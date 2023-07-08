УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7527 відвідувачів онлайн
Новини Відео
15 234 51

"Батько наш - Залужний": 93 бригада привітала головнокомандувача ЗСУ з Днем народження. ВIДЕО

Оркестр 93-ї бригади Холодний Яр привітав головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з Днем народження.

Пісню, яку написали спеціально до свята, опубліковано в телеграм-каналі Страткома ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі в родині дружній: ти, і він, і я. Батько наш - Залужний, ЗСУ - сім’я!" - співають військові.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 8 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує 50-річчя.

Автор: 

день народження (119) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (309) Залужний Валерій (740)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+88
показати весь коментар
08.07.2023 12:49 Відповісти
+55
Вітаю нашого "залізного генерала" пана Залужного з днем народження! Стійкості духу, мудрих думок, вірних однодумців-колег та міцного здоров'я Вам, пане генерал! Ми, свідомі українці, завжди з Вами!
Слава ЗСУ, слава Україні! Перемога буде за нами!
показати весь коментар
08.07.2023 12:56 Відповісти
+50
Залужний красава!
Богатирського здоровʼя і удачі! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
08.07.2023 12:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.07.2023 12:49 Відповісти
Віка і здоровя!
показати весь коментар
08.07.2023 12:50 Відповісти
Супер!
показати весь коментар
08.07.2023 12:50 Відповісти
Профі !
показати весь коментар
08.07.2023 13:11 Відповісти
Зелемскай абидется.
показати весь коментар
08.07.2023 12:51 Відповісти
Насрати на ЗЄ. Покищо...
показати весь коментар
08.07.2023 14:38 Відповісти
душевно
показати весь коментар
08.07.2023 12:51 Відповісти
Многая літа!
показати весь коментар
08.07.2023 12:53 Відповісти
Залужний красава!
Богатирського здоровʼя і удачі! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
08.07.2023 12:53 Відповісти
Вітаю нашого "залізного генерала" пана Залужного з днем народження! Стійкості духу, мудрих думок, вірних однодумців-колег та міцного здоров'я Вам, пане генерал! Ми, свідомі українці, завжди з Вами!
Слава ЗСУ, слава Україні! Перемога буде за нами!
показати весь коментар
08.07.2023 12:56 Відповісти
500 днів війни, 50 років Залужному. Усе буде Україна. Дякую за відео. Залишайтесь живими
показати весь коментар
08.07.2023 12:58 Відповісти
це ви за ЗЕчмо? спiвчуваю
показати весь коментар
08.07.2023 13:20 Відповісти
ruski , idi NAHUJ !!!!!!
показати весь коментар
08.07.2023 13:23 Відповісти
что тебе свинорыл не нравится...?
показати весь коментар
08.07.2023 15:13 Відповісти
Валерий Федорович, поздравляю Вас! Победы и ясного неба над головой!
показати весь коментар
08.07.2023 13:24 Відповісти
Слава Україні !!! Героям слава !!! Слава нації !!! Смерть ворогам !!!
Україна понад усе !!!
З Днем народження, Генерале !!!
показати весь коментар
08.07.2023 13:29 Відповісти
Хлопці не горлопаньте , нікуя він вам не дасть . За авто , тепловізорами та іншим це тільки до волонтерів .
показати весь коментар
08.07.2023 13:31 Відповісти
с этими вопросами к кацапскому чмырю резникову из министерства ********
показати весь коментар
08.07.2023 13:37 Відповісти
Рєзніков за національністю єврей.
показати весь коментар
08.07.2023 14:05 Відповісти
Національність ні до чого. Є люди, а є виродки без совісті і честі - це найкорректніший критерій оцінки.
показати весь коментар
08.07.2023 15:05 Відповісти
Здоровья,Счастья и главное новых побед над рашистской сворой!вот такого бы президента Украине-патриотичного,неподкупного,умного и решительного!
показати весь коментар
08.07.2023 13:33 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 13:34 Відповісти
а как там верховный говнокомандувач? поздравит попозжее? а ОПредателей кто поздравил?
показати весь коментар
08.07.2023 13:35 Відповісти
Наш отаман ЗАЛУЖНИЙ ВАЛЕРІЙ прискорить кінець російської імперії! УРА ЗАЛУЖНОМУ!
показати весь коментар
08.07.2023 13:48 Відповісти
Батько наш Зеленський, Україна-мати!
показати весь коментар
08.07.2023 13:55 Відповісти
Зе-это позорище Украины!!!Одна единственная его заслуга,что не сбежал.Надеюсь все зеленое быдло ответит за свои злодеяния по полно!Слава Залужному и велика подяка,та низький уклін ЗСУ!!!
показати весь коментар
08.07.2023 14:17 Відповісти
Он готовился к шашлыкам по случаю московского парада на Крещатике через 3 дня. Рашисты везли с собой парадные мундиры и ждали букетов и рушников с хлебомсолью.
Но что-то пошло не так. Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
08.07.2023 15:10 Відповісти
Кому і ряба кобила мати...
показати весь коментар
08.07.2023 14:40 Відповісти
Це ти про що?
показати весь коментар
08.07.2023 15:27 Відповісти
Про тебе.
показати весь коментар
08.07.2023 16:38 Відповісти
Не зрозумів.
показати весь коментар
08.07.2023 16:43 Відповісти
Не дивно.
показати весь коментар
08.07.2023 16:44 Відповісти
До сліз!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
08.07.2023 14:09 Відповісти
Я не розумію, а чому ви так не привітали з днем народження Зеленського?! Чи він уже не ваш Верховний Головнокомандувач?!
показати весь коментар
08.07.2023 15:40 Відповісти
Круто!
З Днем Народження!
Залужному величезна шана і повага!
Ми маємо пишатися, що в нас такі військові лідери!
показати весь коментар
08.07.2023 15:44 Відповісти
Красиво приєднуюсь,тіко як на мене барабанщику пора на пенсію
показати весь коментар
08.07.2023 15:50 Відповісти
Український СРАЧ, це священна традиція!!!
показати весь коментар
08.07.2023 16:10 Відповісти
Зворушливо!
показати весь коментар
08.07.2023 16:41 Відповісти
МНОГАЯ, МНОГАЯ ЛІТА пане Валерію
показати весь коментар
08.07.2023 17:14 Відповісти
Господин Генерал! Крепкого здоровья и удачи в бою!!
показати весь коментар
08.07.2023 17:41 Відповісти
Дякуємо Залужний!!! Дякуємо ЗСУ!!!
показати весь коментар
08.07.2023 23:19 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 01:19 Відповісти
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! https://glueckwuensche.moonzori.com/*******-geburtstagswuensche-mit-emojis-bildern/ Schöne Geburtstagswünsche
показати весь коментар
06.08.2023 17:56 Відповісти
 
 