Манус МакКефри. История американца, воевавшего в ВСУ. ВИДЕО

В свои 21 Манус успел побывать на войне в Афганистане и Украине. В прошлом году получил ранение под Запорожьем и почти полностью потерял зрение. Оправившись от ранений, Манус и его побратим Пол Грей устроили встречу в Музее локальных конфликтов.

Парни передали в музей личные вещи, оставшиеся после их последнего совместного боя. Чем война в Украине отличается от других? Почему американец поехал воевать за Украину и не покидает ее даже после ранения, несовместимого с военной службой? Ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью Мануса МакКефри каналу Бутусов плюс.

Смотрите также: Оккупант сломя голову бежит после взрыва мины и падения дерева на него. ВИДЕО