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Новини Відео Війна
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Новітній російський танк Т-90 "Прорив" знищили нацгвардійці на херсонському напрямку. ВIДЕО

Бійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського поцілили у новітній російських танк Т-90 "Прорив" на херсонському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі видно, що після влучання у бронемашині детонує боєкомплект і вибуховою хвилею від корпусу відірвало башту.

"Не врятували навіть мішки із землею, якими окупанти обкладають новітню техніку для додаткового захиту. Ми продовжуємо боротьбу, щоб захистити нашу державу та повернути волю нашому народу. Ми переможемо в цій війні й повернемо нашу землю вільною та незалежною", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські мобілізовані опановують на полігоні радянські танки Т-55 зразка 1958 року: "Бойся вражеский солдат...". ВIДЕО

Автор: 

танк (2066) знищення (7227) 11-а бригада НГУ імені Михайла Грушевського (7)


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Топ коментарі
+13
Прорив пішов на розрив.
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13.09.2023 16:06
+12
Рашистскім аналагавнєтним аналагавнєтам аналагавнєт...
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13.09.2023 15:59
+9
Короче прорив порвавася Слава ЗСУ!
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13.09.2023 16:00
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Рашистскім аналагавнєтним аналагавнєтам аналагавнєт...
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13.09.2023 15:59 Відповісти
Прорив пішов на розрив.
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13.09.2023 16:06 Відповісти
Використовуючи медичну термынологію він буквально продіарєїв.
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13.09.2023 17:51 Відповісти
Короче прорив порвавася Слава ЗСУ!
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13.09.2023 16:00 Відповісти
до жопи вся ця "новітність": невеликі FPV-дрони за 1000 дол нищать все, у що поцілять
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13.09.2023 16:01 Відповісти
Другий за останній час?
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13.09.2023 16:03 Відповісти
Хороший танк: красиво горит!
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13.09.2023 16:06 Відповісти
це набагато красивіше, ніж розчавлений окупант...
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13.09.2023 16:06 Відповісти
Напрошується переіменування цієї моделі анало-гавнета в :

ПРОРИВ ПЕРДАКА
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13.09.2023 16:11 Відповісти
настравді рідкісне явище, коли танк згорає після влучання фпв-дрона
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13.09.2023 16:12 Відповісти
До речі, прочитав цікаву річ.
Найновіший і найпередовіший російський танк "Армата" - всьо!
Програму згорнуто і ніхто не знає чи буде відновлено. Ні, танк реально хороший і в ньому закладено багато цікавих ідей. Після реальної перевірки та доопрацювання міг би піти у серію. Одного не врахували одну особливість Армати, щодо електроніки та систем управління вогнем на 80-90% залежить від імпортних комплектуючих. А їх нема і вже не буде. Тому програма закрита. Перейшли на старий, але все ще працюючий Т-80
Це до тих, хто каже, що санкції не працюють
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13.09.2023 16:16 Відповісти
какой он новый ,это перекрашенный т72
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13.09.2023 16:23 Відповісти
Не треба було з собою боєкомплект возити та солярку в баках: тоді б майже неушкодженим залишився!
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13.09.2023 16:26 Відповісти
Нові танки палають по новому, старі по старому
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13.09.2023 16:27 Відповісти
Чому не використовують запалювальні, напалмові снаряди з дронів?
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13.09.2023 16:28 Відповісти
Т 90 Подрыв
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13.09.2023 16:47 Відповісти
Це один Прорив полонили, а інший просто демілітаризований
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13.09.2023 17:04 Відповісти
на одному з кадрів мені здалось що кацапи на танк шини поставили як захист
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13.09.2023 17:14 Відповісти
 
 