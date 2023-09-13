Новітній російський танк Т-90 "Прорив" знищили нацгвардійці на херсонському напрямку. ВIДЕО
Бійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського поцілили у новітній російських танк Т-90 "Прорив" на херсонському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На записі видно, що після влучання у бронемашині детонує боєкомплект і вибуховою хвилею від корпусу відірвало башту.
"Не врятували навіть мішки із землею, якими окупанти обкладають новітню техніку для додаткового захиту. Ми продовжуємо боротьбу, щоб захистити нашу державу та повернути волю нашому народу. Ми переможемо в цій війні й повернемо нашу землю вільною та незалежною", - пишуть бійці у коментарі до відео.
Топ коментарі
+13 Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар13.09.2023 16:06
+12 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.09.2023 15:59
+9 Sharikoff
показати весь коментар13.09.2023 16:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПРОРИВ ПЕРДАКА
Найновіший і найпередовіший російський танк "Армата" - всьо!
Програму згорнуто і ніхто не знає чи буде відновлено. Ні, танк реально хороший і в ньому закладено багато цікавих ідей. Після реальної перевірки та доопрацювання міг би піти у серію. Одного не врахували одну особливість Армати, щодо електроніки та систем управління вогнем на 80-90% залежить від імпортних комплектуючих. А їх нема і вже не буде. Тому програма закрита. Перейшли на старий, але все ще працюючий Т-80
Це до тих, хто каже, що санкції не працюють