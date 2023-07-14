Манус МакКефри. История американца, воевавшего в ВСУ. ВИДЕО
В свои 21 Манус успел побывать на войне в Афганистане и Украине. В прошлом году получил ранение под Запорожьем и почти полностью потерял зрение. Оправившись от ранений, Манус и его побратим Пол Грей устроили встречу в Музее локальных конфликтов.
Парни передали в музей личные вещи, оставшиеся после их последнего совместного боя. Чем война в Украине отличается от других? Почему американец поехал воевать за Украину и не покидает ее даже после ранения, несовместимого с военной службой? Ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью Мануса МакКефри каналу Бутусов плюс.
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Людмила Полякова #573716
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Oleg K #525841
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