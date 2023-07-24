В Грузии планируют открыть университет за средства РФ

В Тбилиси будет создан грузино-российский университет. Средства для финансирования выделяет Россия.

Об этом заявил руководитель Грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова в Тбилиси Дмитрий Лорткипанидзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Сейчас конкретно обсуждается вопрос создания грузино-российского университета. На данном этапе мы подыскиваем подходящее место для размещения этого учебного заведения. Обучение в университете будет бесплатным – расходы по финансированию возьмет на себя Российская Федерация. Это будет уникальный университет, полностью укомплектованный российской стороной", - сказал он.

В Тбилиси расценивают попытку открыть российский вуз в Тбилиси как новую волну экспансии России и отмечают, что подобные университеты создают расширение влияния российской политики в Грузии.

Читайте: Президент Грузии Зурабишвили об обстреле Одессы: "Очередное военное преступление России в Украине!"

По словам экспертов сферы образования, "российская империя" использует образование как идеологический механизм. Открытие же российского вуза в Грузии означает, что грузинская сторона проводит российские интересы.