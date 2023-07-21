Чернигов получил сверхсовременную автономную котельную взамен уничтоженной россиянами. ВИДЕО

В Чернигове в результате бомбежек было повреждено 38 городских котельных.

Об этом сообщил глава правления АО "ОТКЕ" Алексей Щербина телеканалу "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"В городе Чернигове около 40 котельных. Уже когда началась активная фаза боевых действий, не было практически ни одной котельной, которая не получила тех или иных повреждений. Большинство котельных имеют поврежденные окна и двери взрывными волнами, но персонал продолжал мужественно и героически работать. Они по-новому запускали, потому что после взрывов срабатывала автоматика и котельная останавливалась", – рассказал Алексей Щербина, председатель правления АО "ОТКЕ".

Напомним, в прошлом году больше месяца жители Чернигова переживали круглосуточные бомбардировки, отсутствие света, тепла и воды, пока город был оцеплен российскими войсками. Но, несмотря на это, работа критической инфраструктуры не прекращалась.

Котельная в одном из районов Чернигова была уничтожена россиянами полностью. 9 жилых домов и более 1060 человек оказались без отопления.

"В начале апреля, когда вражеские орды отошли от нашего города, встал вопрос возвращения к жизни и понимания того, как мы будем проходить следующий отопительный сезон, что делать, за какие средства восстанавливать. И уже начались просчеты, описание и фиксирование повреждений в результате обстрелов", – вспоминает Алексей Щербина.

Процесс поиска помощи был сложным, а строительство новой котельной было необходимо. В конце концов, в восстановлении помогло USAID, которое привлекло также Международный комитет Красного креста.

"Был подписан меморандум, согласно которому Красный крест оплатил поставку блоково-модульной котельной. Но найти поставщика такой котельной в апреле-мае прошлого года найти было очень сложно". Многие бизнесы в Украине перестали работать, а условия были очень жесткими: никакой подписки, потребовалась поставка оборудования и только потом 100-процентная оплата", — рассказывает Ирина Штипа, заместитель председателя правления Облтеплокоммунэнерго.

Через два месяца в Северском районе Чернигова появилась новая модульная котельная, построенная национальным производителем — компанией KOLVI.

"Уже в октябре 2022 года, перед самым началом отопительного сезона, мы ввели эту котельную в эксплуатацию, и слава Богу, наши потребители прожили отопительный сезон с теплом и все было нормально", - говорит Ирина Штипа.

Мощность каждого котла – 850 кВт, котельная работает автономно и экономно по сравнению со старой советской.

Андрей Щербак, начальник службы по эксплуатации котельного хозяйства города Чернигов, рассказывает, что котельная была собрана на заводе KOLVI и привезена в двух частях.

"Здесь ее смонтировали, собрали из двух частей в одну. И потом были уже монтажные работы, которые подключали оборудование, и потом мы ее начали эксплуатировать. В модульной котельной есть два котла и расширительные баки, химическая подготовка теплоносителя на подпитку системы, чтобы вода была смягчена и не давала износ трубам котлов и теплосети. Есть клапан, который автоматически держит нужную температуру теплоносителя для населения", – рассказал Андрей Щербак.

Котельная без проблем отработала прошлый отопительный сезон и уже готова к работе в этом году.

"Мы получили самое современное оборудование, самую современную котельную, которая работает в автоматическом режиме, с экономией топливных ресурсов. Персонал доволен, и мы очень надеемся, что когда это все кончится, будем в дальнейшем сотрудничать с компанией в части реконструкции и замены наших старых котельных на оборудование группы компаний KOLVI", – заявляет Алексей Щербина.