Манус МакКефрі. Історія американця, що воював у ЗСУ. ВIДЕО

У свої 21 Манус встиг побувати на війні в Афганістані і в Україні. Минулого року зазнав поранення під Запоріжжям і майже повністю втратив зір. Оговтавшись від поранень, Манус і його побратим Пол Грей влаштували зустріч у Музеї локальних конфліктів.

Хлопці передали до музею особисті речі, які лишились після їхнього останнього спільного бою. Чим війна в Україні відрізняється від інших війн? Чому американець поїхав воювати за Україну і не полишає її навіть після поранення, не сумісного з військовою службою? Відповіді на ці запитання в ексклюзивному інтерв'ю Мануса МакКефрі каналу Бутусов плюс.

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