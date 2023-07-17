Чеченские воины-добровольцы из засады уничтожают российский грузовик. ВИДЕО

Группа чеченских воинов-добровольцев устроила засаду и уничтожила грузовик армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы чеченских воинов в составе ВСУ опубликована в соцсетях.

"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы. В результате операции уничтожена военная техника и личный состав рашистов", - отмечает в комментарии автор публикации.

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