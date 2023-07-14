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Новости Видео Война
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Манус МакКефри. История американца, воевавшего в ВСУ. ВИДЕО

В свои 21 Манус успел побывать на войне в Афганистане и Украине. В прошлом году получил ранение под Запорожьем и почти полностью потерял зрение. Оправившись от ранений, Манус и его побратим Пол Грей устроили встречу в Музее локальных конфликтов.

Парни передали в музей личные вещи, оставшиеся после их последнего совместного боя. Чем война в Украине отличается от других? Почему американец поехал воевать за Украину и не покидает ее даже после ранения, несовместимого с военной службой? Ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью Мануса МакКефри каналу Бутусов плюс.

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Автор: 

США (27331) Бутусов Юрий (4390) добровольцы (1189)


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Тому що в нього совісті більше чим в Салліванів.
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14.07.2023 13:57 Ответить
У вас наверное временно помутнело в голове? Каким боком сюда Салливан? Другое дело, у этог парня в разы больше совести чем у тех 20 тысяч Кузьмуков, Карпенок и Яремчуков, которые уклоняются от призыва в Черниговской области.
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15.07.2023 00:00 Ответить
Я порівнюю простого американця з іншим американцем.
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15.07.2023 10:59 Ответить
Да причем здесь американцы? У них своя страна есть.
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15.07.2023 15:58 Ответить
Велика дяка та шана тобі, наш американський Герою!
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14.07.2023 14:30 Ответить
Дякуємо тобі, мужній воїне. Я сподіваюся, що українці пам'ятатимуть твій чин.
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14.07.2023 14:31 Ответить
Прості щирі американці з глибоким відчуттям справедливості як орієнтиру для своїх вчинків. Дякую!
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14.07.2023 21:21 Ответить
"Музей локальних конфліктів"? Коли чуєш це всрате слово "конфлікт" по відношенню до україно-рашистської війни, то рука мимоволі тягнеться за чимось важким і гострим. Незалежно від того, хто ******** цей лівацько-толєрастичний евфемізм, щоб цнотливо прикрити вбивства українців за словесною мішурою. Термін, який задовольнить кацапів з їх "ес-ве-о", #щоб_не_було_ескалації
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14.07.2023 23:58 Ответить
Дякуємо тобі, наш американський друг, Герой України ! Україна пам'ятатиме твій подвиг !
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15.07.2023 00:48 Ответить
 
 