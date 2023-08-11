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Окупанти розпорядилися не видавати ліки мешканцям Лазурного на Херсонщині та погрожують депортацією через відмову від паспорта РФ. ВIДЕО

Голова окупаційної влади смт Лазурне на Херсонщині Олександр Дудка заборонив видавати ліки інсулінозалежним пацієнтам, якщо ті не отримали російського паспорта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Дудка погрожує депортувати сім'ї тих, чиї діти не відвідують шкіл з російською програмою навчання.

Відеозвернення очільника окупаційної влади опубліковане у соцмережах.

"В першу чергу це стосується інсулінових, які вже на власному досвіді відчули, як бути громадянами іншої країни. Люди, які досі не оформили паспорти країни, в якій вони проживають, не отримуватимуть гуманітарну допомогу... Ці батьки будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, а потім до кримінальної. А потім ми посадимо їх у автобуси, вивеземо на зону розмежування і відправимо до вашої української школи", - каже Дудка.

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Автор: 

окупація (6694) фашизм (60) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+18
Такого покидька гасити на місці і всіх хто з ним працює.
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11.08.2023 17:15
+16
Говорит и дергается от страха. Будь ты проклят, иуда, до десятого колена.
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11.08.2023 17:20
+13
Чому ця собака ще жива?
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11.08.2023 17:17
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Такого покидька гасити на місці і всіх хто з ним працює.
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11.08.2023 17:15 Відповісти
Чому ця собака ще жива?
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11.08.2023 17:17 Відповісти
На такую дудку и хаймарса не жалко
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11.08.2023 17:18 Відповісти
Говорит и дергается от страха. Будь ты проклят, иуда, до десятого колена.
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11.08.2023 17:20 Відповісти
Підар! Йому точно не довго, повітря псувати злишилось.
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11.08.2023 17:24 Відповісти
А при Порошенку я там відпочивав літом.... Но "новие лица сделалинас вместе".
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11.08.2023 17:25 Відповісти
Так, це ж не московські окупанти захопили території України, це "новіє ліца". Я б таких як ви вішав би поряд з цим колаборантам - він зовні зрадник, а ви всередині країни працюєте по сіянню розбрату замість консолідації.
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11.08.2023 18:02 Відповісти
" воювати за свого клоунокомандувача"

Ага, тези, що "українці не Батьківщину захищають, а за "клоунакомандувача" воюють"
+ купа матів + реєстрація 25.01.2023.
Типова лахтинська тварюка, що працює за методичкою, щоб пересварити українців між собою, що кацапи через те могли Україну захопити.
Нічого в тебе тварюко не вийде.
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11.08.2023 18:32 Відповісти
Так чому ж ти не пішла воювати чмоня, а втікла ? Гниди "паприколу что б паржать" наголосували і потікали.
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11.08.2023 18:36 Відповісти
Не тобі, гнідо лахтинська, мені питання задавати.
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11.08.2023 18:43 Відповісти
Це не питання , чмоня обіссяня . Це констатація факту. Що таке оскотинене "сватами " і "кварталом" бидло наголосувало , "что б паржать" обіссялось і втекло. А тепер верещить в істериці , "парахобати разделяют страну".
А коли вом соскам говорилось. що ви робите. навіщо розміновувати ту дорогу по якій буде їхати ворог. навіщо голосуєте за клоунів наркоманів, навіщо призначати на керівні посади агентів фсб....ви візьжяли , як гієни - ", хаха ата что путен нападет? "
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11.08.2023 18:51 Відповісти
Констатація факту, гнідо, що ти використовуєш наративи з кремлівської методички, брешеш як типовий кацап і маєш реєстрацію тільки у цьому році - тобто ти, гнідо, типовий кацапський бот.
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11.08.2023 19:01 Відповісти
Які наротави чмоня обіссяна ? Що кацапи через півдня були в Херсоні ( а в Лазурному думаю швидше) ?Тому що гниди зелені все розмінували а кацапи замінували і тепер щоб пройти 100 метрів в день коштує багато життів наших військових ?
А ти ссикун переляканий втік і тепер тільки верещиш як верещучка недорізана , коли хтось пише правду - "ви всефрете....ви боти...ви ольгинци....зельонский маладец славимо його и сина его єрмака"
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11.08.2023 19:20 Відповісти
Чвичайні наративи, ботяра лахтинська - про те, що українці не Батьківщину захизають, а "клоуна".
І з такими наративами ти, ботяра кремлівська, йдеш у бан
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11.08.2023 20:45 Відповісти
Не українці чмо обіссяне , а такіє "какиеразници" як ти....які падли оце наголосовали і втекли. Чому жодного ублюдка з "Слуги урода" не має на передку ? Зато серед вас пад.рів саме більше зрадників і тих хто втік !
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11.08.2023 21:01 Відповісти
Ти, підар лахтинський, на гівно можеж хоч весь зійти - ти себе вже розкрив.
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12.08.2023 02:58 Відповісти
не начасі! єта другоє?
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12.08.2023 03:03 Відповісти
А, реєстрація 25 січня 2023. Лахта-2, вірно?
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11.08.2023 18:03 Відповісти
Хто розмінував Чонгар , чмо обіссяне ? Чому до Херсону доїала кацапня за півдня ?
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11.08.2023 18:08 Відповісти
Непогано було б, цю формулу до московського па...рхату примінити!
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11.08.2023 17:26 Відповісти
Не жилец.
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11.08.2023 17:39 Відповісти
растрелять суку
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11.08.2023 17:58 Відповісти
Гніда коллаборатська - у нього тут московія "прийняла людей до себе", а не окупувала територію іншої держави. Таких потрібно просто знищувати.
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11.08.2023 18:00 Відповісти
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11.08.2023 18:01 Відповісти
Це розпорядження зверху, геноцид 100%. Де Ти ****** ООН, же твоє занепокоєння
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11.08.2023 18:11 Відповісти
А чого ж підори кацапсячі в свій час не зібрали манатки та не здриснули на парашу, а иутили воду в Україні то ізік не такий то закони не такі, то ще якусь муйню придумували, а на парашу не хтіли їхати. А зараз людям пропонують з рідної землі виїжджати.
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11.08.2023 18:16 Відповісти
Він сцить під ноги від страху.
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11.08.2023 18:18 Відповісти
Бл*дина
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11.08.2023 20:42 Відповісти
Підор ******
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11.08.2023 21:01 Відповісти
Ця гнида дуже хоче сісти в авто яке б відірвало йому шматок сраки.
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12.08.2023 00:43 Відповісти
Цього дудку треба терміново підвісити за яйця, разом з його мерзенною сім'єю. Покидьок...СБУ крім безнадійних обшуків у Дубинського ще чимось займаються?
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12.08.2023 07:58 Відповісти
Дубінський йому не рівня)))
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12.08.2023 08:57 Відповісти
это обыкновенный ПОЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.08.2023 10:54 Відповісти
ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД МАЛОРОСЬКОЇ ГНИДИ НА СЛУЖБІ І МОРДОРСЬКИХ ВОШЕЙ.
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12.08.2023 10:57 Відповісти
Во ублюдок, гнида, спердалай ти, кончене гамно
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13.08.2023 07:57 Відповісти
 
 