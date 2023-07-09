Бійці 71 ОЄБр вразили сховок розташування противника. ВIДЕО
Артилеристи 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України вразили сховок розташування окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар09.07.2023 12:51 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
5 копійок
показати весь коментар09.07.2023 12:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль