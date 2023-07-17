Российский Су-25 упал в Краснодарском крае. ВИДЕО
В российском Краснодарском крае упал самолет, предположительно Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, штурмовик упал в районе Ейского лимана – это залив в Азовском море рядом с Ейском.
Штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома. Спасатели достали пилота, он без сознания.
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Слава Україні!!
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https://info24.ru/news/lyotchik-upavshego-su-25-v-ejske-pogib.html
А тут "я боюсь", шльондра гнила!