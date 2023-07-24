Тело российского оккупанта выбросило волнами на пляж грузинского Батуми. ВИДЕО
Тело российского оккупанта выбросило волнами на пляж грузинского города Батуми.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой мертвое тело в военной форме прибивают прибрежные волны, публикуется в соцсетях.
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Николай Водяной #551433
показать весь комментарий24.07.2023 20:32 Ответить Мне нравится 3
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий24.07.2023 18:20 Ответить Мне нравится 0
Анатолий К #427424
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