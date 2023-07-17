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Новости Видео Война
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Чеченские воины-добровольцы из засады уничтожают российский грузовик. ВИДЕО

Группа чеченских воинов-добровольцев устроила засаду и уничтожила грузовик армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевой работы чеченских воинов в составе ВСУ опубликована в соцсетях.

"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы. В результате операции уничтожена военная техника и личный состав рашистов", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите: Манус МакКефри. История американца, воевавшего в ВСУ. ВИДЕО

чеченцы (212) добровольцы (1189)


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Топ комментарии
+70
Падло московське, берізку зламало...
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17.07.2023 10:46 Ответить
+49
Красавци
Я в захваті !
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17.07.2023 10:44 Ответить
+26
Ос це і є справжні чеченці-сини свого народу.Ічкерія буде вільною...
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17.07.2023 10:54 Ответить
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Красавци
Я в захваті !
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17.07.2023 10:44 Ответить
Падло московське, берізку зламало...
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17.07.2023 10:46 Ответить
Берізку можна.
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17.07.2023 13:31 Ответить
Московським п*дарасам навіть дихати нашим повітрям неможна!
А тут ціла берізка...
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17.07.2023 15:23 Ответить
ВАС ,Нічого не дивує?
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17.07.2023 10:48 Ответить
І я хотів спитаться: "А що то було? Чого "Урал" по дорозі пер з піднятим капотом?
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17.07.2023 10:52 Ответить
skoreishe za vse - snimati nachali pizneishe - pisle pershovo udaru
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17.07.2023 10:53 Ответить
Та ясно - видно, хтось перед машиною гранату жахнув і вона вже ішла по інерції Цікаво інше - машину розстріляли, але не спалили Покинули і пішли І в кузов не заглянули
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17.07.2023 11:13 Ответить
skoreishe ce ne polnoe video
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17.07.2023 11:15 Ответить
Судячи з кадрів, коли на відео потрапила передня права частина - до стрілянини був вибух, яким капот і підняло.
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17.07.2023 10:58 Ответить
дивно ,чистий асфальт,на асфальті ніяких пошкождень.. Водій мертвий...стрілянина така мов би там ціла рота їхала..Що знаходилось в кузові невідомо,що за така стрілянина.. і головне по кому?
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17.07.2023 10:58 Ответить
Nu chto staboi podelaiesh ...vipei jodu , stanet luche ...
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17.07.2023 11:02 Ответить
Хвилиною раніше вгатили чимось в правий бік - машина втратила керування і підняло капот. Те, що попало на відео - кінцева зачистка ********.
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17.07.2023 11:03 Ответить
«Украинцы подобны чеченцам своей гордостью и свободолюбием - особенно когда это касается отстаивания собственой свободы Однако украинцы лучше - в чеченцах есть некоторя «театральность» , «наигранность», «показушность» Украинцы же относятся к войне, как к неприятной, тяжёлой, но абсолютно необходимой работе и убивают врага так же тщательно и без излишних эмоций»
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17.07.2023 11:15 Ответить
так пане згідний !коли ЗСУ хєрачать рашистів,то глянути любе відео наші хлопці показують трупи орків,захоплену зброю..як ведуть бій... Бо вони захищають свою землю, а не приїхали постріляти ,як на сафарі.
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17.07.2023 11:21 Ответить
Судячи з лапок («...»), це цитата. Чия?
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17.07.2023 11:36 Ответить
Не пам"ятаю Десь колись скопіював і закинув до архіву
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17.07.2023 11:39 Ответить
Невзоров Александр Глебович
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17.07.2023 11:44 Ответить
Дякую.
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17.07.2023 11:50 Ответить
Про всяк випадок: Олександр Невзоров: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/nevzorov-ukraincy-derutsya-postrashnee-teatralnyh-chechencev-prosto-ubivayut-1607881.html "Украинцы, о чем я уже предупреждал, то, что я видел на чеченской войне, дерутся не хуже чеченцев, а даже пострашнее. У горцев есть и в бою некая театральность, романтизм… А украинцы просто всех убивают без предисловий и эпитафий"
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17.07.2023 12:05 Ответить
