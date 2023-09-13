Нацгвардійці знищили російський "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. ВIДЕО
Аеророзвідники Нацгвардії знищили ворожий танк, який росіяни називали "надсучасним і непробивним".
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Міністр розповів, що декілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про "надсучасний і непробивний" танк Т-80БВМ. Проте аеророзвідники 27-ої бригади Нацгвардії показали, що танк російський Т-80БВМ чудово горить і вибухає.
Топ коментарі
+50 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар13.09.2023 16:36
+31 Серж Пир #552244
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+17 Sharikoff
показати весь коментар13.09.2023 16:30
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цікаво чи взагалі є потреба у уранових снарядах.
Якщо будь де й будь яке "критичне мислення" переслідується по закону ?!!
Якщо завжди , а останніх 2 десятирічча йще на порядок більше , йошов негативний відбір на відсутність "критичного мислення" ... Якщо з їх помийки вже 2 року йде ніскінченний відтік усього, що має мизки й має якийсь творчий потенциал .
а ще можна "прибарахлітся":
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_South_Korea.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F Південна Корея : 80 одиниць Т-80У станом на 2015 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-25 [25]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Pakistan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистан : 320 одиниць Т-80УД станом на 2015 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-80#cite_note-26 [26]
А что это за новый мангал на нём? Та самая аналоговнетная "глушилка".
З.Ы. Танк-то был явно оставлен. На мину нарвался или, наваривая мангал, забили на трансмиссию?
- Товарищ, я извиняюсь, но ваша схема не будет работать. Вот, на вашем же чертеже...
- Простите товарищ, но схема уже два года применяется в народном хозяйстве!
- Хмм...
На фуршете после защиты.
- Слушайте, я ещё раз перепроверил - ваша схема не может работать. Как же она применяется?
- Я сказал, что применяется. Разве я говорил, что работает?!
"Советская система " влади це коли брешуть про минуле, сьогоднішнє та майбутнє.
Коли краснопуза влада може красти і збагачуватись, а немиті тупі, трусливі раби живуть по законам які їм придумує ця влада.