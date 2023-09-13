Нацгвардійці знищили російський "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. ВIДЕО

Аеророзвідники Нацгвардії знищили ворожий танк, який росіяни називали "надсучасним і непробивним".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Міністр розповів, що декілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. Проте аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії показали, що танк російський Т-80БВМ чудово горить і вибухає.

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