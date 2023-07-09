УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7326 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 282 2

Бійці 71 ОЄБр вразили сховок розташування противника. ВIДЕО

Артилеристи 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України вразили сховок розташування окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші бійці з трофейної РСЗВ "Солнцепек" нищать російські позиції. ВIДЕО

Автор: 

71 окрема єгерсько-десантна бригада (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рашисты чемпионы дебилизма... Идет обстрел, точный обстрел, а они туда еще кучку рашоорков подвозят...
показати весь коментар
09.07.2023 12:51 Відповісти
Кацапи зашхерились в хороничку, але ЗСУ і звідти їх виколупали.
показати весь коментар
09.07.2023 12:55 Відповісти
 
 