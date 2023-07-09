Наші бійці з трофейної РСЗВ "Солнцепек" нищать російські позиції. ВIДЕО
Окупанти на власній шкірі відчули роботу ТОС-1А "Солнцепек". У районі Балаклії під час Харківської наступальної операції наші бійці захопили трофейну систему. Відтепер наші воїни нищать ворожі позиції за допомогою російської РСЗВ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.
Sophia-Maria Duglass
09.07.2023 11:55
Павел Орехов
09.07.2023 11:58
Василий СПРУТ
09.07.2023 12:01
Получите обратно, СВОИМ ЖЕ.
не прикривайтесь професором - він такого не говорив
ось що в в оригіналі статті яку фокус не тільки викрав а ще й криво переклав:
"The TOS-1 rockets are packed with thermobaric explosive, a mixture of liquid isopropyl nitrate and powdered magnesium."
так ось нітрат і атот це різні речі, а перекласти було потрібно як нітат ізопропанолу
так що все в силі - один неук написав інші повторюють
Нитра́ты (от лат. nitras; устар. «селитры») - соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO3−.
Азот (N2) - первый представитель V группы главной подгруппы и 2 периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
нітрат - це будь яка сіль азотної (зараз називається нітратна) кислоти
азот це газ з якого переважно складається повітря
і там і там до склад входить нітроген - це все що між ними спільного
а так то я вже вивчив і забув скільки що у Вас уявлення не вистачить зрозуміти
Ядерку бы их захватить... Эх, мечты)))
І срати на всі заборони уйобків і гедоністів на те що якусь зброю заборонено використовувати. Перш за все ефективність зброї, те як вона вбиває гоблінів, а все решта потім.