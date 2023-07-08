"Батько наш - Залужний": 93 бригада привітала головнокомандувача ЗСУ з Днем народження. ВIДЕО

Оркестр 93-ї бригади Холодний Яр привітав головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з Днем народження.

Пісню, яку написали спеціально до свята, опубліковано в телеграм-каналі Страткома ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі в родині дружній: ти, і він, і я. Батько наш - Залужний, ЗСУ - сім’я!" - співають військові.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 8 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує 50-річчя.