДЕО
35-річний росіянин перебував у стані алкогольного сп’яніння, заліз на найвідоміший Буддійський храм міста та обіцяв зістрибнути.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент спроби порятунку зафільмували місцеві.
Після довгих переговорів рятувальники та поліцейські полізли за ним і спробували зняти росіянина з краю, проте чоловік чинив опір і стрибнув із висоти шостого поверху. Зняти чоловіка з висоти намагалися кілька людей.
Внизу був розкладений батут, проте він не допоміг - за кілька годин росіянин помер у лікарні.
Нагадаємо, в єгипетській Хургаді акула з’їла росіянина, який порушив заборону місцевої влади на купання у відкритому морі.
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