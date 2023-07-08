Українські артилеристи вразили ворожу гармату та завдали удару по позиціях окупантів. ВIДЕО
Бійці 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних Сил України завдали вогневого ураження по позиціях окупантів та ворожій гарматі Д-30.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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Anna Agus #575740
показати весь коментар08.07.2023 18:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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