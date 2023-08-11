Двое уклонистов пытались уехать в Молдову в полу легковушки, - ГПСУ. ВИДЕО

В Одесской области правоохранители обнаружили в полу легковушки двух уклонистов, направлявшихся в Молдову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Пограничники, реализуя оперативную информацию, на автодороге "Одесса-Рени" остановили автомобиль CHRYSLER Grand Voyager. В автомобиле находились двое граждан Молдовы, которые утверждали, что кроме них в легковушке никого нет.

Однако во время углубленной проверки крайслера пограничники обнаружили тайник – нишу под пассажирским сиденьем, в которой скрывались двое мужчин – граждан Украины.

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В ходе общения со стражами порядка "путешественники-экстрималы" сообщили, что из-за ограничения выезда за границу решили воспользоваться услугами иностранцев, чтобы скрыто попасть в Молдову. Своих перевозчиков-иностранцев украинцы нашли через один из закрытых телеграм-каналов. Цена такого "билета" составляла 4500 долларов с каждого.