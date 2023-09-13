Новітній російський танк Т-90 "Прорив" знищили нацгвардійці на херсонському напрямку. ВIДЕО

Бійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського поцілили у новітній російських танк Т-90 "Прорив" на херсонському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі видно, що після влучання у бронемашині детонує боєкомплект і вибуховою хвилею від корпусу відірвало башту.

"Не врятували навіть мішки із землею, якими окупанти обкладають новітню техніку для додаткового захиту. Ми продовжуємо боротьбу, щоб захистити нашу державу та повернути волю нашому народу. Ми переможемо в цій війні й повернемо нашу землю вільною та незалежною", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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