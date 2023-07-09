Наші бійці з трофейної РСЗВ "Солнцепек" нищать російські позиції. ВIДЕО

Окупанти на власній шкірі відчули роботу ТОС-1А "Солнцепек". У районі Балаклії під час Харківської наступальної операції наші бійці захопили трофейну систему. Відтепер наші воїни нищать ворожі позиції за допомогою російської РСЗВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Дивіться також: Воїни ЗСУ за допомогою дрона та міномета знищили ворожий БК, бліндаж, а також ліквідували окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО