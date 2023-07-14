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Обід російського окупанта в українському таборі для військовополонених: розсольник, кукурудзяна каша з м’ясом і салат. ВIДЕО

Представники проєкту "Хочу жити" опублікували відеозапис, на якому показаний обід полонених російських окупантів в одному із українських таборів для військовополонених.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в меню полоненого окупанта на момент зйомки був розсольник, кукурудзяна каша з м’ясом і салат. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант біжить стрімголов, щоб здатись у полон до ЗСУ. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ взяли у полон окупанта, якого свої кинули вмирати: "Украина спасла мне жизнь, нахрена мы сюда полезли? Они человечнее, чем мы". ВIДЕО

Автор: 

полонені (2314) табір (20)


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Топ коментарі
+41
Питаются лучше чем наши пенсионеры. Скажите, а сколько стоит путевка в этот санаторий на 3 недели?
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14.07.2023 10:35 Відповісти
+37
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14.07.2023 10:37 Відповісти
+34
Ужасниє питкі нацистов над рашистскімі нєвіновнимі мальчікамі прадалжаются...
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14.07.2023 10:36 Відповісти
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По фєні не ботаю, але буду знати
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14.07.2023 13:10 Відповісти
шлепер=пырдукович=овоч=янукович=дурбыцал-прихлебай (пыни)
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14.07.2023 13:33 Відповісти
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14.07.2023 13:40 Відповісти
каароч, любитель пощипывать
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14.07.2023 20:05 Відповісти
Можливо, що Янукович вкладав у зрозуміле для більшості інших чиновників слово "шлепер" інше значення. "Шлепер" має також значення на їдиш, -. Або, - І з їдиш "schlep" - незграбна або тупа людина. Крім злодійського жаргону, є ще місцева єврейська говірка".
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14.07.2023 13:42 Відповісти
Быстрее всего , для зэцяры , привлекаемого по 4-м статьям, все варианты значений понятия шлепер подходят, как внатуре, собирательный образ.
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14.07.2023 20:08 Відповісти
Изначально это было https://youtu.be/5kC6yac_yaU "Курасани" Януковича
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14.07.2023 20:41 Відповісти
Доречі в Україні військовополонених кацапів добре годують
Кожного дня їдять м'ясо
Мабуть не кожна українська сім'я може дозволити собі купувати щодня м'ясо
Тобто для окупантів зробили( санаторій)
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14.07.2023 10:59 Відповісти
Плавленого свинцю нелюдям а не мяса
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14.07.2023 10:59 Відповісти
Хто лежав у наших больнічках знає,як там годують ХВОРИХ українців. На 1 росполоненого витрачають 10000,середня пенсія в Україні 5000.Всі ці Червоні Хрести,Емнесті Інтернешнл.ООНи,ОБСЄ і чути не хочуть про перевірки умов утримання наших на Рашці....Мимоволі назріває думка,що ця "війна"....просто така утилізація українського етносу,чоловіків вибити,жінок вигнати з кордон,хай там по руках ідуть,старих виморити бідністю...Але що дивно- 73% таке повністю влаштовує!!!!
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14.07.2023 11:00 Відповісти
А компот?
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14.07.2023 11:08 Відповісти
Смоли гарячої
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14.07.2023 13:46 Відповісти
***, ложки без дырок, непарядак.
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14.07.2023 11:21 Відповісти
а не жирно буде цим покидькам? досить кукурудзи без нічого...сирої.
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14.07.2023 11:22 Відповісти
Брюквы два мешка на всю банду и мешок костей собачьих было бы достаточно.
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14.07.2023 11:26 Відповісти
А для українських пенсіонерів нема таких таборів?
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14.07.2023 11:32 Відповісти
а чого ложки не диряві для кращого комфорту
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14.07.2023 11:44 Відповісти
Я б їх накормив
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14.07.2023 12:07 Відповісти
Я прочитав "суп розстрєльнік"....
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14.07.2023 12:15 Відповісти
Я мясо каждый день не ем . а они жируют сволочи
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14.07.2023 12:18 Відповісти
Не забуваємо , що наших полонених на росіі в рази більше ,
І іх потрібно обмінювати на цю бидлоту , яка припхалася нас вбивати ,
звісно що боляче
і єдине побажання для цих вбивць , щоб їм той шматок нашого хліба в горлянці застряг 😡
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14.07.2023 12:20 Відповісти
Наших в разы меньше
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14.07.2023 12:22 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/14/7411306/ РПЦ готовит новую передачу украинских военнопленных Венгрии - разведка
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14.07.2023 12:24 Відповісти
А не поприщить часом? Нехай відроБЛЯють - риють окопи або завали розбирають.
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14.07.2023 12:42 Відповісти
А наши все как дистрофики после ихнего плена.
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14.07.2023 12:52 Відповісти
сам ты дистрофик
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14.07.2023 12:54 Відповісти
Пшел в спам пёс смердящий.
