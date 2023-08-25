Удалось вернуть еще 11 похищенных Россией детей, - Николай Кулеба. ВИДЕО

Сегодня удалось вернуть из России и временно оккупированных территорий еще 11 детей.

Об этом сообщил исполнительный директор организации Save Ukraine, экс-уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Еще 11 украинских детей удалось забрать из России и временно оккупированных территорий", - написал он в своем Telegram-канале.

Всего в рамках спасательных миссий Save Ukraine уже вернула в Украину 161 несовершеннолетнего, отметил руководитель организации.

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