0.28 секунда--по кому стріляє боєць,коли водій вже давно мертвий? а інший стоїть поряд-дає команду-хватить стріляти
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17.07.2023 11:03 Ответить
ja bi tozhe striljav - neskolko patronov nezhalko - better safe than sorry
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17.07.2023 11:05 Ответить
Я припускаю судячи з відео.. що це розвідрота..
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17.07.2023 11:13 Ответить
правильно, це боєць, а не доктор, а інший можливо доктор і визначив - з рашика досить куль, що отримав
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17.07.2023 11:11 Ответить
Обьясняю для тех кто в танке, стреляли по машине так долго и упорно, и даже по кабине с дохляком, что бы максимально вывести её из строя, что б никто не забрал на ремонт и тд
Это же очевидно, просто нужно иметь больше 50 iq
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17.07.2023 12:02 Ответить
я надзвичайно радий ,що ви вірите в те " iq"
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17.07.2023 12:07 Ответить
може верю може не, та какая разница) просто атака вполне реальная, ну это как по мне
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17.07.2023 12:15 Ответить
Зачепилопро IQ- і мікробів нема, всі думають одинаково розумно
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17.07.2023 12:30 Ответить
ніхто ж не забороняє вірити в бога ..інопланетян..плоску землю..астральні істоти та містику.
Віра-це впевненість, без доказів.
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17.07.2023 12:37 Ответить
Атака началась раньше и прямо в лоб. Обратите внимание на лобовое стекло. Оно, как решето. Тогда же и открылся капот.
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17.07.2023 11:11 Ответить
Так. Досить дивне відео. Чи то такий не дуже вдалий монтаж?
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17.07.2023 11:48 Ответить
Нормальное видео, разведрота чеченцев устроила засаду, видео начинается уже после первой атаки на автомобиль. Вся лобовуха в решето и капот поднялся, может от стрельбы может от гранаты или ещё чего, после этого максимально изрешетили авто, что б не подлежало ремонту, и ушли. + не известно, вдруг внутри штук 10 этих тараканов сидит, поэтому и стреляли
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17.07.2023 12:06 Ответить
А дорога хороша ...
Да і москалі вже хороші ...
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17.07.2023 10:49 Ответить
100% !!!
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17.07.2023 12:09 Ответить
Ос це і є справжні чеченці-сини свого народу.Ічкерія буде вільною...
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17.07.2023 10:54 Ответить
вони наразі допомагають звільняти Україну яка окупована як і сама Ічкерія рашистськими окупантами-потім прийде час звільняти вже Ічкерію...
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17.07.2023 11:40 Ответить
, vidal film , Tupoi i ieshcho tupeie , eta o tebe ...
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17.07.2023 11:51 Ответить
Nu mne ta vsioravno ihnie dela po vastanovleniu nezavisimosti , prosta tvaio neponimanie ( s zamislom , ili net ) parazaiet , no ruskim duhom ( mozhet v pridachu i kacapskim ) bolshe ot tebia nesiot
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17.07.2023 12:28 Ответить
кацап детект
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17.07.2023 12:31 Ответить
Слава мужнім воїнам Ічкерії!
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17.07.2023 10:57 Ответить
Все это, конечно, интересно и правильно. Но все это немного странно. И дело не только в поднятом капоте.
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17.07.2023 11:02 Ответить
Obiasni svai apasenia ?
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17.07.2023 11:03 Ответить
стрельба по двери очень активная, а следов попадания в дверь или рядом нет, будто стреляли холостыми. не видно водилы сразу после открытии двери, там пусто. что-то же должно было остаться. в общем есть сомнения.
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17.07.2023 11:06 Ответить
Интересно, а чего это в пакете зеленое было? После поднято кипиша ,якобы на вражеской территории, не спеша идти по трассе, не прятаться в зеленку?
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17.07.2023 11:14 Ответить
посмотри внимательно на дверь она в дырках
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17.07.2023 11:17 Ответить
они появились там раньше. во время стрельбы на дверях ни рядом ничего не происходило
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17.07.2023 11:29 Ответить
ти там був?експерд . Кацап шо б ти знав- у нас чеченці з перших днів воюють і вооють добре і успішно- вассвинособак нищать, а тіктокери кадирова- вас же нищать у формі загранотрядів
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17.07.2023 12:33 Ответить
мне не надо быть на Солнце, к примеру, чтобы понимать, что там до холеры жарко. Или не жарко? Как думаешь?
