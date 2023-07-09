УКР
Наші бійці з трофейної РСЗВ "Солнцепек" нищать російські позиції. ВIДЕО

Окупанти на власній шкірі відчули роботу ТОС-1А "Солнцепек". У районі Балаклії під час Харківської наступальної операції наші бійці захопили трофейну систему. Відтепер наші воїни нищать ворожі позиції за допомогою російської РСЗВ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов плюс.

Харківщина (6054) ЗСУ (7923) РСЗВ (230)
09.07.2023 11:55 Відповісти
Просто честно возвращают все назад по воздуху,нам чужого не надо.
09.07.2023 11:58 Відповісти
КРУТЬ - все ****** должны сдохнуть ОТ своего оружия вообще супер
09.07.2023 12:01 Відповісти
09.07.2023 11:55 Відповісти
09.07.2023 12:01 Відповісти
09.07.2023 11:58 Відповісти
Много трофеев не бывает.
Получите обратно, СВОИМ ЖЕ.
09.07.2023 12:03 Відповісти
снаряди де беруться?
09.07.2023 12:06 Відповісти
тоді захопли велику кількість разом з установкою.
09.07.2023 12:08 Відповісти
кацапський лендліз
09.07.2023 19:01 Відповісти
ось на цьому відео чудово видно, як виглядає підрив касетного **********.
09.07.2023 12:07 Відповісти
кассетный взрывается не так зрелищно. Принцип дейстия другой. Но убойная сила по площадям тоже мама не горюй
09.07.2023 12:28 Відповісти
Боеприпас ТОС-1 состоит из жидкого изопропилового азота и порошкообразного магния. При контакте с воздухом порошкообразный магний сгорает, образуя огненный шар и последовавшую за ней ударную волну с резким перепадом давления.
09.07.2023 12:30 Відповісти
це ви описали принцип роботи термобаричного ********** для ТОС. Але вони мають і касетны **********. На цьому відео як раз підрив касетного **********.
09.07.2023 12:35 Відповісти
У ТОС только такие боеприпасы.
09.07.2023 12:36 Відповісти
незрозуміло ... на відео вибухи не схожі на термобар
показати весь коментар
ТОС - тяжелая ОГНЕМЕТНАЯ система
показати весь коментар
Стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220мм двух типов. Снаряды предназначены для доставки термобарической смеси к цели, приведения её в действие и создания избыточного давления и теплового поля на площади цели. НУРС обеспечивают поражение целей на дальности до 6000 м. Снаряд МО.1.01.04 имеет длину 3300мм и вес 173кг. Снаряд МО.1.01.04М имеет длину 3700мм и вес 217кг. НУРС состоят из головной части термобарического или зажигательного действия, взрывателя и твердотопливного реактивного двигателя.
показати весь коментар
не стану сперечатись, бо точно не знаю, чи були до ТОС-1А ракети з КБЧ.
показати весь коментар
Если найдете, сообщите, пожалуйста, если не трудно.
показати весь коментар
это машина разминирования
показати весь коментар
Причем тут машина разминирования?
показати весь коментар
"изопропилового азота" це що за сполука така ?
показати весь коментар
https://focus.ua/*******-novosti/553057-oruzhie-iz-ada-pochemu-pri-atakah-iz-solncepeka-zametny-udarnye-volny-video Поищи на этом ресурсе
показати весь коментар
один неук написав інші повторюють
показати весь коментар
профессор Майкл Бирк из Королевского университета в Канаде. Вот этот "Неук". Один ты, Вася, "Ук".
показати весь коментар
Сергійю , Ви не тільки невіглас, а ще і маніпулятн

не прикривайтесь професором - він такого не говорив

ось що в в оригіналі статті яку фокус не тільки викрав а ще й криво переклав:

"The TOS-1 rockets are packed with thermobaric explosive, a mixture of liquid isopropyl nitrate and powdered magnesium."

так ось нітрат і атот це різні речі, а перекласти було потрібно як нітат ізопропанолу

так що все в силі - один неук написав інші повторюють
09.07.2023 18:55 Відповісти
смесь жидкого изопропилнитрата и порошкообразного магния

Нитра́ты (от лат. nitras; устар. «селитры») - соли азотной кислоты, содержащие однозарядный анион NO3−.

Азот (N2) - первый представитель V группы главной подгруппы и 2 периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
показати весь коментар
о - набагато краще - Ви, нарешті, вивчили те що мали вивчити в школі
показати весь коментар
"нітрат і атот це різні речі" Учи матчасть, сынок. Тебе это может пригодится.
показати весь коментар
Ви не розумієте що пишете а я вже думав не називати Вас неуком

нітрат - це будь яка сіль азотної (зараз називається нітратна) кислоти
азот це газ з якого переважно складається повітря

і там і там до склад входить нітроген - це все що між ними спільного

а так то я вже вивчив і забув скільки що у Вас уявлення не вистачить зрозуміти
показати весь коментар
Да думай что хочешь, самовлюбленный "химик". Тебе профессоры не указ. Ты и сам с собою неплохо справляешься, а то кто же тебя похвалит как не ты сам себя.
показати весь коментар
Це термобаричний *********, діє він за іншим принципом: розпилює аерозольну суміш, а потім іде запалювання(підрив).
показати весь коментар
підрив термобаричного ********** для ТОС-1 виглядає ось так - https://glavcom.ua/video/oborona-piskiv-rashisti-vipaljujut-misto-solntsepekami-video-867272.html https://glavcom.ua/video/oborona-piskiv-rashisti-vipaljujut-misto-solntsepekami-video-867272.html

показати весь коментар
могли б і перейменувати в кацапошквар наприклад ...
показати весь коментар
Дивно що проститутки з ООН чи Хьюман Райтс ще не почали істерити з цього приводу
показати весь коментар
Прафильна ****** рэтс.
показати весь коментар
Может шмальнули из солнцепёка, но разрывы как от града. У солнцепёка идёт подрыв газового облака, а здесь просто взрывы. Но тоже хорошо.
показати весь коментар
Модернизация ТОС Буратино 1980 года кажется. Совки почти ничего нового не имеют, воюют на старых совковых запасах.
Ядерку бы их захватить... Эх, мечты)))
показати весь коментар
Ті запаси не вбивають? Чи не так гарно вбивають?
показати весь коментар
Нам би з двадцять таких систем
показати весь коментар
немає в ній нічого хорошо, краще більше високоточної і керованої зброї.
показати весь коментар
это реально круто, с какой стороны не посмотри. Слава Украине!
показати весь коментар
Шайтан машина,коло неї стояти не можна!
показати весь коментар
оно как-то опасно выглядит, в первую очередь для пользователя. прям чувствуется расово кацапская разработка (или не все чертежи украли что ли или вверх ногами читали)
показати весь коментар
прийшла тризда орчій т-образкэ
показати весь коментар
ТРЕБА термобар для Вільхи яка стріляє на 300км.

І срати на всі заборони уйобків і гедоністів на те що якусь зброю заборонено використовувати. Перш за все ефективність зброї, те як вона вбиває гоблінів, а все решта потім.
показати весь коментар
І хто знає, що у русні з *****?
показати весь коментар
Все ракеты выпустили за 3 секунды. Как из пулемета. По-моему это не безопасно.
показати весь коментар
