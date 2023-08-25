Вдалося повернути ще 11 викрадених Росією дітей, - Микола Кулеба. ВIДЕО
Сьогодні вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій іще 11 дітей.
Про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine, ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Іще 11 українських дітей вдалося забрати з Росії та тимчасово окупованих територій", — написав він у своєму Telegram-каналі.
Усього в рамках рятувальних місій Save Ukraine вже повернула в Україну 161 неповнолітнього, відзначив очільник організації.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар25.08.2023 21:24 Відповісти Мені подобається 4
Makar Baboker #550848
показати весь коментар26.08.2023 00:44 Відповісти Мені подобається 0
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