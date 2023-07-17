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Російський Су-25 впав у Краснодарському краї. ВIДЕО

У російському Краснодарському краї впав літак, імовірно Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, штурмовик упав у районі Єйського лиману - це затока в Азовському морі поряд з Єйськом.

Штурмовик Су-25 здійснював тренувальний політ і впав неподалік аеродрому. Рятувальники дістали пілота, він непритомний.

Також читайте: Російський МіГ-31 впав у Камчатському краї

Автор: 

авіація (4198) росія (66520)


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Топ коментарі
+39
- "Ой! Как прікольно! А ето так надо ?"
- "Да дєтка.Так надо".
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17.07.2023 15:48 Відповісти
+38
гастелло їбучій, краще б у автоколону впав (
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17.07.2023 15:39 Відповісти
+28
в цей раз гЄйську не повезло, літак впав не на багатоповерхівку.
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17.07.2023 15:40 Відповісти
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ЭТО ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? Ответ простой- ДА 😁
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17.07.2023 16:48 Відповісти
Прямо на глазах российских туристов российский Су-25 рухнул в воду - пилот катапультировался, однако сломал ноги и утонул.
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17.07.2023 16:53 Відповісти
Це ***** направив орків, щоб плити на мосту поправили, а вони глибоко захвилювалися …і ось таке! Жоден на пляжі з орків, навіть на смикнувся допомагати убогим, бо сваіхнебрасаєм, панятна!!
Слава Україні!!
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17.07.2023 16:54 Відповісти
Все ясно - сбили ероплан, который сломал крымские мостки!
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17.07.2023 16:55 Відповісти
Пилот успел катапультироваться, однако упал в воду, сломал ноги и утонул. При падении на воду купол и стропы парашюта запутались, фактически похоронив летчика и не дав ему шанса выжить. Со сломанными ногами спастись он так и не смог.
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17.07.2023 16:58 Відповісти
«Грачи» доліталися.

У Краснодарському краї сьогодні розбився військовий винищувач Су-25 «Грач». Під час польоту відмовили обидва двигуна. Пілот катапультувався над затокою, але не вижив, бо парашут потягнув «путінського орла» на дно.

У Білгородській області нещодавно ППО ЗСУ демілітаризували літак «Су -25» «Грач» Міністерства нападу московії. Пілот цієї машини теж загинув і додому до родини вже ніколи не повернеться.

За каденції першого президента Росії пана Бориса Єльцина Повітряно-Комічні Сили досягли піку свого технічного розвитку. На стендах військових аеродромів тоді висіли гасла: «Наши Миги - сядут у Риге». Пілоти НАТО були в «істериці», коли їм у небі зустрічалися російські бомбардувальники третього покоління Су-24М, побудовані в 1983 році з «атомним моторчиком». Наразі ситуація з авіацією в недоімперії трохи погіршилася. Пентагон після ознайомлення зі станом справ у російській авіації знизив витрати на утримання своїх ППО в два рази.

Дід бабаєв має великі проблеми з військовою авіацією. Більше 300 літаків за рік війни в Україні було збито військовими ППО ЗСУ. На аеродромах залишився радянський мотлох. Літаки і вертольоти ремонтують, як ремонтували при «совці» комбайни на машинотракторній станції - методом розбору двох бортів, що стоять поруч.

23 березня 2021 року під час підготовки до польоту далекого бомбардувальника-ракетоносця «Ту-22М3» на аеродромі в Калузької області сталося спрацювання системи катапультування. Через недостатню висоту для розкриття парашутів три члени екіпажу при приземленні розбилися насмерть об злітно-посадкову смугу. Під Мурманськом корпус літака бомбардувальника ТУ-22м3, вік якого досяг 33 роки, при посадці на смугу розвалився на частини і згорів разом з пілотом.
80% арсеналу Повітряно-комічних сил РФ до російсько-української війни обслуговували фахівці з України. ФСБ вислала «біндерівців» і «хохлофашиздів» у статусі «неблагонадійних», назад, у Дніпро. Після від'їзду «салоедов», мокшанські ракети почали вибухати на старті, а літаки горіти в повітрі. Якщо «путінські каміказди» губитимуть техніку в такому темпі, то у фюрера закінчаться, або літаки, або військові льотчики. https://www.youtube.com/watch?v=cunrEg8AxSU
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17.07.2023 21:30 Відповісти
Еволюція русні: від " мамулечка надо сваливать" до "бабушка я боюсь"
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17.07.2023 17:00 Відповісти
Лётчик упавшего Су-25 в Ейске погиб
https://info24.ru/news/lyotchik-upavshego-su-25-v-ejske-pogib.html
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17.07.2023 17:01 Відповісти
Туда ему и дорога! Не будет бомбить украинские города и села!
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17.07.2023 20:50 Відповісти
Не взлетим, так поплаваем
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17.07.2023 17:05 Відповісти
Видео какие мы любим...
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17.07.2023 17:12 Відповісти
Просто самолет перевелся в подводный флот.
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17.07.2023 17:19 Відповісти
четко встрял))
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17.07.2023 17:19 Відповісти
ВагнерА вальнули по старій звичці?
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17.07.2023 17:20 Відповісти
Пилот катапультировался. При посадке он сломал ноги и наглотался воды, попав под купол парашюта. Telegram-канал 112 сообщает, что реанимировать его не удалось.
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17.07.2023 17:30 Відповісти
...а ну так його там нєт!
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17.07.2023 17:47 Відповісти
Дурдом по руцькі.
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17.07.2023 17:39 Відповісти
Сработало притяжение моста
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17.07.2023 17:40 Відповісти
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17.07.2023 17:43 Відповісти
Я тоже доволен, как и оператор.
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17.07.2023 17:44 Відповісти
нет, орчиха, должно было быть, что бы он упал тебе на твою зомбированную башку !
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17.07.2023 18:07 Відповісти
"так и должно быть" - очевидно, да.
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17.07.2023 18:22 Відповісти
підар пілот подох. заплутався у стропах і захлинувся, реанімувати його не змогли.
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17.07.2023 19:03 Відповісти
Коли їм показують удари по Україні - їх переповнює гордість за свою терористичну нацистську недодержаву.
А тут "я боюсь", шльондра гнила!
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17.07.2023 19:24 Відповісти
Пля,шо за дурные вопросы?Тупая курица!
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17.07.2023 19:43 Відповісти
Сдаётся мне одичалым по)(уй кто крякнется...свои...чужие...главное-веселуха то какая...скрепненько....
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17.07.2023 19:56 Відповісти
Летчик парашютировался, ахрюнеть.
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17.07.2023 20:01 Відповісти
Спешил на концерт кабздона и ансабеля песни и пляски имени аляксандрова, еле успел
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17.07.2023 20:19 Відповісти
Курсант думал, что это гидросамолёт и подводная лодка в одной упаковке.
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17.07.2023 21:30 Відповісти
Кацапы, свидетели катастрофы козломордого самолета, от увиденного - такие все веселые и радостные, шо хоть дискотеку начинай.
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17.07.2023 22:05 Відповісти
Какое "грустное" событие для руzzких (судя по коментам) - Одни охреневают, другим стра-а-ашно
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17.07.2023 22:10 Відповісти
Низко летел, очень низко...видимо к дождю.
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17.07.2023 22:28 Відповісти
Знову комари з биолабаротирії шалят)
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18.07.2023 01:19 Відповісти
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