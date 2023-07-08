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Головнокомандувачу ЗСУ Залужному 50 років. Побратими вітають його з днем народження

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 8 липня, святкує день народження. Йому виповнилося 50 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що Залужний народився 8 липня 1973 року у Новоград-Волинському (нині Звягель. - Ред.) на Житомирщині. 

Освіту Залужний здобував в Одеському інституті Сухопутних військ та Національній академії оборони України.

27 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака. Наступного дня був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України.

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23 травня 2022 року він увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.

Колеги-побратими радо вітають головнокомандувача з ювілеєм.

"Сьогодні Головнокомандувачу Збройних Сил України генералу Валерію Залужному виповнилося 50 років. Нас пов’язують довгі роки спільної служби та міцної дружби. Разом ми переживали щасливі й важкі часи. Відчували біль втрат і радість перемог. Ухвалювали складні рішення. Попереду ще довга й важка дорога, яку маємо здолати разом.

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З днем народження, пане Головнокомандувачу! Дякую, як найкращому другові, надійному бойовому товаришу та людині, яка уособлює чесність, обов’язок, службу, країну. Знаю, найбільшою почестю і нагородою для Вас стане перемога над окупантом. Доля полководця 0 виправдати сподівання війська і суспільства. Переконаний, Ви зможете, а ми допоможемо. Вас підтримує Генеральний штаб Збройних Сил України - злагоджена команда однодумців, Вас підтримують командувачі й командири.Маємо одну Україну, один виклик, одну мету, тож разом до Перемоги!", - зазначає начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

"Вітаю бойового побратима з Днем народження! Нехай подарунком до наступного Дня народження стане наша перемога над російським ворогом. Міцного здоров‘я, сил, витримки і підтримки від близьких людей. Переможемо", - написав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та опублікував спільне фото з Залужним. 

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Головнокомандувачу ЗСУ Залужному 50 років. Побратими вітають його з днем народження 01

"Щирі вітання бойовому побратиму з Днем народження! Здоров‘я, сили та успіхів у нашій боротьбі з російським ворогом! Рухаємося до перемоги! Вона обов‘язково буде", - зазначив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

Автор: 

день народження (119) Залужний Валерій (726) Сирський Олександр (646) Шаптала Сергій (21)


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Топ коментарі
+122
здоров"я Вам пане генерал та удачі
СЛАВА ЗСУ!!!!
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08.07.2023 09:06 Відповісти
+85
Бажаю наступні 50 років прожити в мирній, сильній, незалежній Україні. З ювілеєм залізному генералу!
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08.07.2023 09:10 Відповісти
+66
Вітаємо,пане Залужний!
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08.07.2023 09:08 Відповісти
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https://uk.tgstat.com/channel/@putch111 Путч. Русский - нах*й , 8 Jul, 15:25https://uk.tgstat.com/channel/@putch111

🥀А Верховний Головком весь у клопотах. Навіть прес-служба не може нашкрябати пару слів привітання Головкому

Зеленський позаздрив Залужному, який має справжню підтримку. Тому придумав акцію на Зміїному, щоб хоч трохи перетягнути увагу. Але привітання для Головкома Зе вичавити з себе не зміг.
Ось так виглядає заздрість закоплексованого Боневтіка. Як ми неодноразово писали, у голові Найвеличнішого героєм цієї війни має бути лише він, один. Тому Зеленський і полетів на Зміїний.
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08.07.2023 15:51 Відповісти
Да.. не чути поздоровлень від президента нашої України! Соромно за нього!
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08.07.2023 22:05 Відповісти
бо він чмошник який боїться всіх хто краще нього
згадайте сталіна й подальших керівників ссср а тепер і рф
хто б не набрав великої популярності, чи то актор, співак чи політик
вони були або знищені або зкомпроментовані
паскудні люди не можуть конкурувати
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08.07.2023 22:28 Відповісти
ЗІ: мої попередні скріни були 91 і 92-им. Щоб не було претензій на упередженність.
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08.07.2023 15:54 Відповісти
https://ibb.co/nDF3mg9
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08.07.2023 17:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jOyPDNMudOE https://www.youtube.com/watch?v=jOyPDNMudOE

З ДНЕМ НОРОДЖЕННЯ !!!!
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08.07.2023 17:52 Відповісти
Переглянув стрічку за сьогодні і не побачив новини «преЗідєнт привітав Головнокомандувача з 50-річчям».
Чого б це?
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08.07.2023 19:10 Відповісти
А ну згадайте, що ні один президент евосоюзу не поздоровив пана Зе з днем народження . Гугль в помощь!
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08.07.2023 19:19 Відповісти
Ви нєпанімаєтє, ета другоє..
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08.07.2023 20:34 Відповісти
Такі Козаки народжуються раз на сто років, мабудь маєте таку міссію, нехай Ангели Господні закривають Вас і всю Вашу родину своїми крилами від всіх негараздів. Здоров'я Вам і нехай Господь береже нашіх Воїнів. Надїя на Вас і наших Воїнів. З Днем Народження Пане залізний Генерале. Всіх Вам благ !!!
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08.07.2023 19:14 Відповісти
Вітаємо пане Залізний Генерал!!!Бажаємо щастя, міцного здоров'я а головне ПЕРЕМОГИ!!!
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08.07.2023 19:58 Відповісти
Вітаю із Днем Народження, Пане Командире!!!

Особисто надзвичайно вдячний за Ваше командування. Дякую!

Дай Вам бог усього, бобільше, в обидві руки, і щоб Ви від цього дахом не поїхали, як багато хто!) Будьте щасливою людиною, що робить щасливою усю Україну, навіть у Німеччині!!!)
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08.07.2023 21:13 Відповісти
З днем народження, пане ПРЕЗИДЕНТЕ! Ааа, ви ще НЕ президент? Ну, то поки що!
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08.07.2023 21:50 Відповісти
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08.07.2023 22:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jOyPDNMudOE З ДНЕМ НОРОДЖЕННЯ ! Пане генерале, щоб щось побажати слів бракує. Народ я міркую, все за мене сказав.
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08.07.2023 22:31 Відповісти
Вітаємо пане генерале!
Майбутній президент України!
Хоча теперішній през....т Вас не поздоровив, а вирішив заглушити Ваше свято звільненням заручників з Азова і знов виїхати на цій хорошій події.
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08.07.2023 22:54 Відповісти
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