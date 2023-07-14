Обід російського окупанта в українському таборі для військовополонених: розсольник, кукурудзяна каша з м’ясом і салат. ВIДЕО

Представники проєкту "Хочу жити" опублікували відеозапис, на якому показаний обід полонених російських окупантів в одному із українських таборів для військовополонених.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в меню полоненого окупанта на момент зйомки був розсольник, кукурудзяна каша з м’ясом і салат.

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