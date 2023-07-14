УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8427 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 340 9

Манус МакКефрі. Історія американця, що воював у ЗСУ. ВIДЕО

У свої 21 Манус встиг побувати на війні в Афганістані і в Україні. Минулого року зазнав поранення під Запоріжжям і майже повністю втратив зір. Оговтавшись від поранень, Манус і його побратим Пол Грей влаштували зустріч у Музеї локальних конфліктів.

Хлопці передали до музею особисті речі, які лишились після їхнього останнього спільного бою. Чим війна в Україні відрізняється від інших війн? Чому американець поїхав воювати за Україну і не полишає її навіть після поранення, не сумісного з військовою службою? Відповіді на ці запитання в ексклюзивному інтерв'ю Мануса МакКефрі каналу Бутусов плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант стрімголов біжить після вибуху міни і падіння дерева на нього. ВIДЕО

Автор: 

США (23607) Бутусов Юрій (3622) добровольці (941)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому що в нього совісті більше чим в Салліванів.
показати весь коментар
14.07.2023 13:57 Відповісти
У вас наверное временно помутнело в голове? Каким боком сюда Салливан? Другое дело, у этог парня в разы больше совести чем у тех 20 тысяч Кузьмуков, Карпенок и Яремчуков, которые уклоняются от призыва в Черниговской области.
показати весь коментар
15.07.2023 00:00 Відповісти
Я порівнюю простого американця з іншим американцем.
показати весь коментар
15.07.2023 10:59 Відповісти
Да причем здесь американцы? У них своя страна есть.
показати весь коментар
15.07.2023 15:58 Відповісти
Велика дяка та шана тобі, наш американський Герою!
показати весь коментар
14.07.2023 14:30 Відповісти
Дякуємо тобі, мужній воїне. Я сподіваюся, що українці пам'ятатимуть твій чин.
показати весь коментар
14.07.2023 14:31 Відповісти
Прості щирі американці з глибоким відчуттям справедливості як орієнтиру для своїх вчинків. Дякую!
показати весь коментар
14.07.2023 21:21 Відповісти
"Музей локальних конфліктів"? Коли чуєш це всрате слово "конфлікт" по відношенню до україно-рашистської війни, то рука мимоволі тягнеться за чимось важким і гострим. Незалежно від того, хто ******** цей лівацько-толєрастичний евфемізм, щоб цнотливо прикрити вбивства українців за словесною мішурою. Термін, який задовольнить кацапів з їх "ес-ве-о", #щоб_не_було_ескалації
показати весь коментар
14.07.2023 23:58 Відповісти
Дякуємо тобі, наш американський друг, Герой України ! Україна пам'ятатиме твій подвиг !
показати весь коментар
15.07.2023 00:48 Відповісти
 
 