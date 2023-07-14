Обід російського окупанта в українському таборі для військовополонених: розсольник, кукурудзяна каша з м’ясом і салат. ВIДЕО
Представники проєкту "Хочу жити" опублікували відеозапис, на якому показаний обід полонених російських окупантів в одному із українських таборів для військовополонених.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в меню полоненого окупанта на момент зйомки був розсольник, кукурудзяна каша з м’ясом і салат.
Топ коментарі
+41 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.07.2023 10:35 Відповісти Посилання
+37 Віталій Маркович #551055
показати весь коментар14.07.2023 10:37 Відповісти Посилання
+34 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар14.07.2023 10:36 Відповісти Посилання
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Кожного дня їдять м'ясо
Мабуть не кожна українська сім'я може дозволити собі купувати щодня м'ясо
Тобто для окупантів зробили( санаторій)
І іх потрібно обмінювати на цю бидлоту , яка припхалася нас вбивати ,
звісно що боляче
і єдине побажання для цих вбивць , щоб їм той шматок нашого хліба в горлянці застряг 😡
Кацап їсть у день стільки їжі, як наш за тиждень.
1. Це обмінний фонд. Один наш вартий десятків таких свино-собак як вони.
2. Коли мокші здаються в полон це значить що вони не стріляють. А це життя наших військових. І між іншим це працює. Цілими підрозділами здаються. І це офігеть як добре.
3. Нам ще повертати українських дітей треба якось.
3. На нас дивиться весь світ. І дає нам зброю, гроші. І тут єдине і головне що це все з підтримки громадян країн світу. І не так вже важливо хто прийде до влади в цих країнах.
4. Відповідно до пункту 3. Ми не тварини як мокші. І нормальне ставлення до військово-полонених це доводить. Піар наше все)))
Наших "Азовців" судять. Без сліз і болю на них дивитись неможливо. Сірі, худі, змучені. Серце рветься на шматки.
А на цих вбивць10000 грн на місяць.
На обміні: руські жирні свині, вигодовані нашою владою за наші кошти і наші полонені бідолашні, які за яблуко хапаються.
Для чого це все?
Якою муйдею займались 30 років?
Умови утримання полонених контролюються міжнародними організаціями.
Крім того, витрати 10К гривень на полоненого на місяць це дешевше, ніж та шкода, яку полонений рашист міг би нанести ЗСУ, якби не склав зброю. Також нам потрібний обмінний фонд для скорішого визволення наших полонених із жахливих умов, в яких їх утримують рашисти.
А нащі полонені в кацапському полоні ....