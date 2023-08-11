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Двое уклонистов пытались уехать в Молдову в полу легковушки, - ГПСУ. ВИДЕО

В Одесской области правоохранители обнаружили в полу легковушки двух уклонистов, направлявшихся в Молдову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Пограничники, реализуя оперативную информацию, на автодороге "Одесса-Рени" остановили автомобиль CHRYSLER Grand Voyager. В автомобиле находились двое граждан Молдовы, которые утверждали, что кроме них в легковушке никого нет.

Однако во время углубленной проверки крайслера пограничники обнаружили тайник – нишу под пассажирским сиденьем, в которой скрывались двое мужчин – граждан Украины.

Смотрите также: Три канала для выезда уклонистов за границу ликвидированы в Ивано-Франковской и Одесской областях: Среди организаторов "сторонница рашизма", - СБУ. ФОТОрепортаж

В ходе общения со стражами порядка "путешественники-экстрималы" сообщили, что из-за ограничения выезда за границу решили воспользоваться услугами иностранцев, чтобы скрыто попасть в Молдову. Своих перевозчиков-иностранцев украинцы нашли через один из закрытых телеграм-каналов. Цена такого "билета" составляла 4500 долларов с каждого.

Автор: 

Госпогранслужба (6431) Одесская область (3571) уклонисты (836)


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Топ комментарии
+18
Не у тих білети на виїзд купляли. От якби обслуговувалися у депуташи слуг народу, то гарантовано виїхали б з країни
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11.08.2023 21:13
+18
але схованка бомбєзна! Думаю спрацювала не раз і не два...і та оперативна інфа на яку посилаються, то просто росплата за те що не поділились
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11.08.2023 21:17
+17
Цікаво, який процент від слуг народу відправили своїх дітей за кордон призовного віку? Де діти Данилова? Погано,коли одним війна, а іншим Монако. Страшно,що одні копійки рахують за світло,а інші жирують
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11.08.2023 21:19
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Не у тих білети на виїзд купляли. От якби обслуговувалися у депуташи слуг народу, то гарантовано виїхали б з країни
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11.08.2023 21:13 Ответить
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11.08.2023 21:17 Ответить
Машину вилучити на передати на потреби ЗСУ...
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11.08.2023 21:16 Ответить
але схованка бомбєзна! Думаю спрацювала не раз і не два...і та оперативна інфа на яку посилаються, то просто росплата за те що не поділились
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11.08.2023 21:17 Ответить
В танкісти підуть....
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11.08.2023 21:17 Ответить
а отой що з автоматом вже був у Бахмуті ?
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11.08.2023 21:19 Ответить
Дядьку, у Вас чомусь шапка горить...
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11.08.2023 21:36 Ответить
Цікаво, який процент від слуг народу відправили своїх дітей за кордон призовного віку? Де діти Данилова? Погано,коли одним війна, а іншим Монако. Страшно,що одні копійки рахують за світло,а інші жирують
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11.08.2023 21:19 Ответить
Лідер забороненої в Україні комуністичної партії Петро Симоненко просив російську владу евакуювати його і родину з Київщини на початку повномасштабного вторгнення. Російська влада для цієї місії відправила до будинку колишнього нардепа цілий загін спецназу.
"Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку", - повідомляє СБУ.
За версією слідства, з 4 до 8 березня 2022 року російський спецпідрозділ супроводжував Симоненка та його близьких через блокпости на територію Білорусі, а вже звідти він переїхав до Росії.
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11.08.2023 21:20 Ответить
був пшонка-стайл... - розібрали по цеглині. губошльоп-стайл, від краснопузого симоненка, також сльозно просить подібної участі....
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11.08.2023 21:31 Ответить
За даними слідства, в Росії Петра Симоненка призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання "Союз комуністичних партій - Комуністична партія Радянського Союзу".

Це - прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером - депутатом держдуми РФ Геннадієм Зюгановим.

І вже на території Росії Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку політики Кремля.

BBC
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11.08.2023 23:54 Ответить
Грустно это всё выглядит. Не для парней, а для государства (с маленькой буквы).
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11.08.2023 21:21 Ответить
Що таке "всё"?
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11.08.2023 21:22 Ответить
"всё" - это регулярные новости о задержанных "ухилянтах" (до решения суда, подчеркиваю). Гнусно выглядит трёп про великую поддержку на фоне таких новостей. Грустно, что мои интерны не смогли начать (продолжить) обучение в Польше. Грустно слушать про "европейское образование" в Украине. И это далеко не "все"
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11.08.2023 21:30 Ответить
Тобі щось тут не так?
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11.08.2023 21:41 Ответить
А ти хто по національності?
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11.08.2023 21:51 Ответить
"какая разніца" - його національність
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11.08.2023 22:04 Ответить
Я Украинец, мне 36 лет, я врач.
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11.08.2023 22:12 Ответить
Українці живуть в Україні.
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11.08.2023 22:57 Ответить
Нагадали мені старого анекдота.

