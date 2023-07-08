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В Києві запрацював єдиний номер 112 для всіх надзвичайних ситуацій. ВIДЕО

В разі надзвичайних ситуацій в Києві треба телефонувати за номером 112. До кінця року ця служба працюватиме по всій території України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що комунікаційний центр 112 уже "покриває столицю": оператори приймають дзвінки громадян та скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують.

"Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання", - розповів Клименко.

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Тепе роботу служби 112 масштабують спочатку на всі міста-мільйонники, а до кінця року - на всю територію держави.

Автор: 

Київ (19683) МВС (3512) Клименко Ігор (493)


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Давно пора. Если бы еще анкетирование перестали проводить - вообще б цены не было. В дом ломится пьяный убийца, а секретутку в колл-центре МВД интересует в каком месяце родился звонящий.
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08.07.2023 11:38 Відповісти
Це мали зробити ще до Євро-2012 по всій Україні, під це брались західні кредити, які були розікрадені а ми досі їх виплачуємо! Де арешти та ув'язнення всіх посадовців МВС які розікрали ці кошти?
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08.07.2023 11:43 Відповісти
Він і був такий.
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08.07.2023 11:40 Відповісти
Кстати: 101 - самая оперативная служба в Украине. Сам работал три года в пожарно-спасательной службе Киева
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08.07.2023 11:50 Відповісти
Я це не зрозумів. А досі що було? Я знаю що 112 був зареєстрований у всіх операторів України як номер для надзвичайних ситуацій, куди він вів?
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08.07.2023 12:16 Відповісти
І все таки не розумію чому не 911. Воно більш популярне та відоме у масмедіа.
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08.07.2023 21:21 Відповісти
 
 