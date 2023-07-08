"Батько наш - Залужний": 93 бригада привітала головнокомандувача ЗСУ з Днем народження. ВIДЕО
Оркестр 93-ї бригади Холодний Яр привітав головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з Днем народження.
Пісню, яку написали спеціально до свята, опубліковано в телеграм-каналі Страткома ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Всі в родині дружній: ти, і він, і я. Батько наш - Залужний, ЗСУ - сім’я!" - співають військові.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 8 липня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний святкує 50-річчя.
Топ коментарі
+88 18c49ed2
показати весь коментар08.07.2023 12:49 Відповісти Посилання
+55 Степан Лукашёв
показати весь коментар08.07.2023 12:56 Відповісти Посилання
+50 Olga Pelle #551280
показати весь коментар08.07.2023 12:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Богатирського здоровʼя і удачі! Слава ЗСУ!
Слава ЗСУ, слава Україні! Перемога буде за нами!
Україна понад усе !!!
З Днем народження, Генерале !!!
Но что-то пошло не так. Слава ЗСУ!!!
Слава ЗСУ!
З Днем Народження!
Залужному величезна шана і повага!
Ми маємо пишатися, що в нас такі військові лідери!