Наші воїни ліквідували щонайменше двох окупантів та знищили спостережний пункт противника у Запорізькій області. ВIДЕО
У ході розвідки було виявлено особовий склад противника. Наші бійці відпрацювали по позиціях ЗС РФ у Привітному в Запорізькій області: ліквідували щонайменше двох окупантів та знищили спостережний пункт противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали.
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Гарненько "привітали"
Колишнього громадянина України, прокремлівського блогера Сергія Рульова, https://detector.media/infospace/article/213948/2023-07-07-kolyshnogo-gromadyanyna-ukrainy-prokremlivskogo-blogera-sergiya-rulova-sud-rostova-na-donu-vidpravyv-do-kolonii/ суд Ростова-на-Дону відправив до колонії на рік і три місяці за образу представника влади, неповагу до суду та вимагання. Йому також призначили 320 годин обов'язкових робіт.
☝️ В Україні Сергій Рульов відомий фразою-мемом «Топаз, дай команду!» під
час Революції Гідності.
2014 року, будучи симпатиком антимайдану, Рульов намагався прорватися до Маріїнського парку в Києві. Охорона його не впізнала і почала штурхати, тоді він звернувся з цим закликом до Гната «Топаза» Кромського, який керував групою охорони антимайдану в парку.