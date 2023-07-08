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Наші воїни ліквідували щонайменше двох окупантів та знищили спостережний пункт противника у Запорізькій області. ВIДЕО

У ході розвідки було виявлено особовий склад противника. Наші бійці відпрацювали по позиціях ЗС РФ у Привітному в Запорізькій області: ліквідували щонайменше двох окупантів та знищили спостережний пункт противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

Наші воїни ліквідували щонайменше двох окупантів та знищили спостережний пункт противника у Запорізькій області 01

Дивіться також: Держприкордонники спільно з бійцями ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4094) Запорізька область (3743)


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у Привітному в Запорізькій області Джерело:
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Гарненько "привітали"
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08.07.2023 13:45 Відповісти
Жаль, що приходиться руйнувати будинки.
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08.07.2023 13:53 Відповісти
«Топаз, дай команду!» отримав судовий вирок... на рососії, ага!

Колишнього громадянина України, прокремлівського блогера Сергія Рульова, https://detector.media/infospace/article/213948/2023-07-07-kolyshnogo-gromadyanyna-ukrainy-prokremlivskogo-blogera-sergiya-rulova-sud-rostova-na-donu-vidpravyv-do-kolonii/ суд Ростова-на-Дону відправив до колонії на рік і три місяці за образу представника влади, неповагу до суду та вимагання. Йому також призначили 320 годин обов'язкових робіт.

☝️ В Україні Сергій Рульов відомий фразою-мемом «Топаз, дай команду!» під
час Революції Гідності.

2014 року, будучи симпатиком антимайдану, Рульов намагався прорватися до Маріїнського парку в Києві. Охорона його не впізнала і почала штурхати, тоді він звернувся з цим закликом до Гната «Топаза» Кромського, який керував групою охорони антимайдану в парку.
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08.07.2023 13:59 Відповісти
Подія...
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08.07.2023 14:28 Відповісти
Краще таке не публікувати
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08.07.2023 15:48 Відповісти
Не можу дочекатись коли кластерні снаряди почнуть "разчеловечиваниє".
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08.07.2023 18:19 Відповісти
 
 