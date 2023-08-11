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Двоє ухилянтів намагались виїхати в Молдову у підлозі легковика, - ДПСУ. ВIДЕО

В Одеській області правоохоронці виявили у підлозі легковика двох ухилянтів, які прямували в Молдову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонники, реалізуючи оперативну інформацію, на автодорозі "Одеса-Рені" зупинили автомобіль CHRYSLER Grand Voyager. В автівці знаходились двоє громадян Молдови, які стверджували, що крім них в легковику нікого немає.

Однак, під час поглибленої перевірки крайслера, прикордонники виявили сховок – нішу під пасажирським сидінням, у якій переховувались двоє чоловіків – громадян України. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники виявили 4 ухилянтів у сховку мікроавтобуса, який прямував у Молдову. ВIДЕО

В ході спілкування з правоохоронцями "екстремальні мандрівники" повідомили, що через обмеження виїзду за кордон вирішили скористатися послугами іноземців, аби приховано потрапити в Молдову. Своїх перевізників-іноземців українці знайшли через один із закритих телеграм-каналів. Ціна такого "квитка" становила 4500 доларів з кожного.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Одеська область (3215) ухилянти (905)


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Топ коментарі
+18
Не у тих білети на виїзд купляли. От якби обслуговувалися у депуташи слуг народу, то гарантовано виїхали б з країни
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11.08.2023 21:13
+18
але схованка бомбєзна! Думаю спрацювала не раз і не два...і та оперативна інфа на яку посилаються, то просто росплата за те що не поділились
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11.08.2023 21:17
+17
Цікаво, який процент від слуг народу відправили своїх дітей за кордон призовного віку? Де діти Данилова? Погано,коли одним війна, а іншим Монако. Страшно,що одні копійки рахують за світло,а інші жирують
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11.08.2023 21:19
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Не у тих білети на виїзд купляли. От якби обслуговувалися у депуташи слуг народу, то гарантовано виїхали б з країни
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11.08.2023 21:13 Відповісти
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11.08.2023 21:17 Відповісти
Машину вилучити на передати на потреби ЗСУ...
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11.08.2023 21:16 Відповісти
але схованка бомбєзна! Думаю спрацювала не раз і не два...і та оперативна інфа на яку посилаються, то просто росплата за те що не поділились
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11.08.2023 21:17 Відповісти
В танкісти підуть....
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11.08.2023 21:17 Відповісти
а отой що з автоматом вже був у Бахмуті ?
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11.08.2023 21:19 Відповісти
Дядьку, у Вас чомусь шапка горить...
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11.08.2023 21:36 Відповісти
Цікаво, який процент від слуг народу відправили своїх дітей за кордон призовного віку? Де діти Данилова? Погано,коли одним війна, а іншим Монако. Страшно,що одні копійки рахують за світло,а інші жирують
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11.08.2023 21:19 Відповісти
Лідер забороненої в Україні комуністичної партії Петро Симоненко просив російську владу евакуювати його і родину з Київщини на початку повномасштабного вторгнення. Російська влада для цієї місії відправила до будинку колишнього нардепа цілий загін спецназу.
"Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку", - повідомляє СБУ.
За версією слідства, з 4 до 8 березня 2022 року російський спецпідрозділ супроводжував Симоненка та його близьких через блокпости на територію Білорусі, а вже звідти він переїхав до Росії.
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11.08.2023 21:20 Відповісти
був пшонка-стайл... - розібрали по цеглині. губошльоп-стайл, від краснопузого симоненка, також сльозно просить подібної участі....
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11.08.2023 21:31 Відповісти
За даними слідства, в Росії Петра Симоненка призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання "Союз комуністичних партій - Комуністична партія Радянського Союзу".

Це - прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером - депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.

І вже на території Росії Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку політики Кремля.

BBC
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11.08.2023 23:54 Відповісти
Грустно это всё выглядит. Не для парней, а для государства (с маленькой буквы).
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11.08.2023 21:21 Відповісти
Що таке "всё"?
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11.08.2023 21:22 Відповісти
"всё" - это регулярные новости о задержанных "ухилянтах" (до решения суда, подчеркиваю). Гнусно выглядит трёп про великую поддержку на фоне таких новостей. Грустно, что мои интерны не смогли начать (продолжить) обучение в Польше. Грустно слушать про "европейское образование" в Украине. И это далеко не "все"
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11.08.2023 21:30 Відповісти
Тобі щось тут не так?
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11.08.2023 21:41 Відповісти
А ти хто по національності?
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11.08.2023 21:51 Відповісти
"какая разніца" - його національність
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11.08.2023 22:04 Відповісти
Я Украинец, мне 36 лет, я врач.
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11.08.2023 22:12 Відповісти
Українці живуть в Україні.
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11.08.2023 22:57 Відповісти
Нагадали мені старого анекдота.

