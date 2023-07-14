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Прикордонники-мінометники "накрили" окупантів на марші на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники з мінометів знищили групу російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ДСПУ.

"На Бахмутському напрямку аеророзвідка ДПСУ виявила загарбників у лісосмузі. Ворожі піхотинці намагались приховано зайти на позиції для зміни. Проте їхній намір скорегував удар прикордонників-мінометників. Знищено щонайменше 3 окупантів, ще 4 поранено", - йдеться у дописі.

Також дивіться: Держприкордонники спільно з бійцями ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6200) Бахмут (1563)


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Хлопці , Ви молодці ,
що знищуєте
кацапську мразоту на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️
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14.07.2023 01:22 Відповісти

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14.07.2023 01:32 Відповісти
Героям слава !!
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14.07.2023 01:42 Відповісти
Добре, але мало.
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14.07.2023 01:40 Відповісти
Музика хороша І ВСЕ! Куди стріляли? По кому стріляли? Не відомо - бо не видно!
Крім того: "На марші" - це коли по дорозі пересувається піша (чи на транспорті) колона військ А якщо вони навіть по натоптаній стежці у заростях ідуть то це іменується "пересуванням противника по місцевості"
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14.07.2023 06:15 Відповісти
хочете щоб було добре видно - станьте ближче
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14.07.2023 10:41 Відповісти
Я своє вже "відстояв"! Тепер твоя черга Стань і покажи!
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14.07.2023 11:06 Відповісти
мені все чудово видно - а хто дуже любить цікаве і не може витерпіти - то хай стає ближче - а так то ніхто нікому нічого не винен - не подобається - не дивіться
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14.07.2023 14:26 Відповісти
 
 