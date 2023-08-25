Вдалося повернути ще 11 викрадених Росією дітей, - Микола Кулеба. ВIДЕО

Сьогодні вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій іще 11 дітей.

Про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Іще 11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Усього в рамках рятувальних місій Save Ukraine вже повернула в Україну 161 неповнолітнього, відзначив очільник організації.

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