Питає онучок діда.:
- Діду, хто такі росіяни і хто такі москалі?
- О, внучку росіяни - то люди, що живуть в багатій і великій країні, але не мають в ній щастя. А москалі це ті ж росіяни, але живуть вУкраїні. Вони займаються наукою і виробництвом і будують незалежну Українську державу.
- Діду, хто такі євреї і хто такі жиди?
- О внучку, євреї - то люди, що живуть в безводній, сухій країні. Вони бороняться від ворогів і помалу перетворюють ту пустелю в сад.
Жиди ж живуть в Україні. Вони піклуються про українську культуру і будують незалежну Українську державу.
- Діду, а хто такі українці і хохли.
- Онучку, українці - то люди, що живуть в Канаді, Бразилії, США і Аргентині. Вони плекають українську мову і культуру. А хохли - то люди, що живуть в Україні і заважають москалям і жидам будувати незалежну Українську державу.
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11.08.2023 23:44 Відповісти
Ти нагадав мені старого довпойопа, який до України ніякого відношення не має, однак точно знає як розбудувати країни. Фурса таких ти називає "міський божевільний"😁
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12.08.2023 05:59 Відповісти
ти ***** з під ногтя, якщо ти "врач" і не в Україні де не вистачає лікарів, та щей жалієшся, що інших не випустили. Іди ***** отсюда, дятел
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12.08.2023 00:42 Відповісти
Як цих крис ти називаєш "до решения суду, подчеркиваю"?
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12.08.2023 06:29 Відповісти
Подозреваемыми в попытке незаконного пересечения границы.
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12.08.2023 09:24 Відповісти
Ну тоді я критиму твоєю картою . Крим провадженя відкрите? Підозра є?
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12.08.2023 09:27 Відповісти
Подозрения нет. Но "ухилянтами" же они от этого не стали. Поймите, я не на стороне этих хлопчиков, но мне не совсем понятно клеймо "ухилянт" в новостях от ДПСУ... .
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12.08.2023 10:06 Відповісти
От для того і клеймять, щоб підозра була, бо за незаконий перетин кордону їм світе невеличкий штрафик за адмінку, а по факту їх треба судити по кримінальному ухилянні, що вони власне і зробили.
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12.08.2023 10:26 Відповісти
А откуда ДПСУ знает годные они, или нет. Они же ухилянты после не явки в военкомат с повесткой. У моего друга указано, что он имеет право на отсрочку. Но он не может выехать. Он уже не может быть ухилянтом.
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12.08.2023 10:39 Відповісти
Ну нормальна логіка. Тоді коли людину вбивають в тебе на очах, то вбивцю вбивцею неможна називати поки його не піддать психекспертизі і не осудять, бо він же може бути неосудним. Я тебе зрозумів, ти білий-пушистенький, воювати не хочеш, ухилянтів захищаєш, але знай, що зараз гинуть прості гарні хлопці, які не втікли, не відкупились і захищають вони тебе і сімю твою, щоб вас не мучали, гвалтували, убивали. Не хочу я більше з тобою говорить і так відійшов від своїх принципів читати і переписуватись з росісьоязичними.
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12.08.2023 11:55 Відповісти
заправщиками на F-16 влаштуються гроші в них є
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11.08.2023 21:21 Відповісти
Ухилялися від захисту от росиян одинадцяти квартир у Києві депутата держдуми рф,члена партії "Єдина росія" Сабліна.
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11.08.2023 21:24 Відповісти
Вата відкрию тобі страшну таємницю, але Україна це не 11 квартир якогось кацапського пі...ра у Києві.
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11.08.2023 22:06 Відповісти
Так,вата.Україна це ще і лелеки,рушники та вишиванки,солов'їна,"Кобзар",і маєтки Халімонів на Печерських пагорбах )))
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11.08.2023 23:31 Відповісти
машина для ЗСУ вилучена? чи як?
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11.08.2023 21:27 Відповісти
у громадян Молдови?
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12.08.2023 00:43 Відповісти
ці підараси "священні корови"? вони скоїли злочин, "відмичку" конфіскуємо, злочинців в тюрму.
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12.08.2023 00:54 Відповісти
викрадення людей, один з самих люто караємих злочинів.
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12.08.2023 00:55 Відповісти
а вони поскаржились що їх викрали?
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12.08.2023 03:49 Відповісти
скоєння злочину доводиться в суді, почитай взагалі механізм вилучення, миж не зовсім в зімбабве живемо.
