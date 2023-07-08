Головнокомандувачу ЗСУ Залужному 50 років. Побратими вітають його з днем народження

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні, 8 липня, святкує день народження. Йому виповнилося 50 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що Залужний народився 8 липня 1973 року у Новоград-Волинському (нині Звягель. - Ред.) на Житомирщині.

Освіту Залужний здобував в Одеському інституті Сухопутних військ та Національній академії оборони України.

27 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака. Наступного дня був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України.

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23 травня 2022 року він увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.

Колеги-побратими радо вітають головнокомандувача з ювілеєм.

"Сьогодні Головнокомандувачу Збройних Сил України генералу Валерію Залужному виповнилося 50 років. Нас пов’язують довгі роки спільної служби та міцної дружби. Разом ми переживали щасливі й важкі часи. Відчували біль втрат і радість перемог. Ухвалювали складні рішення. Попереду ще довга й важка дорога, яку маємо здолати разом.

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З днем народження, пане Головнокомандувачу! Дякую, як найкращому другові, надійному бойовому товаришу та людині, яка уособлює чесність, обов’язок, службу, країну. Знаю, найбільшою почестю і нагородою для Вас стане перемога над окупантом. Доля полководця 0 виправдати сподівання війська і суспільства. Переконаний, Ви зможете, а ми допоможемо. Вас підтримує Генеральний штаб Збройних Сил України - злагоджена команда однодумців, Вас підтримують командувачі й командири.Маємо одну Україну, один виклик, одну мету, тож разом до Перемоги!", - зазначає начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

"Вітаю бойового побратима з Днем народження! Нехай подарунком до наступного Дня народження стане наша перемога над російським ворогом. Міцного здоров‘я, сил, витримки і підтримки від близьких людей. Переможемо", - написав командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та опублікував спільне фото з Залужним.

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"Щирі вітання бойовому побратиму з Днем народження! Здоров‘я, сили та успіхів у нашій боротьбі з російським ворогом! Рухаємося до перемоги! Вона обов‘язково буде", - зазначив командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.