Российский Су-25 упал в Краснодарском крае. ВИДЕО

В российском Краснодарском крае упал самолет, предположительно Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, штурмовик упал в районе Ейского лимана – это залив в Азовском море рядом с Ейском.

Штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома. Спасатели достали пилота, он без сознания.

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