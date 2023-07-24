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Тело российского оккупанта выбросило волнами на пляж грузинского Батуми. ВИДЕО

Тело российского оккупанта выбросило волнами на пляж грузинского города Батуми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой мертвое тело в военной форме прибивают прибрежные волны, публикуется в соцсетях.

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армия РФ (19224) Грузия (4499)


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