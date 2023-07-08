В Києві запрацював єдиний номер 112 для всіх надзвичайних ситуацій. ВIДЕО

В разі надзвичайних ситуацій в Києві треба телефонувати за номером 112. До кінця року ця служба працюватиме по всій території України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що комунікаційний центр 112 уже "покриває столицю": оператори приймають дзвінки громадян та скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують.

"Важливо, що працюють оператори, які володіють жестовою мовою, які можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Для цього необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання", - розповів Клименко.

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Тепе роботу служби 112 масштабують спочатку на всі міста-мільйонники, а до кінця року - на всю територію держави.