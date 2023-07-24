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В Грузии планируют открыть университет за средства РФ

грузія,університет

В Тбилиси будет создан грузино-российский университет. Средства для финансирования выделяет Россия.

Об этом заявил руководитель Грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова в Тбилиси Дмитрий Лорткипанидзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Сейчас конкретно обсуждается вопрос создания грузино-российского университета. На данном этапе мы подыскиваем подходящее место для размещения этого учебного заведения. Обучение в университете будет бесплатным – расходы по финансированию возьмет на себя Российская Федерация. Это будет уникальный университет, полностью укомплектованный российской стороной", - сказал он.

В Тбилиси расценивают попытку открыть российский вуз в Тбилиси как новую волну экспансии России и отмечают, что подобные университеты создают расширение влияния российской политики в Грузии.

Читайте: Президент Грузии Зурабишвили об обстреле Одессы: "Очередное военное преступление России в Украине!"

По словам экспертов сферы образования, "российская империя" использует образование как идеологический механизм. Открытие же российского вуза в Грузии означает, что грузинская сторона проводит российские интересы.

Грузия (4499) россия (95402)


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Топ комментарии
+32
Скоро и на бутылочку сядут.
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24.07.2023 09:11
+32
Вибрали грузини підстилок кацапських. На ті самі граблі що і в нас.
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24.07.2023 09:15
+24
Кацапи вирішили готувать "п"яту колону" прямо в Грузії - не ховаючись!
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24.07.2023 09:16
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Скоро и на бутылочку сядут.
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24.07.2023 09:11 Ответить
Їм не привикати.
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24.07.2023 09:13 Ответить
але, є маленька проблемка, з якою я стикнувся ще років з п'ять тому при відвідуванні Грузії

молоді грузини, від офіціантки до поліцейського абсолютно не володіють російською мовою! 😂

навіть на самому простому рівні
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24.07.2023 10:25 Ответить
Зараз не розуміють, через 5 років такої політики зближення - будуть розуміти, через 10-ть бурятський буде "втарим гасударствєнним".
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24.07.2023 10:37 Ответить
Через 5 рокIв будут у рашки на полных дотациях как Чечня. C Америкой у них так не вышло.
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24.07.2023 12:04 Ответить
Нічого не буде.
Рашка - дохла кішка


а юнь завжди вибирає "Пепсі" !

.
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24.07.2023 14:29 Ответить
ну все..., чао, Сакартвело...
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24.07.2023 09:12 Ответить
а коли фубль стане основною валютою?...
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24.07.2023 09:15 Ответить
Вибрали грузини підстилок кацапських. На ті самі граблі що і в нас.
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24.07.2023 09:15 Ответить
Зото паржали...
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24.07.2023 09:34 Ответить
і руснявьіє буквьі вчить, рєволюцьіонєрьі куєвьі!
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24.07.2023 09:15 Ответить
Ну, ми не кращих підстилок наобирали
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24.07.2023 09:21 Ответить
Так. Дякую вам.
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24.07.2023 09:29 Ответить
Кацапи вирішили готувать "п"яту колону" прямо в Грузії - не ховаючись!
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24.07.2023 09:16 Ответить
А ну, хтось може розписати технологію, як країна-агресор перетворює країну-жертву на країну-"друга" з мовчазної згоди населення?
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24.07.2023 09:17 Ответить
як приклад, перйменувати партію відвертих ворогів народу, що прямо фінансується та керується кгб, на партію друзів народу і залишити її палких членів і прихильників в усіх гілках влади та формувати інформполітику і пропаганду виключно в інтересах русні.
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24.07.2023 09:37 Ответить
А як привести до влади партію ворогів народу, коли ворог явний для народу?
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24.07.2023 09:39 Ответить
Зробити так, щоб народ вважав владу більшими покидьками ніж інші. Саме неадекватна ненависть до Порошенка привела Зеленського у владу.
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24.07.2023 10:17 Ответить
Все ж мова про інше. Чому жодного разу у більшості (по Україні в цілому) не опинявся ОПЗЖ, який є відверто русофільським?
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24.07.2023 10:23 Ответить
Ну януковощ якось же став президентом як і шашличник.
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24.07.2023 10:39 Ответить
А університет зе? На які кошти? У когось бачимо,себе не помічаємо.
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24.07.2023 09:17 Ответить
Якось вони сериозно до рашки туляться -- а Украіна з них приклад брала -- специ іх тут вигулькували
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24.07.2023 09:21 Ответить
Грузинські специ, які у нас були, або у тюрмі сидять, або проти "Кацапської мрії" борються, як пані Хатія

А загалом, я спокійний за грузинів - скинуть вони своїх кацапістів бо надто відмінні від кацапів.
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24.07.2023 10:29 Ответить
скоро будут просить "***** введи войска! ускоязычный уни притесняют!"
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24.07.2023 09:21 Ответить
Грузини вибрали у владу лайно, ми вибрали аналогічний ЗЕскот... маємо те що маємо
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24.07.2023 09:22 Ответить
Цікава у вас логіка, вибрали те саме лайно, але в нас війна, а в них любов...
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24.07.2023 10:10 Ответить
фсбшна помийка для майбутніх агентів!

