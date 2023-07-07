Упав вниз головою: росіянин загинув у Таїланді, зістрибнувши з головного Буддійського храму країни. ВIДЕО

35-річний росіянин перебував у стані алкогольного сп’яніння, заліз на найвідоміший Буддійський храм міста та обіцяв зістрибнути.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент спроби порятунку зафільмували місцеві.

Після довгих переговорів рятувальники та поліцейські полізли за ним і спробували зняти росіянина з краю, проте чоловік чинив опір і стрибнув із висоти шостого поверху. Зняти чоловіка з висоти намагалися кілька людей.

Внизу був розкладений батут, проте він не допоміг - за кілька годин росіянин помер у лікарні.

Нагадаємо, в єгипетській Хургаді акула з’їла росіянина, який порушив заборону місцевої влади на купання у відкритому морі.

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