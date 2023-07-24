В Грузии планируют открыть университет за средства РФ
В Тбилиси будет создан грузино-российский университет. Средства для финансирования выделяет Россия.
Об этом заявил руководитель Грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова в Тбилиси Дмитрий Лорткипанидзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Сейчас конкретно обсуждается вопрос создания грузино-российского университета. На данном этапе мы подыскиваем подходящее место для размещения этого учебного заведения. Обучение в университете будет бесплатным – расходы по финансированию возьмет на себя Российская Федерация. Это будет уникальный университет, полностью укомплектованный российской стороной", - сказал он.
В Тбилиси расценивают попытку открыть российский вуз в Тбилиси как новую волну экспансии России и отмечают, что подобные университеты создают расширение влияния российской политики в Грузии.
По словам экспертов сферы образования, "российская империя" использует образование как идеологический механизм. Открытие же российского вуза в Грузии означает, что грузинская сторона проводит российские интересы.
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молоді грузини, від офіціантки до поліцейського абсолютно не володіють російською мовою! 😂
навіть на самому простому рівні
Рашка - дохла кішка
а юнь завжди вибирає "Пепсі" !
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А загалом, я спокійний за грузинів - скинуть вони своїх кацапістів бо надто відмінні від кацапів.
будуть у грузинів своїх овочів-портнових-ярмаків-зелінських вирощувати, засипаючи баблом та тримаючи компроматом
потім проштовхувати їх до влади
Хм, що ж то за санкції якщо кацапи ро закордонах універи відкривають. Санкції мають бути такі щоб кору з дерева обгризали
Лужков уже открывал в Севастополе расийские вузы....
допоки не пізно, бо йуди-засланці гальмують і руйную усе в Україні, помалу-непомітно але невпинно, як гепатит С.., допоки дебіли регочуть на "лігах сміху" і зомбуються ******** марафоном..
наслідки зеборів-2019 ще довго будуть відхаркуватися кров'ю Українцями
Чому свободолюбиві народи вибирають таке лайно в керівництво країни? Іншого пояснення, як телевізор, у мене немає.
Може, проста варто зробити виключення для тих, у кого "особєнная стать".
От любви до ненависти - один шаг?
Я его уже сделала,Грузия
Якби не громадське суспільство небайдужих громадян - в Україні вже теж було б те саме.