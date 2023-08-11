Двоє ухилянтів намагались виїхати в Молдову у підлозі легковика, - ДПСУ. ВIДЕО

В Одеській області правоохоронці виявили у підлозі легковика двох ухилянтів, які прямували в Молдову.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Прикордонники, реалізуючи оперативну інформацію, на автодорозі "Одеса-Рені" зупинили автомобіль CHRYSLER Grand Voyager. В автівці знаходились двоє громадян Молдови, які стверджували, що крім них в легковику нікого немає.

Однак, під час поглибленої перевірки крайслера, прикордонники виявили сховок – нішу під пасажирським сидінням, у якій переховувались двоє чоловіків – громадян України.

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В ході спілкування з правоохоронцями "екстремальні мандрівники" повідомили, що через обмеження виїзду за кордон вирішили скористатися послугами іноземців, аби приховано потрапити в Молдову. Своїх перевізників-іноземців українці знайшли через один із закритих телеграм-каналів. Ціна такого "квитка" становила 4500 доларів з кожного.