Питає онучок діда.:
- Діду, хто такі росіяни і хто такі москалі?
- О, внучку росіяни - то люди, що живуть в багатій і великій країні, але не мають в ній щастя. А москалі це ті ж росіяни, але живуть вУкраїні. Вони займаються наукою і виробництвом і будують незалежну Українську державу.
- Діду, хто такі євреї і хто такі жиди?
- О внучку, євреї - то люди, що живуть в безводній, сухій країні. Вони бороняться від ворогів і помалу перетворюють ту пустелю в сад.
Жиди ж живуть в Україні. Вони піклуються про українську культуру і будують незалежну Українську державу.
- Діду, а хто такі українці і хохли.
- Онучку, українці - то люди, що живуть в Канаді, Бразилії, США і Аргентині. Вони плекають українську мову і культуру. А хохли - то люди, що живуть в Україні і заважають москалям і жидам будувати незалежну Українську державу.
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11.08.2023 23:44 Ответить
Ти нагадав мені старого довпойопа, який до України ніякого відношення не має, однак точно знає як розбудувати країни. Фурса таких ти називає "міський божевільний"😁
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12.08.2023 05:59 Ответить
ти ***** з під ногтя, якщо ти "врач" і не в Україні де не вистачає лікарів, та щей жалієшся, що інших не випустили. Іди ***** отсюда, дятел
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12.08.2023 00:42 Ответить
Як цих крис ти називаєш "до решения суду, подчеркиваю"?
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12.08.2023 06:29 Ответить
Подозреваемыми в попытке незаконного пересечения границы.
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12.08.2023 09:24 Ответить
Ну тоді я критиму твоєю картою . Крим провадженя відкрите? Підозра є?
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12.08.2023 09:27 Ответить
Подозрения нет. Но "ухилянтами" же они от этого не стали. Поймите, я не на стороне этих хлопчиков, но мне не совсем понятно клеймо "ухилянт" в новостях от ДПСУ... .
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12.08.2023 10:06 Ответить
От для того і клеймять, щоб підозра була, бо за незаконий перетин кордону їм світе невеличкий штрафик за адмінку, а по факту їх треба судити по кримінальному ухилянні, що вони власне і зробили.
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12.08.2023 10:26 Ответить
А откуда ДПСУ знает годные они, или нет. Они же ухилянты после не явки в военкомат с повесткой. У моего друга указано, что он имеет право на отсрочку. Но он не может выехать. Он уже не может быть ухилянтом.
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12.08.2023 10:39 Ответить
Ну нормальна логіка. Тоді коли людину вбивають в тебе на очах, то вбивцю вбивцею неможна називати поки його не піддать психекспертизі і не осудять, бо він же може бути неосудним. Я тебе зрозумів, ти білий-пушистенький, воювати не хочеш, ухилянтів захищаєш, але знай, що зараз гинуть прості гарні хлопці, які не втікли, не відкупились і захищають вони тебе і сімю твою, щоб вас не мучали, гвалтували, убивали. Не хочу я більше з тобою говорить і так відійшов від своїх принципів читати і переписуватись з росісьоязичними.
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12.08.2023 11:55 Ответить
заправщиками на F-16 влаштуються гроші в них є
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11.08.2023 21:21 Ответить
Ухилялися від захисту от росиян одинадцяти квартир у Києві депутата держдуми рф,члена партії "Єдина росія" Сабліна.
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11.08.2023 21:24 Ответить
Вата відкрию тобі страшну таємницю, але Україна це не 11 квартир якогось кацапського пі...ра у Києві.
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11.08.2023 22:06 Ответить
Так,вата.Україна це ще і лелеки,рушники та вишиванки,солов'їна,"Кобзар",і маєтки Халімонів на Печерських пагорбах )))
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11.08.2023 23:31 Ответить
машина для ЗСУ вилучена? чи як?
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11.08.2023 21:27 Ответить
у громадян Молдови?
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12.08.2023 00:43 Ответить
ці підараси "священні корови"? вони скоїли злочин, "відмичку" конфіскуємо, злочинців в тюрму.
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12.08.2023 00:54 Ответить
викрадення людей, один з самих люто караємих злочинів.
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12.08.2023 00:55 Ответить
а вони поскаржились що їх викрали?
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12.08.2023 03:49 Ответить
скоєння злочину доводиться в суді, почитай взагалі механізм вилучення, миж не зовсім в зімбабве живемо.
