Двоє ухилянтів намагались виїхати в Молдову у підлозі легковика, - ДПСУ. ВIДЕО
В Одеській області правоохоронці виявили у підлозі легковика двох ухилянтів, які прямували в Молдову.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Прикордонники, реалізуючи оперативну інформацію, на автодорозі "Одеса-Рені" зупинили автомобіль CHRYSLER Grand Voyager. В автівці знаходились двоє громадян Молдови, які стверджували, що крім них в легковику нікого немає.
Однак, під час поглибленої перевірки крайслера, прикордонники виявили сховок – нішу під пасажирським сидінням, у якій переховувались двоє чоловіків – громадян України.
В ході спілкування з правоохоронцями "екстремальні мандрівники" повідомили, що через обмеження виїзду за кордон вирішили скористатися послугами іноземців, аби приховано потрапити в Молдову. Своїх перевізників-іноземців українці знайшли через один із закритих телеграм-каналів. Ціна такого "квитка" становила 4500 доларів з кожного.
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"Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку", - повідомляє СБУ.
За версією слідства, з 4 до 8 березня 2022 року російський спецпідрозділ супроводжував Симоненка та його близьких через блокпости на територію Білорусі, а вже звідти він переїхав до Росії.
Це - прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером - депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.
І вже на території Росії Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку політики Кремля.
BBC
Питає онучок діда.:
- Діду, хто такі росіяни і хто такі москалі?
- О, внучку росіяни - то люди, що живуть в багатій і великій країні, але не мають в ній щастя. А москалі це ті ж росіяни, але живуть вУкраїні. Вони займаються наукою і виробництвом і будують незалежну Українську державу.
- Діду, хто такі євреї і хто такі жиди?
- О внучку, євреї - то люди, що живуть в безводній, сухій країні. Вони бороняться від ворогів і помалу перетворюють ту пустелю в сад.
Жиди ж живуть в Україні. Вони піклуються про українську культуру і будують незалежну Українську державу.
- Діду, а хто такі українці і хохли.
- Онучку, українці - то люди, що живуть в Канаді, Бразилії, США і Аргентині. Вони плекають українську мову і культуру. А хохли - то люди, що живуть в Україні і заважають москалям і жидам будувати незалежну Українську державу.
Там йшлося про циганську сім'ю з Буковини, які чимчикували через кордон у Румунію.
Прикордонники зупинили циган. Так їх наші матьориє журналюги теж обізвали "ухилянтами".
Навіть фото було, - циганка притискає до грудей немовля.
Воно теж "ухилянт", за словами журналістів. І сміх, і гріх...
Давно надо было ввести платную отсрочку от мобилизации скажем 12к долларов в год. И не было бы этого позора. И взяток и военкомов миллионеров. А на эти деньги закупалось бы оружие и снаряжение.