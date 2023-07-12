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Новини Відео Війна
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Аеророзвідники 36 ОБрМП знищили ворожий ЗРК "Бук-М2". ВIДЕО

За допомогою безпілотного комплексу "ШАРК" аеророзвідники 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського виявили ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук-М2".

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Неподалік Бахмуту наші бійці знищили російський танк Т-90М "Прорив". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7696) 36 окрема бригада морської піхоти (207) ЗРК (220)


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Топ коментарі
+14
Гарненько наші Хлопчики піздату пітарду підпалили.
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12.07.2023 19:19 Відповісти
+13
Це саме те, що треба назвати «знищенням». Так тримати ЗСУ! 🙌
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12.07.2023 19:25 Відповісти
+9
Боєзапас так гарно вибухнув. Мало помалу, але сили окупантів тануть. Поступово і до жестів доброї волі дійде.
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12.07.2023 19:53 Відповісти
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Гарненько наші Хлопчики піздату пітарду підпалили.
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12.07.2023 19:19 Відповісти
да там діскотека
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12.07.2023 20:12 Відповісти
80-х
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12.07.2023 22:08 Відповісти
Це саме те, що треба назвати «знищенням». Так тримати ЗСУ! 🙌
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12.07.2023 19:25 Відповісти
👌
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13.07.2023 13:12 Відповісти
Боєзапас так гарно вибухнув. Мало помалу, але сили окупантів тануть. Поступово і до жестів доброї волі дійде.
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12.07.2023 19:53 Відповісти
Шо вони тим буком збиралися збивати? Військові літаки не залітають там, де вони стоять; гражданська авіація типу MH-17 тим паче; ракети типу Шторм Шедоу їм не по зубам... Єдиний варіант - це великі БПЛА, бо маленькі їх палять на великій відстані.
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12.07.2023 19:53 Відповісти
Відео старе , поля ще весняні , навіщо це робити ???
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12.07.2023 19:59 Відповісти
Навіщо дратуви видатного агронома пана Юрія дауна!?
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12.07.2023 20:14 Відповісти
Я тебе обзивав чи ні ?? Звідки ви такі злі ?? Якщо відео старе то що треба обовязково обзиватись ??Я до речі за Україну і за правду !
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13.07.2023 00:10 Відповісти
Ти не Хлопченко а "Халопченко" !
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13.07.2023 00:15 Відповісти
Юрія Дана, клятий т9, тобі шо не до вподоби?
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12.07.2023 20:16 Відповісти
Мені дуже до вподоби ! Тільки подумай про себе щоб твої прокльони (клятий ) до тебе не повернулись !!
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13.07.2023 00:12 Відповісти
3 - адеквата на гветке.
2 - неадеквата яким нема смисла нищити, або невірять шо відео свіже.
3-2 поки перемогаємо
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12.07.2023 20:22 Відповісти
Видно птицу по полёту..." А "Бук" - по характеру вибуху! Красиво розлітаються горючі порохові шашки двигунів ракет з "направляючих"
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12.07.2023 20:36 Відповісти
Я теж не перестаю милуватися вибухами Буків! Таке феєричне видовище! )
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12.07.2023 22:15 Відповісти
Сподіваюсь вся русня подохла.
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12.07.2023 21:15 Відповісти
Смерть кацапам!
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12.07.2023 21:23 Відповісти
 
 