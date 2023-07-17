Чеченские воины-добровольцы из засады уничтожают российский грузовик. ВИДЕО
Группа чеченских воинов-добровольцев устроила засаду и уничтожила грузовик армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы чеченских воинов в составе ВСУ опубликована в соцсетях.
"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы. В результате операции уничтожена военная техника и личный состав рашистов", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+70 дератизатор
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+49 Ksenia VB
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+26 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий17.07.2023 10:54 Ответить Ссылка
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Я в захваті !
А тут ціла берізка...
Это же очевидно, просто нужно иметь больше 50 iq
Віра-це впевненість, без доказів.
Да і москалі вже хороші ...
Всі побачили які гарні дороги зеленський Вова наасфальтував для окупантів ?