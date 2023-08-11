Окупанти розпорядилися не видавати ліки мешканцям Лазурного на Херсонщині та погрожують депортацією через відмову від паспорта РФ. ВIДЕО

Голова окупаційної влади смт Лазурне на Херсонщині Олександр Дудка заборонив видавати ліки інсулінозалежним пацієнтам, якщо ті не отримали російського паспорта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Дудка погрожує депортувати сім'ї тих, чиї діти не відвідують шкіл з російською програмою навчання.

Відеозвернення очільника окупаційної влади опубліковане у соцмережах.

"В першу чергу це стосується інсулінових, які вже на власному досвіді відчули, як бути громадянами іншої країни. Люди, які досі не оформили паспорти країни, в якій вони проживають, не отримуватимуть гуманітарну допомогу... Ці батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, а потім до кримінальної. А потім ми посадимо їх у автобуси, вивеземо на зону розмежування і відправимо до вашої української школи", - каже Дудка.

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