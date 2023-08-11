УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12028 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 609 2

Бійці 77-ї ОАБ знищили ворожий танк Т-80 поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили ворожий танк Т-80 в районі Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група "Асгард" за день знищила 4 танки за допомогою FPV-дронів "Дикі Шершні", які були профінансовані спільнотою Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) Бахмут (1560) 77 ОАБ (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
обложили той танк вже навіть зверху динамічним захистом...від Джавелінів мангали на допомагають
показати весь коментар
11.08.2023 13:35 Відповісти
Мангал не витримав 2 пташок і демілітаризувався.
показати весь коментар
11.08.2023 13:38 Відповісти
 
 