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14.07.2023 12:58 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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14.07.2023 13:00 Відповісти
Наших голодом мордують.
Кацап їсть у день стільки їжі, як наш за тиждень.
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14.07.2023 19:08 Відповісти
мамалыга , а не кукурузная каша
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14.07.2023 12:57 Відповісти
поджаренная кукурузяная крупа
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14.07.2023 12:58 Відповісти
Я би теж би їх перестріляв як собак. Але, завжди є але...
1. Це обмінний фонд. Один наш вартий десятків таких свино-собак як вони.
2. Коли мокші здаються в полон це значить що вони не стріляють. А це життя наших військових. І між іншим це працює. Цілими підрозділами здаються. І це офігеть як добре.
3. Нам ще повертати українських дітей треба якось.
3. На нас дивиться весь світ. І дає нам зброю, гроші. І тут єдине і головне що це все з підтримки громадян країн світу. І не так вже важливо хто прийде до влади в цих країнах.
4. Відповідно до пункту 3. Ми не тварини як мокші. І нормальне ставлення до військово-полонених це доводить. Піар наше все)))
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14.07.2023 14:10 Відповісти
А ще можна спробувати заглянути їм у сраку, бо казали що вони теж люди і хочуть миру
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14.07.2023 14:52 Відповісти
Щоб ви вдавились,кацаня їб###уча.
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14.07.2023 14:17 Відповісти
Зло берет от этих кадров
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14.07.2023 14:29 Відповісти
Краще так, ніж кожен з них вбив би з автомата, кулемета, міномета ще десятки українських захисників. І обмінний фонд нам потрібен. А українці - не касаби ("м'ясники") і ніколи кровожерливістю не відзначалися.
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15.07.2023 05:18 Відповісти
Знудило.Нас вбивають і за наші кошти харчуються,краще ніж наші пенсіонери,паралельно зелені обклалися єоселями,а з верху ще й ракети.Зовні пу геноцидить,всередині зе,як це витримати?
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14.07.2023 16:26 Відповісти
П...ць. просто нема слів.
Наших "Азовців" судять. Без сліз і болю на них дивитись неможливо. Сірі, худі, змучені. Серце рветься на шматки.
А на цих вбивць10000 грн на місяць.
На обміні: руські жирні свині, вигодовані нашою владою за наші кошти і наші полонені бідолашні, які за яблуко хапаються.
Для чого це все?
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14.07.2023 17:36 Відповісти
И кусок мяса ни у одного из орков в горлянке не застрял даже ? Да чтоб они дружно подавились-бы там все !
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14.07.2023 17:51 Відповісти
10тыс на чел. Содержание закрывают...
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14.07.2023 17:55 Відповісти
И ЗАЧЕМ это ??? УВЕРЕН что свино-сабаки радовались бы баланде а корыте ! И что вообще остались вживых.
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14.07.2023 18:20 Відповісти
это очередной плевок в лицо украинским гражданам
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14.07.2023 18:34 Відповісти
А кому Ви більше 30 років плювали на виборах? Комуністичним олігархам, іх бізнес-проституткам, співакам, апологетам за "русскій мір"?
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15.07.2023 05:32 Відповісти
ну конечно же, у нас всегда и во всем виноваты папередники
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15.07.2023 17:40 Відповісти
Ой, білим невинним вівцям, які похреніли ядерну зброю, похреніло ще і виробництво танків "Оплот, похреніло на виробництво "Кольчуг", похреніло на випуск ракетніих комплексів "Вільха", "Нептун", "Грім". На що там не похреніло за останні 30 років? Новісінькі асфальтошляхи, які чомусь співпадають з наступом рашоорків також порепані траками і бомбовими ударами.
Якою муйдею займались 30 років?
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15.07.2023 18:42 Відповісти
я надеюсь, что вы это перед зеркалом себе проговариваете?
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15.07.2023 20:26 Відповісти
у нас багато пенсіонерів небачуть того що їсть полонений кацапа
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14.07.2023 19:43 Відповісти
Утримання полонених фінансується здебільшого за рахунок міжнародної фінансової допомоги.
Умови утримання полонених контролюються міжнародними організаціями.
Крім того, витрати 10К гривень на полоненого на місяць це дешевше, ніж та шкода, яку полонений рашист міг би нанести ЗСУ, якби не склав зброю. Також нам потрібний обмінний фонд для скорішого визволення наших полонених із жахливих умов, в яких їх утримують рашисти.
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14.07.2023 20:21 Відповісти
а як так що міжнародні організаії контролюють харчування тільки російських полонених а українці повертаються як з освенциму
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14.07.2023 20:28 Відповісти
Імпотенція ООН - головна причина. ООН не спроможна забезпечити територіальну цілісність кордонів країн. ООН не спроможна організувати конвой для захисту танкерів із зерном. ООН не спроможна відвертого агресора, який розв'язав війну у центрі Європи, позбавити права вето.
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15.07.2023 05:56 Відповісти
Золкін перед цим їм усю дупу вилизав.
А нащі полонені в кацапському полоні ....
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16.07.2023 12:57 Відповісти
Їх кормлять краще ніж наших зеків і це визиває великий подив . З якіх х...в їх краще кормити ? Тобто нашім злочинцям борщі з кислої смердючої капусти , рибні котлети з перемеляних хребтів риби і шкурок , кашу яку і свині не захотіли б їсти ,а тут такі разносоли
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11.08.2023 07:43 Відповісти
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