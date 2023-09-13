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Нацгвардійці знищили російський "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. ВIДЕО

Аеророзвідники Нацгвардії знищили ворожий танк, який росіяни називали "надсучасним і непробивним".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

Міністр розповів, що декілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. Проте аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії показали, що танк російський Т-80БВМ чудово горить і вибухає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новітній російський танк Т-90 "Прорив" знищили нацгвардійці на херсонському напрямку. ВIДЕО

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танк (2066) знищення (7227)


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Топ коментарі
+50
Севастополь Підсумки шикарної ночі 11- 200, 31 -300(швидкі караванами,було) Два корита все,два мріють ремонтувати) Дружній огонь-вішенка на тортік. Поліцаї постріляли патруль воняків,бо в місті була ПАНІКА!
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13.09.2023 16:36
+31
В последнем абзаце прекрасно ВСЕ
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13.09.2023 16:42
+17
АналаХаФ нєт, *****!
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13.09.2023 16:30
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АналаХаФ нєт, *****!
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13.09.2023 16:30 Відповісти
Аналогоффнет акбар!
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13.09.2023 16:34 Відповісти
На це й Джавелин не варто витрачати.
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13.09.2023 16:30 Відповісти
Згорів як бочка з бензином.
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13.09.2023 16:33 Відповісти
Він і є бочка з бензином
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13.09.2023 16:35 Відповісти
Да что вы наговариваете. Он как новый на видео после попадания и готов к бою
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13.09.2023 16:34 Відповісти
Севастополь Підсумки шикарної ночі 11- 200, 31 -300(швидкі караванами,було) Два корита все,два мріють ремонтувати) Дружній огонь-вішенка на тортік. Поліцаї постріляли патруль воняків,бо в місті була ПАНІКА!
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13.09.2023 16:36 Відповісти
В последнем абзаце прекрасно ВСЕ
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13.09.2023 16:42 Відповісти
да тут во всех абзацах все прекрасно
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13.09.2023 18:03 Відповісти
Якщо такий результат від атаки дронами, то що казати про атаку ПТРК чи прямим влучанням снаряду?! АНАЛОговнет одним словом!
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13.09.2023 16:36 Відповісти
Це - ракети а не дрони!
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13.09.2023 19:24 Відповісти
на черзі відео саме з тією моделлю що має глушилки реб щоб усі питання було знято.
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13.09.2023 16:37 Відповісти
На черзі ********* з збідненим ураном. Прошиє наскрізь
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13.09.2023 18:28 Відповісти
******* звичайні бронебійні снаряди доволі успішно палять танки російськомовних недоносків.

цікаво чи взагалі є потреба у уранових снарядах.
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13.09.2023 19:25 Відповісти
тебе бабе висячий сойдёт без глушилки...!
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13.09.2023 18:32 Відповісти
Ну забули москалі ввімкнути,, глушіння,,з ким не буває...
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13.09.2023 16:42 Відповісти
прочитав по фрейду - пітушіння
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13.09.2023 18:32 Відповісти
А звідки в їх звятися чомусь модерному й чомусь видатному ?!

Якщо будь де й будь яке "критичне мислення" переслідується по закону ?!!

Якщо завжди , а останніх 2 десятирічча йще на порядок більше , йошов негативний відбір на відсутність "критичного мислення" ... Якщо з їх помийки вже 2 року йде ніскінченний відтік усього, що має мизки й має якийсь творчий потенциал .
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13.09.2023 16:46 Відповісти
Т80 - це танк харківської розробки. Цей танк ніколи не поставлявся за кордон, тому, що справді був дуже хорошим. Тільки таким він був тому, що вироблявся виключно в Україні, у Харкові. Те, що виготовляється зараз за межами Харкова, особливо на кацапії - лайно. Що і довели нацгвардійці. Дякую хлопцям за те, що бережуть українську марку! Як стосовно людей, так і техніки.
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13.09.2023 16:50 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна : 265 машин Т-80БВ в експлуатації та ще 200 на зберіганні, станом на 2016 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-23 [23] . Деяка кількість Т-80У/УЕ-1/БВМ/УК, захоплених в ході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) Російського вторгнення в Україну .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-24 [24]

а ще можна "прибарахлітся":
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_South_Korea.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південна Корея : 80 одиниць Т-80У станом на 2015 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-25 [25]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Pakistan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан : 320 одиниць Т-80УД станом на 2015 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-26 [26]
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13.09.2023 17:10 Відповісти
І у Південній Кореї, і у Пакистані танки українського (харківського) виробництва, про що свідчить індекс У. 😊 Тепер думаю зрозуміло, на основі якого танку корейці робили своо Чорного Орла. 😊
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13.09.2023 17:24 Відповісти
Це Вогами так рознесло?!
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13.09.2023 16:53 Відповісти
таких 2 простых парня рассуждают на тему шансов у ВСУ..., ребята, у ВСУ всегда есть несколько шансов в запасе и один, однозначно, ваш...
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13.09.2023 16:54 Відповісти
Это можно смотреть вечно!
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13.09.2023 16:55 Відповісти
нічні пригоди в кацапів дуже романтичні... якби вдень така атака? скільки б біосміття змило в море?
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13.09.2023 17:00 Відповісти
чему удивляться сам ершик подтвердил что все это педирация...
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13.09.2023 17:05 Відповісти
И ведь не соврал жеж. Ни джавелином его не взяли, ни даже нлавом - только родная, скрепная фг-шечка с дружбанародного китайского дрона.

А что это за новый мангал на нём? Та самая аналоговнетная "глушилка".

З.Ы. Танк-то был явно оставлен. На мину нарвался или, наваривая мангал, забили на трансмиссию?
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13.09.2023 17:28 Відповісти
На видео видно как после первого удара из танка выпрыгнули ******** а потом рядом еще один танк прошмыгнул, жаль что и его не минуснули
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13.09.2023 19:36 Відповісти
Це укр ІПСО !!! Нєможліво пАбєдіть непАбєдімоє!!!
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13.09.2023 17:28 Відповісти
Сподіваюсь в танку був весь екіпаж і тільки 1 тушка зуміла його покинути.
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13.09.2023 17:35 Відповісти
кацаподебилы, глушилку надо было включать, когда лишнехромосомные расхваливали свежепокрашеную железку... хотя бы не так опозорились бы
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13.09.2023 17:50 Відповісти
1980е. Защита диссертации на кандидата технических наук. Вопрос от слушателя.

- Товарищ, я извиняюсь, но ваша схема не будет работать. Вот, на вашем же чертеже...
- Простите товарищ, но схема уже два года применяется в народном хозяйстве!
- Хмм...

На фуршете после защиты.

- Слушайте, я ещё раз перепроверил - ваша схема не может работать. Как же она применяется?
- Я сказал, что применяется. Разве я говорил, что работает?!
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13.09.2023 18:24 Відповісти
Вы фсе врете , коварно использовали в этот раз коптеры а не джавелины и нлауууу.
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13.09.2023 17:56 Відповісти
Узкіє не здивували черговим брехливим "понтом", це в них в генах...
"Советская система " влади це коли брешуть про минуле, сьогоднішнє та майбутнє.
Коли краснопуза влада може красти і збагачуватись, а немиті тупі, трусливі раби живуть по законам які їм придумує ця влада.
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13.09.2023 19:07 Відповісти
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13.09.2023 20:24 Відповісти
..что нельзя пробить,нужно кумулятивом просверлить...
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14.09.2023 08:33 Відповісти
 
 