будуть у грузинів своїх овочів-портнових-ярмаків-зелінських вирощувати, засипаючи баблом та тримаючи компроматом

потім проштовхувати їх до влади
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24.07.2023 09:25 Ответить
Бульбашія 2.
Хм, що ж то за санкції якщо кацапи ро закордонах універи відкривають. Санкції мають бути такі щоб кору з дерева обгризали
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24.07.2023 09:29 Ответить
Починати треба з відкриття спільного сортиру. Спільного - у буквальному розумінні, без окремих кабінок.
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24.07.2023 09:29 Ответить
Дроны собирать будут наверняка...
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24.07.2023 09:33 Ответить
Будут изучать историю Грузии, где Грузии не существует, а рф и Грузия один народ и что в 2008 у них была не война с рф, а гражданская война с абхазией и осетией, типа как Грузия напала сама на себя, а "братская" рф ""протянула руку помощи" и победила на их территории США. Видимо на такой любимый способ поглощения, как стирать города с лица земли уже не особо хватает ресурсов. Так они перешли к мягкой силе...
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24.07.2023 09:34 Ответить
Гаряча фаза буде в залежності від багатьох факторів. Або народ і уряд піде на злиття, як бульба, або народ бикане, і тоді 2008, але вже до Тбілісі і далі.
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24.07.2023 09:37 Ответить
Гадаю, що основним фактором будуть парламентські вибори 2024. Рік залишився. Так що асимілювати не встигнуть. Але проблема в тому, що там за політиками стоять "нові олігархи", яких цікавить виключно бізнес, і в пріоритеті бізнес з Росією...
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24.07.2023 11:14 Ответить
А росію цікавлять виключно території, і бізнес їй пофіг.
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24.07.2023 11:43 Ответить
Все-таки гризуни, а не грузини
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24.07.2023 09:35 Ответить
Більшість гризуни. При чому реально зомбі. Якась гризунка почала доводити, що головне щоб платили пенсію, а хто керує їй БАЙДУЖЕ.
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24.07.2023 09:59 Ответить
Это какой-то позор.
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24.07.2023 09:43 Ответить
Не долго пробыла Грузия свободной. Это все. Нет смысла бороться. Кацапы купили все правительство. Грузия становится ещё одним регионом России но под своим пока флагом
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24.07.2023 09:43 Ответить
Не спешите обвинять. Для этого надо побыть в шкуре маленькой страны. Запад им ни хрена не помог как Украине. Даже упоротых сербов быстро приручили.
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24.07.2023 09:48 Ответить
Так сейчас самое время было вернуть свое, попутно помочь Украине. Но нет. Гордый горный народ... усрался.
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24.07.2023 09:51 Ответить
Кацапский олигарх Иванишвили захватил власть задолго до вторжения в Украину.
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24.07.2023 09:53 Ответить
Власть это контроль над СМИ, а люди просто бараны которыми легко манипулировать через интернет и телевизор. Это аксиома.
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24.07.2023 09:57 Ответить
А бєларусськей коли будєт?
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24.07.2023 09:44 Ответить
ПЦ.
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24.07.2023 09:49 Ответить
Влада Грузії веде країну туди ж куди наша вела після 2019...ганьба...!
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24.07.2023 09:50 Ответить
Вот-вот, млять!
Лужков уже открывал в Севастополе расийские вузы....
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24.07.2023 09:51 Ответить
Все значно гірше - там і танки рашистів вбивали та руйнували грузинів. І нічого - забули все грузини, більшість.
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24.07.2023 09:55 Ответить
по-нормальному, для початку, треба відправляти Бєню "новою поштою" до США, а дермака до СИЗО СБУ...
допоки не пізно, бо йуди-засланці гальмують і руйную усе в Україні, помалу-непомітно але невпинно, як гепатит С.., допоки дебіли регочуть на "лігах сміху" і зомбуються ******** марафоном..
наслідки зеборів-2019 ще довго будуть відхаркуватися кров'ю Українцями
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24.07.2023 09:52 Ответить
В недорого оцінила прокацапська влада кров грузинів та їх Батьківщину.
Чому свободолюбиві народи вибирають таке лайно в керівництво країни? Іншого пояснення, як телевізор, у мене немає.
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24.07.2023 09:54 Ответить
Значит не такие уж и свободолюбивые
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24.07.2023 10:04 Ответить
Значить ви недооцінюєте можливості телевізора.
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24.07.2023 11:40 Ответить
В Прибалтике до недавнего времени постоянно работали несколько рашистських каналов, но на эти народы роспропаганда не действует, лни ее не воспринимаютю Так что телевизор телевизором, а мозги должны работать
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25.07.2023 00:30 Ответить
Звідки Ви знаєте що не діяла? Чому тобі прибрали якщо воно не впливає?
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25.07.2023 06:48 Ответить
Проти країн Балтії телевізор чомусь не спрацював.
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24.07.2023 10:29 Ответить
Не спрацював бо там там жорстка національна цензура на телебаченні. В умовах спільного кордону з Мордором це найдієвіший та найдешевший спосіб уникнути війни.
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24.07.2023 11:43 Ответить
Звідки ж вона взялась, цензура та? І як "жорстка національна цензура" суміщується з європейськими цінностями свободи?
Може, проста варто зробити виключення для тих, у кого "особєнная стать".
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24.07.2023 11:46 Ответить
Ну висловить ООН чергову занепокоєність і все. Ось і вся сумісність з європейськими цінностями.
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24.07.2023 14:39 Ответить
Вже тридцять років там, не чув про санкції проти країн Балтії за "русофобію".
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24.07.2023 14:42 Ответить
Вітаю грузинів з черговим змосковщенням... "Чьто нє здєлаєт (т.з.) руцкій учітєль і поп, то здєлаєт (т.з.) руцкій штик!" (с)
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24.07.2023 09:56 Ответить
Грузины очень разочаровуют. Самое главное, что они помогают рашке обходить санкции и ничем нам не помогли, В отличии от них, Азербайджан постоянно присылал нам зимой генераторы и оборудование для електрических станций, также медицинскую гуманитарку и продолжают присылать.
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24.07.2023 10:03 Ответить
Грузія зникає як суверена держава і остаточно перетворюється на колонію, а у майбутньому - частину мордору. Шкода, колись це був край, яким я захоплювався.
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24.07.2023 10:14 Ответить
тобто рашка буде відкрито вирощувати свою агентуру прямо на чужій території. просто сцять в очі грузинам, а ті й раді.
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24.07.2023 10:16 Ответить
навчатимуть етикетам - як правильно кланитися російському хану👌
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24.07.2023 10:28 Ответить
Грузины склонив голову перед Россией и свое продажной властью, разрешили манкуртизацию своего населения, детей и будущего.
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24.07.2023 10:35 Ответить
Гордий нескорений кавказький народ спустився на коліна щоб зручніше смоктати в *****. Вже незабаром грузин будуть бити і питати " чей тбилиси, сей сухуми ? "
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24.07.2023 10:40 Ответить
Грузини звикли пити забагато вина. Пропили і гордість, і країну.
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24.07.2023 10:52 Ответить
Говорят
От любви до ненависти - один шаг?
Я его уже сделала,Грузия
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24.07.2023 11:07 Ответить
Это какой то позор.
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24.07.2023 11:27 Ответить
Оце вже зашквар так зашквар. Я зазвичай утримуюся, щоб коментувати грузинську владу але це вже дно.
Якби не громадське суспільство небайдужих громадян - в Україні вже теж було б те саме.
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24.07.2023 11:38 Ответить
улыбнуло, очень хочется посмотреть как далеко зайдет эта инициатива. Если честно, очень хочется чтобы кто-то из мечтунов вякнул что поддерживают эту инициативу, но по всей видимости не рискнут, уже появились комментарии из правящей партии что не собираются комментировать какие-то неадекватные и несерьезные инициативы
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24.07.2023 12:02 Ответить
Комментируй, не комментируй, все уже решено, центру - быть, а недовольными, если позволят себе чуть больше, чем недовольство, займутся компетентные органы.
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24.07.2023 12:26 Ответить
Позор грузинской хунте!
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24.07.2023 12:33 Ответить
ну-ну, вам оттуда виднее чем мне на месте не потому ли в обратную сторону очередь встала на границе, когда в Грузии недавно вышли против какого-то закона, аж пятки сверкали. какой нах центр и "университет"?
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24.07.2023 12:35 Ответить
Грузинский муниципальный округ💩
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24.07.2023 12:53 Ответить
Не партеся - з цим університетом вони просто не встигнуть.
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24.07.2023 13:01 Ответить
 
 