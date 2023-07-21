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Чернігів отримав надсучасну автономну котельню замість знищеної росіянами. ВIДЕО

В Чернігові у результаті бомбардувань було пошкоджено 38 міських котелень.

Про це повідомив голова правління АТ "ОТКЕ" Олексій Щербина телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ.

"У місті Чернігові маємо близько 40 котелень. Уже коли почалась активна фаза бойових дій, не було практично жодної котельні, яка не зазнала тих чи інших пошкоджень. Більшість котелень мають пошкоджені вікна і двері вибуховими хвилями, але персонал продовжував мужньо і героїчно працювати. Вони по-новому запускали, бо після вибухів спрацьовувала автоматика і котельня зупинялась", - розповів Олексій Щербина, голова правління АТ "ОТКЕ".

Нагадаємо, минулого року більше місяця мешканці Чернігова переживали цілодобові бомбардування, відсутність світла, тепла та води, поки місто було оточене російськими військами. Але попри це, робота критичної інфраструктури не припинялася.

Котельня в одному з районів Чернігова була знищена росіянами вщент. 9 житлових будинків і понад 1060 жителів опинилися без опалення.

"На початку квітня, коли ворожі орди відійшли від нашого міста, постало питання повернення до життя і розуміння того, як ми будемо проходити наступний опалювальний сезон, що робити, за які кошти відновлювати. І вже почались прорахунки, опис і фіксування пошкоджень внаслідок обстрілів", – згадує Олексій Щербина.

Процес пошуку допомоги був складним, а будівництво нової котельні було необхідним. Зрештою у відновленні допомогло USAID, яке залучило також Міжнародний комітет Червоного хреста.

"Був підписаний меморандум, згідно з яким Червоний хрест оплатив поставку блоково-модульної котельні. Але знайти постачальника такої котельні у квітні-травні минулого року знайти було дуже складно. Багато бізнесів в Україні перестали працювати, а умови були дуже жорсткими: ніякої передплати, потрібна була поставка обладнання і тільки потім 100-відсоткова оплата", — розповідає Ірина Штипа, заступник голови правління Облтеплокомуненерго.

За два місяці у Сіверянському районі Чернігова з’явилась нова модульна котельня, збудована національним виробником — компанією KOLVI.

"Уже в жовтні 2022 року, перед самим початком опалювального сезону, ми ввели цю котельню в експлуатацію, і слава Богу, наші споживачі прожили опалювальний сезон з теплом і все було нормально", — каже Ірина Штипа.

Потужність кожного котла — 850 кВт, котельня працює автономно і економно у порівнянні зі старою радянською.

Андрій Щербак, начальник служби з експлуатації котельного господарства міста Чернігів, розповідає, що котельня була зібрана на заводі KOLVI і привезена у двох частинах.

"Тут її змонтували, зібрали з двох частин в одну. І після були вже монтажні роботи, які підключали обладнання, і потім ми її почали експлуатувати. У модульній котельні є два котли і розширювальні баки, хімічна підготовка теплоносія на підживлення системи, щоб вода була пом’якшена і не давала зноситись трубам котлів та тепломережі. Є клапан, який автоматично тримає потрібну температуру теплоносія для населення", – розповів Андрій Щербак.

Котельня без проблем відпрацювала минулий опалювальний сезон і уже готова до роботи цього року.

"Ми отримали найсучасніше обладнання, найсучаснішу котельню, яка працює в автоматичному режимі, з економією паливних ресурсів. Персонал задоволений, і ми дуже сподіваємось, що коли це все скінчиться, будемо надалі співпрацювати з компанією в частині реконструкції та заміни наших старих котелень на обладнання групи компаній KOLVI", – заявляє Олексій Щербина.

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опалення (913) Чернігів (787)


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Топ коментарі
+13
Розумні промовчали хоча би до кінця війни. Ну,що б не прийшлось будувати ще більш *******.
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21.07.2023 15:40
+7
Геолокацію не забудьте засвітити.
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21.07.2023 15:42
+5
З язика зняли. тому таі живемо що в країні дуже багато довбойобів
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21.07.2023 15:44
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Розумні промовчали хоча би до кінця війни. Ну,що б не прийшлось будувати ще більш *******.
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21.07.2023 15:40 Відповісти
З язика зняли. тому таі живемо що в країні дуже багато довбойобів
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21.07.2023 15:44 Відповісти
Геолокацію не забудьте засвітити.
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21.07.2023 15:42 Відповісти
Ну и нах об этом ****..ть?
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21.07.2023 15:49 Відповісти
Молодець! Відзвітував!
Скинь фотку в соцмережі з GPS-прив'язкою.
Лядь така - нахер ти з здипиш? ****...
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21.07.2023 15:52 Відповісти
Даже писать уже нечего, все написано. Одно осталось: ********. Теперь баньте.
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21.07.2023 16:09 Відповісти
зачём? и так все говорят то жё шо и вы то.
Аллах все видит и так и накажёт всёх злых, в этом я нё сомнёваюсь то.
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21.07.2023 16:20 Відповісти
Чого без координат, немає часу геолокацію по Гугл картах шукать
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21.07.2023 16:22 Відповісти
Могли бы заглубить хотя бы метра на два и поставить бетонный забор, что бы прикрыть от осколков.
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21.07.2023 17:01 Відповісти
зросійщена Чернігівщина
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21.07.2023 18:19 Відповісти
Чернігійщина українська. І ворога била, що декому повчитися. І знала як зі зрадниками поводитися, по ярах будуть находити років через двадцять. А те що Клоун хоче древній край підчинити своїм хотєлкам, то в нього нічого не вийде.
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21.07.2023 20:06 Відповісти
Котельня батька лишилась без даха. Казав що в Че зараз не з залізом проблема а з кадрами- після деблокади молодь виїхала, в котельні почали знов збирати тих хто вже на пенсії
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21.07.2023 20:43 Відповісти
 
 