Окупанти розпорядилися не видавати ліки мешканцям Лазурного на Херсонщині та погрожують депортацією через відмову від паспорта РФ. ВIДЕО
Голова окупаційної влади смт Лазурне на Херсонщині Олександр Дудка заборонив видавати ліки інсулінозалежним пацієнтам, якщо ті не отримали російського паспорта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Дудка погрожує депортувати сім'ї тих, чиї діти не відвідують шкіл з російською програмою навчання.
Відеозвернення очільника окупаційної влади опубліковане у соцмережах.
"В першу чергу це стосується інсулінових, які вже на власному досвіді відчули, як бути громадянами іншої країни. Люди, які досі не оформили паспорти країни, в якій вони проживають, не отримуватимуть гуманітарну допомогу... Ці батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, а потім до кримінальної. А потім ми посадимо їх у автобуси, вивеземо на зону розмежування і відправимо до вашої української школи", - каже Дудка.
Будь ласка, зачекайте...
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Ага, тези, що "українці не Батьківщину захищають, а за "клоунакомандувача" воюють"
+ купа матів + реєстрація 25.01.2023.
Типова лахтинська тварюка, що працює за методичкою, щоб пересварити українців між собою, що кацапи через те могли Україну захопити.
Нічого в тебе тварюко не вийде.
А коли вом соскам говорилось. що ви робите. навіщо розміновувати ту дорогу по якій буде їхати ворог. навіщо голосуєте за клоунів наркоманів, навіщо призначати на керівні посади агентів фсб....ви візьжяли , як гієни - ", хаха ата что путен нападет? "
А ти ссикун переляканий втік і тепер тільки верещиш як верещучка недорізана , коли хтось пише правду - "ви всефрете....ви боти...ви ольгинци....зельонский маладец славимо його и сина его єрмака"
І з такими наративами ти, ботяра кремлівська, йдеш у бан