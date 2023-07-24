Тіло російського окупанта викинуло хвилями на пляж грузинського Батумі. ВIДЕО
Тіло російського окупанта викинуло хвилями на пляж грузинського міста Батумі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому мертве тіло у військовій формі б'ють прибережні хвилі, публікується у соцмережах.
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Николай Водяной #551433
показати весь коментар24.07.2023 20:32 Відповісти Мені подобається 3
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.07.2023 18:20 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий К #427424
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