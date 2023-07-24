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Тіло російського окупанта викинуло хвилями на пляж грузинського Батумі. ВIДЕО

Тіло російського окупанта викинуло хвилями на пляж грузинського міста Батумі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому мертве тіло у військовій формі б'ють прибережні хвилі, публікується у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17388) Грузія (1844)


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Топ коментарі
+53
Приплыл к друзьям- грузинам?
Генацвале, вас от себя самих не тошнит еще?
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24.07.2023 11:46
+50
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24.07.2023 11:44
+49
Іхтіандр, пля...
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24.07.2023 11:44
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24.07.2023 20:32 Відповісти
Лапатнік вєрнулся дамой в радную говєнь...
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24.07.2023 18:20 Відповісти
Цю гидоту навіть море не приймає.
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25.07.2023 13:15 Відповісти
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