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12.08.2023 03:52 Відповісти
дурко, на форумі пишуть про бажані направлення дій, механізми і методи, то для правоохоронців і виконавців.
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12.08.2023 08:56 Відповісти
йди нах, клоун без фази.
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12.08.2023 13:05 Відповісти
відчцваю сморід тварини, з задатками уклоніста, боягуза і зрадника... передати в руки правоохоронців, нехай попрацюють...
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14.08.2023 17:52 Відповісти
скажи чесно, мальчик, ти тормоз? біжи нах і не тегай мене!
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14.08.2023 21:59 Відповісти
дурко, хто тебе тегав? нах!! ти кому потрібен... сам цього запросив.
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14.08.2023 22:28 Відповісти
Незабаром в картері двигуна будуть ховати.
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11.08.2023 21:28 Відповісти
та вони скоро замість колес буть прикучуватися до автівки болтами і піщяти на поворотах...
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11.08.2023 21:37 Відповісти
Чого одразу "ухилянти"?! Може,їм просто не подобається перспектива жерти гнилі баклажани та тухлі помідори?
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11.08.2023 21:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=V6pbD6RQqS0
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11.08.2023 21:38 Відповісти
можно ще в бочці з під цемента. якщо будуть обіцяти, шо порожняком пойдёть ))
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11.08.2023 21:48 Відповісти
Мне кто то объяснит зачем бравые менты ламают пацанов одевают им наручники и ложат мордой на землю а потом будут все это показывать на марафоне.Они что оказывали сопротивление или собрались куда то бежать.По большому счету они ничего не нарушили по конституции.Но конституция для зеленого отребья это просто бумага которой можно каждый день подтираться. как делает постоянно их величайший зеленый лидер.
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11.08.2023 21:49 Відповісти
Можна державною,а не мовою окупанта?Чи тільки язик?🤣🌹
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11.08.2023 21:52 Відповісти
Як же ви тролі палитесь🤣🌹
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11.08.2023 21:53 Відповісти
Читай кримінальний кодекс. Це не пацани, а злочинці.
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11.08.2023 22:05 Відповісти
Ты говоришь они преступники.В чем преступление этих ребят можешь объяснить или тебе еще не подвезли новую методичку.
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12.08.2023 01:04 Відповісти
Так ті що перевозять - це злочинці. Так написано у КК. В чому проблема? Чи ти також хотів скористатися їхніми послугами?!
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12.08.2023 05:54 Відповісти
Ти куди втікла?Куратору привіт🤣🌹
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11.08.2023 22:14 Відповісти
Орок одичалий , жде тебе гиляка а не клюква на болотах..😂
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12.08.2023 06:54 Відповісти
Це вже якісь мікроухилянти, чи легковик-бройлер
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11.08.2023 22:29 Відповісти
Це не легковик, а мінівен у якому повно місця тому заховати там двох людей не було проблемою.
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11.08.2023 22:47 Відповісти
У вихлопних трубах ще нікого не ловили?
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11.08.2023 22:32 Відповісти
Практично всі журналісти то також ухилянти.
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11.08.2023 22:39 Відповісти
Пам'ятаю, тут новина була пару місяців тому.
Там йшлося про циганську сім'ю з Буковини, які чимчикували через кордон у Румунію.
Прикордонники зупинили циган. Так їх наші матьориє журналюги теж обізвали "ухилянтами".
Навіть фото було, - циганка притискає до грудей немовля.
Воно теж "ухилянт", за словами журналістів. І сміх, і гріх...
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11.08.2023 23:33 Відповісти
Ти такий тупорилий, що навіть не розумієш чому їх зупинили.
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12.08.2023 05:56 Відповісти
Лопати і на передову копать 20 годин на добу до Перемоги.....Це не вояки по любому....
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12.08.2023 06:50 Відповісти
Да уж...
Давно надо было ввести платную отсрочку от мобилизации скажем 12к долларов в год. И не было бы этого позора. И взяток и военкомов миллионеров. А на эти деньги закупалось бы оружие и снаряжение.
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12.08.2023 08:27 Відповісти
 
 