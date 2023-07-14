Прикордонники-мінометники "накрили" окупантів на марші на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники з мінометів знищили групу російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ДСПУ.

"На Бахмутському напрямку аеророзвідка ДПСУ виявила загарбників у лісосмузі. Ворожі піхотинці намагались приховано зайти на позиції для зміни. Проте їхній намір скорегував удар прикордонників-мінометників. Знищено щонайменше 3 окупантів, ще 4 поранено", - йдеться у дописі.

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