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17.07.2023 12:43 Ответить
Що тобі ще подати, ти хочеш, щоб тобі ще показали, чи є аптечка в машині!???
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17.07.2023 18:45 Ответить
Хороша робота. Це авто випадково не з Ахмат ?
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17.07.2023 11:04 Ответить
Подобаеться )
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17.07.2023 11:04 Ответить
еще аднаво мальчыка абыдэли! ... госдеповские националистические чечено-жидо-фашисто-бандеровцы
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17.07.2023 11:05 Ответить
А меня удивило другое - на 11 - 14 секундах стрелок ведет огонь, когда у него в зоне поражения другой его товарищ.
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17.07.2023 11:10 Ответить
Ти відіо Азову- 3 штурмової бачив під Кліщщіівкою. Раджу подивиться. Як хлопці щільно працюють рядом з товаришами- ще меньшої відстані стріляють. Тут ще відстань огог-го яка між спиною і апрямком стрільби іншого хлопці. А те шо тобі так це муляє- так від тебе кацапнею тхне. Не перймайся чеченці наші вас вбивають тут ва тиктокери загранотрядами з іншої сторони
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17.07.2023 12:37 Ответить
Шота дох*я вас, дегенератов, появилось в последнее время на цензе. Отряды подляка.
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17.07.2023 12:47 Ответить
берёзку збив ... так символічно.
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17.07.2023 11:18 Ответить
Дорога гарна, слуги постарались.
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17.07.2023 11:31 Ответить
Знойно і креативно. Слава Ічкерії !!!
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17.07.2023 11:39 Ответить
Стріляють по машинам, а з ліва по переду на лінії вогню знаходиться свій боець. Задній стріляє впевнено не боячись попасти в свого. Якось не правдоподібно.
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17.07.2023 11:48 Ответить
Яка ж це "одна лінія вогню" якщо усі з однієї сторони дороги?! Щось не так ти "Ігор" розумієш. Більше того, при захоплені окопів часто стрільба йде над головами побратимів які нишком проходять уперед заради їх прикриття від ворожого вогню і дійсно на одній лінії, але на різних рівнях згідно розкладу по черзі дій!!!
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17.07.2023 11:54 Ответить
Колись в дитинстві ми захоплювались подібними кадрами у х/ф про українських чи білоруських партизан, а зараз ми бачимо це у житті, а рашисти посіли місце німецьких нацистів! Ну от туди роСсійським нацистам і шлях!!!
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17.07.2023 11:49 Ответить
Achtung , v chete napliv strannih osebei , s provokatorski tupoi mazgavoi deitelnosti !!!!!
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17.07.2023 11:53 Ответить
А колись бувало інакше?! Жаль не було тебе на сайті, наприклад, "Кореспондент.нет" ще рік-півтора тому, не кажучи вже про декілька років до 2022-го, коли у дописах рашистів було не менше 90% від загальної кількості і банили саме за проукраїнську позицію бо вони усією когортою ставили бан а модератор слухняно виконував їх наполегливі "прохання" заблокувати тебе не тільки на декілька днів чи місяців, а й назавжди, після чого відновитись було можливим лише з іншої електронної адреси!!!
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17.07.2023 11:59 Ответить
Мабудь у Крим поспішав об'їзною дорогою! Міст-то кримський обвалився..
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17.07.2023 12:03 Ответить
Кацапу кацапчья смерть!
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17.07.2023 12:11 Ответить
Шансів вижити у окупантів нуль.
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17.07.2023 12:48 Ответить
КрасІва г гг ггг
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17.07.2023 12:48 Ответить
Счастливой охоты, волки свободной Ичкерии! 🐺
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17.07.2023 13:11 Ответить
в 1го водилу высадили 10 рожков ，как бы все понятно - ненависть к ******* и тд Но в одного водилу 10 пацанов стреляют как бы зачем ? Взяли бы пленного на обмен + информацию + машину для ВСУ .
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17.07.2023 13:59 Ответить
Л.Толстой * О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. *
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17.07.2023 14:47 Ответить
СВОБОДУ ЧЕЧНІ !

Всі побачили які гарні дороги зеленський Вова наасфальтував для окупантів ?
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17.07.2023 15:26 Ответить
Чому не пишуть, що це було на територіїї Белгородській області РФ?
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17.07.2023 17:55 Ответить
Схоже що це на території ворога або окупованій території
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17.07.2023 18:00 Ответить
Вот это молодцы! так хладнокровно без лишних слов..
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17.07.2023 20:01 Ответить
 
 