Двое уклонистов пытались уехать в Молдову в полу легковушки, - ГПСУ. ВИДЕО
В Одесской области правоохранители обнаружили в полу легковушки двух уклонистов, направлявшихся в Молдову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
Пограничники, реализуя оперативную информацию, на автодороге "Одесса-Рени" остановили автомобиль CHRYSLER Grand Voyager. В автомобиле находились двое граждан Молдовы, которые утверждали, что кроме них в легковушке никого нет.
Однако во время углубленной проверки крайслера пограничники обнаружили тайник – нишу под пассажирским сиденьем, в которой скрывались двое мужчин – граждан Украины.
В ходе общения со стражами порядка "путешественники-экстрималы" сообщили, что из-за ограничения выезда за границу решили воспользоваться услугами иностранцев, чтобы скрыто попасть в Молдову. Своих перевозчиков-иностранцев украинцы нашли через один из закрытых телеграм-каналов. Цена такого "билета" составляла 4500 долларов с каждого.
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"Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку", - повідомляє СБУ.
За версією слідства, з 4 до 8 березня 2022 року російський спецпідрозділ супроводжував Симоненка та його близьких через блокпости на територію Білорусі, а вже звідти він переїхав до Росії.
Це - прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером - депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.
І вже на території Росії Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку політики Кремля.
BBC
Питає онучок діда.:
- Діду, хто такі росіяни і хто такі москалі?
- О, внучку росіяни - то люди, що живуть в багатій і великій країні, але не мають в ній щастя. А москалі це ті ж росіяни, але живуть вУкраїні. Вони займаються наукою і виробництвом і будують незалежну Українську державу.
- Діду, хто такі євреї і хто такі жиди?
- О внучку, євреї - то люди, що живуть в безводній, сухій країні. Вони бороняться від ворогів і помалу перетворюють ту пустелю в сад.
Жиди ж живуть в Україні. Вони піклуються про українську культуру і будують незалежну Українську державу.
- Діду, а хто такі українці і хохли.
- Онучку, українці - то люди, що живуть в Канаді, Бразилії, США і Аргентині. Вони плекають українську мову і культуру. А хохли - то люди, що живуть в Україні і заважають москалям і жидам будувати незалежну Українську державу.
Там йшлося про циганську сім'ю з Буковини, які чимчикували через кордон у Румунію.
Прикордонники зупинили циган. Так їх наші матьориє журналюги теж обізвали "ухилянтами".
Навіть фото було, - циганка притискає до грудей немовля.
Воно теж "ухилянт", за словами журналістів. І сміх, і гріх...
Давно надо было ввести платную отсрочку от мобилизации скажем 12к долларов в год. И не было бы этого позора. И взяток и военкомов миллионеров. А на эти деньги закупалось бы оружие и снаряжение.