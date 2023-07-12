Аеророзвідники 36 ОБрМП знищили ворожий ЗРК "Бук-М2". ВIДЕО
За допомогою безпілотного комплексу "ШАРК" аеророзвідники 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М2".
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Саша Пончик
показати весь коментар12.07.2023 19:19 Відповісти Посилання
+13 Alessandro Moretti
показати весь коментар12.07.2023 19:25 Відповісти Посилання
+9 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар12.07.2023 19:53 Відповісти Посилання
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2 - неадеквата яким нема смисла нищити, або невірять шо відео свіже.
3-2 поки перемогаємо