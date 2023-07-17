Чеченські воїни-добровольці із засідки знищують російську вантажівку. ВIДЕО
Група чеченських воїнів-добровольців влаштувала засідку та знищила вантажівку армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи чеченських воїнів у складі ЗСУ опублікований у соцмережах.
"Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи. В результаті операції знищено військову техніку та особовий склад рашистів", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+70 дератизатор
показати весь коментар17.07.2023 10:46 Відповісти Посилання
+49 Ksenia VB
показати весь коментар17.07.2023 10:44 Відповісти Посилання
+26 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар17.07.2023 10:54 Відповісти Посилання
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Я в захваті !
А тут ціла берізка...
Это же очевидно, просто нужно иметь больше 50 iq
Віра-це впевненість, без доказів.
Да і москалі вже хороші ...
Всі побачили які гарні дороги зеленський Вова наасфальтував для окупантів ?