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12.08.2023 03:52 Ответить
дурко, на форумі пишуть про бажані направлення дій, механізми і методи, то для правоохоронців і виконавців.
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12.08.2023 08:56 Ответить
йди нах, клоун без фази.
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12.08.2023 13:05 Ответить
відчцваю сморід тварини, з задатками уклоніста, боягуза і зрадника... передати в руки правоохоронців, нехай попрацюють...
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14.08.2023 17:52 Ответить
скажи чесно, мальчик, ти тормоз? біжи нах і не тегай мене!
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14.08.2023 21:59 Ответить
дурко, хто тебе тегав? нах!! ти кому потрібен... сам цього запросив.
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14.08.2023 22:28 Ответить
Незабаром в картері двигуна будуть ховати.
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11.08.2023 21:28 Ответить
та вони скоро замість колес буть прикучуватися до автівки болтами і піщяти на поворотах...
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11.08.2023 21:37 Ответить
Чого одразу "ухилянти"?! Може,їм просто не подобається перспектива жерти гнилі баклажани та тухлі помідори?
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11.08.2023 21:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=V6pbD6RQqS0
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11.08.2023 21:38 Ответить
можно ще в бочці з під цемента. якщо будуть обіцяти, шо порожняком пойдёть ))
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11.08.2023 21:48 Ответить
Мне кто то объяснит зачем бравые менты ламают пацанов одевают им наручники и ложат мордой на землю а потом будут все это показывать на марафоне.Они что оказывали сопротивление или собрались куда то бежать.По большому счету они ничего не нарушили по конституции.Но конституция для зеленого отребья это просто бумага которой можно каждый день подтираться. как делает постоянно их величайший зеленый лидер.
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11.08.2023 21:49 Ответить
Можна державною,а не мовою окупанта?Чи тільки язик?🤣🌹
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11.08.2023 21:52 Ответить
Як же ви тролі палитесь🤣🌹
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11.08.2023 21:53 Ответить
Читай кримінальний кодекс. Це не пацани, а злочинці.
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11.08.2023 22:05 Ответить
Ты говоришь они преступники.В чем преступление этих ребят можешь объяснить или тебе еще не подвезли новую методичку.
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12.08.2023 01:04 Ответить
Так ті що перевозять - це злочинці. Так написано у КК. В чому проблема? Чи ти також хотів скористатися їхніми послугами?!
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12.08.2023 05:54 Ответить
Ти куди втікла?Куратору привіт🤣🌹
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11.08.2023 22:14 Ответить
Орок одичалий , жде тебе гиляка а не клюква на болотах..😂
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12.08.2023 06:54 Ответить
Це вже якісь мікроухилянти, чи легковик-бройлер
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11.08.2023 22:29 Ответить
Це не легковик, а мінівен у якому повно місця тому заховати там двох людей не було проблемою.
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11.08.2023 22:47 Ответить
У вихлопних трубах ще нікого не ловили?
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11.08.2023 22:32 Ответить
Практично всі журналісти то також ухилянти.
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11.08.2023 22:39 Ответить
Пам'ятаю, тут новина була пару місяців тому.
Там йшлося про циганську сім'ю з Буковини, які чимчикували через кордон у Румунію.
Прикордонники зупинили циган. Так їх наші матьориє журналюги теж обізвали "ухилянтами".
Навіть фото було, - циганка притискає до грудей немовля.
Воно теж "ухилянт", за словами журналістів. І сміх, і гріх...
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11.08.2023 23:33 Ответить
Ти такий тупорилий, що навіть не розумієш чому їх зупинили.
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12.08.2023 05:56 Ответить
Лопати і на передову копать 20 годин на добу до Перемоги.....Це не вояки по любому....
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12.08.2023 06:50 Ответить
Да уж...
Давно надо было ввести платную отсрочку от мобилизации скажем 12к долларов в год. И не было бы этого позора. И взяток и военкомов миллионеров. А на эти деньги закупалось бы оружие и снаряжение.
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12.08.2023 08:27 Ответить
 
 