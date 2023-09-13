Воїни 66 ОМБр знищили російські позиції на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Збройні сили України завдали чергових втрат російським окупантам на Лиманському напрямку.

Відео бойової роботи 66-ї окремої механізованої бригади опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

У ролику продемонстровано кадри артилерійського обстрілу позицій російських військ. За словами Сирського, українські захисники знищують росіян, які намагаються тиснути на нашу оборону.

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