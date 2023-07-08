Наші воїни ліквідували щонайменше двох окупантів та знищили спостережний пункт противника у Запорізькій області. ВIДЕО

У ході розвідки було виявлено особовий склад противника. Наші бійці відпрацювали по позиціях ЗС РФ у Привітному в Запорізькій області: ліквідували щонайменше двох окупантів та знищили спостережний пункт противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.

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