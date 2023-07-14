Манус МакКефрі. Історія американця, що воював у ЗСУ. ВIДЕО
У свої 21 Манус встиг побувати на війні в Афганістані і в Україні. Минулого року зазнав поранення під Запоріжжям і майже повністю втратив зір. Оговтавшись від поранень, Манус і його побратим Пол Грей влаштували зустріч у Музеї локальних конфліктів.
Хлопці передали до музею особисті речі, які лишились після їхнього останнього спільного бою. Чим війна в Україні відрізняється від інших війн? Чому американець поїхав воювати за Україну і не полишає її навіть після поранення, не сумісного з військовою службою? Відповіді на ці запитання в ексклюзивному інтерв'ю Мануса МакКефрі каналу Бутусов плюс.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Людмила Полякова #573716
показати весь коментар14.07.2023 13:57 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Oleg K #525841
показати весь коментар15.07.2023 00:00 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Людмила Полякова #573716
показати весь коментар15.07.2023 10:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleg K #525841
показати весь коментар15.07.2023 15:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Павло Бубенко #551281
показати весь коментар14.07.2023 14:30 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
Tommy Lee
показати весь коментар14.07.2023 14:31 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Zynoviy Zenon #568769
показати весь коментар14.07.2023 21:21 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Cоrvо Аttаnо #559393
показати весь коментар14.07.2023 23:58 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Валентина Горшкова #568219
показати весь коментар15.07.2023 00:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль