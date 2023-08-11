Бійці 77-ї ОАБ знищили ворожий танк Т-80 поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили ворожий танк Т-80 в районі Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.
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Bob Fayn
показати весь коментар11.08.2023 13:35 Відповісти Мені подобається 5
Александр Иванов #442761
показати весь коментар11.08.2023 13:38 Відповісти Мені подобається 6
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