Тіло російського окупанта викинуло хвилями на пляж грузинського Батумі. ВIДЕО

Тіло російського окупанта викинуло хвилями на пляж грузинського міста Батумі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому мертве тіло у військовій формі б'ють прибережні хвилі, публікується у соцмережах.

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