Чеченські воїни-добровольці із засідки знищують російську вантажівку. ВIДЕО

Група чеченських воїнів-добровольців влаштувала засідку та знищила вантажівку армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи чеченських воїнів у складі ЗСУ опублікований у соцмережах.

"Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи. В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад рашистів", - зазначає у коментарі автор публікації.

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